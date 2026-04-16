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Král fotomobilů. Na Vivo X300 Ultra můžete ušetřit 7 tisíc, i tak vás cena posadí

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PR článek 16. 4. 18:13
Chytrý telefon Vivo X300 Ultra
  • Vivo X300 Ultra míří na titul nejlepšího fotomobilu současnosti
  • 200Mpx snímače, gimbal stabilizace a až 105× zoom posouvají mobilní focení
  • Photographer Kit a výkupní bonus až 7 000 Kč dělají z novinky atraktivní balíček

Trh s telefony má nového krále fotografie. Dlouho očekávané Vivo X300 Ultra právě vstupuje na český trh. Nejde jen o další prémiový telefon, je to nekompromisní nástroj pro ty nejnáročnější. To ostatně dokazuje i speciální edice balení, ve kterém k telefonu dostanete profesionální fotografickou výbavu. A díky rekordnímu výkupnímu bonusu na něm můžete při nákupu ušetřit 7 000 Kč.

200 Mpx a gimbal v hlavní roli

U Vivo X300 Ultra má absolutní prioritu fotoaparát. Hlavní slovo si bere 200Mpx hlavní snímač o velikosti 1/1,12″, který je fyzicky stabilizovaný pokročilým gimbalem. Sekunduje mu unikátní 200,5Mpx periskopický teleobjektiv (85 mm) s až 105násobným zoomem. Sestavu na zádech pak uzavírá 50,3Mpx ultraširokoúhlý objektiv.

Photographer Kit: nevídaně bohaté balení

Samotná fotosoustava je špičková, ale to, co z telefonu dělá ultimátní fotomobil, je speciální edice Photographer Kit. K telefonu totiž v rámci jednoho balení dostanete kompletní sadu příslušenství a doplňků pro profesionální focení.

Co edice Photographer Kit obsahuje:

  • Externí teleobjektiv s optikou Zeiss 400mm
  • Imaging Grip Kit s manuální spouští, zoomem a tlačítky
  • Nasvětlovací prstenec Tripod Color Ring
  • 100W nabíječku FlashCharge

Chytrý telefon Vivo X300 Ultra

K telefonu navíc jako dárek dostanete luxusní koženou brašnu v hodnotě 2 499 Kč pro bezpečné přenášení celého setu (včetně extrémního teleobjektivu). Přikoupit si rovnou můžete i profesionální sadu Cinematic Video Kit, na kterou teď získáte 50% slevu.

1TB úložiště v základu a obří baterie

Kromě fotoaparátu cílí Vivo X300 Ultra na ty nejnáročnější i nekompromisní hardwarovou výbavou. Pod kapotou pracuje nejvýkonnější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, kterému sekunduje 16 GB RAM. Úložiště o kapacitě 1 TB je pak přímo stvořené pro práci s obřím množstvím fotografií a videí. O celodenní výdrž se stará extrémní 6 600mAh baterie s podporou 100W rychlého nabíjení (potřebný adaptér je už součástí Kitu).

Bonus 7 000 Kč a prémiové záruky

Vivo X300 Ultra není telefon pro každého, je to investice do vrcholné mobilní technologie. Vlajková výbava a profesionální příslušenství v základu se odrážejí i na koncové ceně, která je u této sady (včetně Photographer Kitu a kožené brašny) stanovena na 56 990 Kč.

U Mobil Pohotovosti si však můžete tuto částku výrazně ponížit díky rekordnímu výkupnímu bonusu 7 000 Kč. Prodat při koupi novinky svůj stávající telefon se tak v tomto případě mimořádně vyplatí – Vivo X300 Ultra vás nakonec může vyjít na atraktivních 49 990 Kč. Při nákupu pak k telefonu automaticky získáte prodlouženou 3letou záruku, 5letou záruku na kapacitu baterie a bezplatnou výměnu displeje po dobu jednoho roku.

Chytrý telefon Vivo X300 Ultra

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Autor článku PR článek
PR článek
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