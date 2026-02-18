TOPlist

Královská nadílka v Game Passu! K dispozici bude Kingdom Come 2 i třetí Zaklínač

Marek Bartík
Marek Bartík 18. 2. 20:05
0
Hlavní hrdina Jindřich ze hry Kingdom Come: Deliverance II
  • Microsoft představil druhou várku her, které zamíří do Game Passu ve druhé polovině února a začátkem března
  • A že je z čeho vybírat – už nyní je k dispozici akční Avatar: Frontiers of Pandora a od 19. února bude k mání Zaklínač 3 v kompletní edici
  • Nejen pro tuzemské hráče ale bude největším tahákem české Kingdom Come: Deliverance 2, předplatitelé se dočkají 3. března  

Společnost Microsoft v novém blogovém příspěvku na platformě Xbox Wire představila další vlnu her, které se v druhé polovině února (a částečně i na začátku března) objeví ve službě Xbox Game Pass. Čerstvá várka her tentokrát potěší zejména příznivce žánru RPG. Mezi největší novinky patří legendární The Witcher 3: Wild Hunt, a to rovnou v kompletní edici, která obsahuje veškerý dodatečný obsah včetně obou příběhových rozšíření (vskutku zajímavé načasování, že bychom se opravdu brzy dočkali třetího rozšíření, o němž se v posledních měsících intenzivně spekuluje? pozn. red.).

Kingdom Come 2 a další

Tuzemské fanoušky však potěší zejména zahrnutí českého středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance 2 z loňského roku, které se ve službě objeví 3. března. Xbox na sociálních sítích lákal na příchod druhého dílu už začátkem týdne, přesto jde o příjemné překvapení i vzhledem k tomu, že jednička zamíříla do Game Passu teprve nedávno.

Screenshot z megahitu Kingdom Come: Deliverance II
Screenshot z megahitu Kingdom Come: Deliverance II

Za zmínku stojí i univerzitní americký fotbal v podání EA Sports College Football 26 (od 19. února) a plná verze chystané hack ‚n‘ slash hry Towerborne od Xbox Game Studios (od 26. února).

Game Pass únor 2
Do Game Passu v následujících dnech a týdnech zamíří například Kingdom Come: Deliverance 2 nebo kompletní edice třetího Zaklínače

Kingdom Come: Deliverance 2 pokračuje v dobrodružstvích Jindry ze Skalice, který touží po pomstě za vraždu svých rodičů. Hráči se vydají na ještě velkolepější a temnější cestu než v předchozím díle. Dvojka přichází s vylepšeným soubojovým systémem, komplexními RPG prvky či obrovským reaktivním otevřeným světem, v němž se při plnění všemožných hlavních i vedlejších úkolů můžete zratit klidně i na stovky hodin.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Jbl Sense Pro Nahled
Recenze sluchátek JBL Sense Pro: otevřená sluchátka se skvělým zvukem i funkcemi
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 19:00
0
Hackerský útok na českou Nemocnici Nymburk
Peníze zdarma od ČSSZ? Českem se šíří nová vlna podvodů
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 18:00
0
Google Pixel 10a v modré barvě
Google předběhl Apple: Pixel 10a podporuje satelitní komunikaci i v Česku
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:00
4
Koncept chyytrých brýlí Apple Glasses podle umělé inteligence (ilustrační obrázek)
Chytré brýle, přívěsek a AirPods s kamerou. Apple chystá tři novinky, mají však jeden společný háček
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
1

Kapitoly článku