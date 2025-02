Konečně levný elektromobil? Volkswagen příští měsíc představí model za půl milionu

Levný elektromobil od Volkswagenu bude představen v březnu, do prodeje se má dostat až v roce 2027

Novinka bude určená primárně pro evropský trh, z USA se zatím nepočítá

Cena by se měla pohybovat okolo 20 000 eur, tedy zhruba 500 000 Kč

Volkswagen zaměstnancům v německém Wolfsburgu poodhalil svůj chystaný kompaktní elektromobil, jehož největším lákadlem má být nízká cena. Oficiálně by měl být představen už během března. Elektromobil má být určen primárně pro evropský trh a má nabídnout vysokou kvalitu za dostupnou cenu, alespoň to tvrdí automobilka.

Nový elektromobil by měl stát pouhých 20 000 eur, v přepočtu tedy asi půl milionu korun. To je stejná cena, kterou Volkswagen avizoval již v roce 2021 při představení konceptu ID.Life, ze kterého by novinka měla vycházet. V nabídce značky se tak zařadí pod produkční verzi konceptu ID.2all, jehož cena by se měla pohybovat kolem 25 000 eur, tedy asi 630 tisíc korun a který by měl na trh vstoupit v roce 2026. I proto se očekává, že nejmenší model ponese označení ID.1, či nějakou variaci tohoto názvu.

ID.1: elektromobil za půl milionu

ID.1 by měl stát spolu s ID.2 na nově upravené a dostupnější platformě MEB. Kapacity baterií nebyly zveřejněny, ale ID.2all má mít odhadovaný dojezd až 450 kilometrů. Nabití baterie z 10 na 80 % by mělo trvat přibližně 20 minut. Lze tak očekávat, že u ID.1 to bude podobné. Nový model by měl být představen začátkem března, s uvedením do prodeje se počítá zhruba do dvou let.

První ukázku nového dostupného modelu prezentoval zaměstnancům automobilky ve Wolfsburgu šéf značky Thomas Schäfer. Podle něj by nový model měl být atraktivní pro širokou skupinu zákazníků. „Cenově dostupný, kvalitní a ziskový elektrický Volkswagen z Evropy pro Evropu – to je Liga mistrů v automobilovém inženýrství!“, uvedl Schäfer.

rumor has it ID.ONE sir — Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix.bsky.social) 2025-02-05T22:00:02.499Z

Ceny elektromobilů nejsou jediným místem, kde se Volkswagen snaží snížit náklady. Po stávce zaměstnanců v Německu dosáhl dohody s odbory, která bude znamenat propuštění 35 000 zaměstnanců a miliardy eur ročně v úsporách nákladů, poznamenává list The Wall Street Journal.