Konec smartphonů jak je známe? Šéf OpenAI a designér iPhonu chystají nové AI zařízení

Chytré telefony už desítky let vládnou naším životům. Používáme je ke komunikaci, práci, zábavě a často i zbytečně jen tak bezcílně scrollujeme. Ale co kdyby existovala alternativa, která by nám dala více svobody? Právě na tom teď pracují dvě světové jména – Sam Altman (šéf OpenAI) a Jony Ive (bývalý designér Applu). Tyto dvě významné jména si dali za cíl vytvořit AI zařízení, které by mohlo jednou provždy změnit způsob, jakým vnímáme technologie a zároveň konkurovat dnešním smartphonům.

Podle dostupných informací chtějí vytvořit něco, co bude fungovat hlavně hlasově a vizuálně, možná i s prvky rozšířené reality. Zkrátka technologie, která nebude vyžadovat neustálé koukání dolů na obrazovku, ale spíš přirozenější a méně rušivou interakci.

Pokud někdo má šanci přepsat pravidla technologického světa, jsou to právě oni dva. Jony Ive stál za ikonickým designem iPhonu, MacBooků a dalších Apple produktů. Sam Altman je mozkem ChatGPT, což je momentálně jeden z nejpokročilejších AI nástrojů světa.

A aby toho nebylo málo, projekt podporuje i Laurene Powell Jobs, vdova po Stevu Jobsovi, která skrze svůj fond Emerson Collective pomáhá financovat inovace s reálným dopadem. A peníze rozhodně problém nejsou. Už teď se spekuluje, že se na vývoj podaří získat až miliardu dolarů.

Jony Ive is back with his first major tech project since leaving Apple, teaming up with Sam Altman for an AI-powered hardware device.

The project already raised private funding and plans to raise up to $1 billion by the end of the year.

iPhone meets o1? pic.twitter.com/ETYAykI7Lk

— Rowan Cheung (@rowancheung) September 23, 2024