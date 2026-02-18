Královská nadílka v Game Passu! K dispozici bude Kingdom Come 2 i třetí Zaklínač

- Microsoft představil druhou várku her, které zamíří do Game Passu ve druhé polovině února a začátkem března
- A že je z čeho vybírat – už nyní je k dispozici akční Avatar: Frontiers of Pandora a od 19. února bude k mání Zaklínač 3 v kompletní edici
- Nejen pro tuzemské hráče ale bude největším tahákem české Kingdom Come: Deliverance 2, předplatitelé se dočkají 3. března
Společnost Microsoft v novém blogovém příspěvku na platformě Xbox Wire představila další vlnu her, které se v druhé polovině února (a částečně i na začátku března) objeví ve službě Xbox Game Pass. Čerstvá várka her tentokrát potěší zejména příznivce žánru RPG. Mezi největší novinky patří legendární The Witcher 3: Wild Hunt, a to rovnou v kompletní edici, která obsahuje veškerý dodatečný obsah včetně obou příběhových rozšíření (vskutku zajímavé načasování, že bychom se opravdu brzy dočkali třetího rozšíření, o němž se v posledních měsících intenzivně spekuluje? pozn. red.).
Kingdom Come 2 a další
Tuzemské fanoušky však potěší zejména zahrnutí českého středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance 2 z loňského roku, které se ve službě objeví 3. března. Xbox na sociálních sítích lákal na příchod druhého dílu už začátkem týdne, přesto jde o příjemné překvapení i vzhledem k tomu, že jednička zamíříla do Game Passu teprve nedávno.
Za zmínku stojí i univerzitní americký fotbal v podání EA Sports College Football 26 (od 19. února) a plná verze chystané hack ‚n‘ slash hry Towerborne od Xbox Game Studios (od 26. února).
Kingdom Come: Deliverance 2 pokračuje v dobrodružstvích Jindry ze Skalice, který touží po pomstě za vraždu svých rodičů. Hráči se vydají na ještě velkolepější a temnější cestu než v předchozím díle. Dvojka přichází s vylepšeným soubojovým systémem, komplexními RPG prvky či obrovským reaktivním otevřeným světem, v němž se při plnění všemožných hlavních i vedlejších úkolů můžete zratit klidně i na stovky hodin.