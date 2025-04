Konec sledování soukromých letadel celebrit? Americký úřad zavádí nový systém ochrany

Majitelé soukromých letadel si konečně mohou oddechnout, protože nový systém úřadu pro letectví (FAA) jim umožní skrýt údaje o svých letech

Zákon schválený v roce 2024 vznikl jako reakce na stále větší obavy celebrit, které se bály o svou bezpečnost

Taylor Swift i Elon Musk patří mezi ty, kteří už toho měli dost a dlouhodobě bojovali za větší kontrolu nad tím, kdo může sledovat jejich pohyb

Soukromé lety celebrit byly donedávna snadno dohledatelné. Stačilo se podívat do veřejných registrů a bylo jasné, kde zrovna přistál Elon Musk nebo třeba Taylor Swift. Ale tohle všechno se mění. V květnu 2024 schválila americká vláda nový zákon, který FAA nařizuje vytvořit systém, kde si majitelé letadel mohou zažádat o utajení svých osobních údajů. A letošním rokem už je to realita.

Musk & Swift Can Now Hide Jet Details Elon Musk and Taylor Swift gain the ability to conceal private jet details, protecting their flight information. — CHRIS BAIDOO (@CHRIS_BAID0O) April 1, 2025

Můžeme říct sbohem jet trackerům?

Možná si vzpomínáte na studentského programátora Jacka Sweeneyho, který provozoval účty na sociálních sítích, kde sdílel pohyby soukromých letadel známých osobností. Jeho účty měly statisíce sledujících, ale nebyli z nich nadšení všichni. Právě Musk a Swift patřili k těm, kteří mu to dali jasně najevo. Musk ho dokonce zabanoval ze své platformy X.

A teď? Pravidla se rapidně mění. Pokud si majitel letadla požádá o utajení, jeho stroj už nebude možné tak jednoduše dohledat. Pro fanoušky sledování celebrit špatná zpráva, pro celebrity a miliardáře naopak velká úleva.

https://t.co/dwDt3YeIvR #Tech #Aviation #Privacy #EmergingTech #MarketImpact The FAA's recent decision to allow individuals like Elon Musk and Taylor Swift to conceal their private jet details is a significant step in the direction of privacy rights, but it also raises critical… — SevenX InnoLab (@SevenXtrem68) March 31, 2025

Taylor Swift už nějakou dobu vede boj proti sledování svého soukromého letadla. Na konci roku 2023 jí ale došla trpělivost a poslala Jacku Sweeneymu právní výzvu, ve které byl jasný vzkaz, aby přestal zveřejňovat informace o jejich letech. Proč? Protože podle ní to není jen obyčejná internetová hra na sledování celebrit, ale reálné bezpečnostní riziko.

Podobně se v minulosti vyjádřil i Elon Musk. Tvrdil, že zveřejnění letových tras jeho soukromého letadla ohrožuje nejen jeho, ale i jeho rodinu. Není divu, že oba podporují nové opatření FAA.

Sociální sítě zasahují

Nejde ale jen o změnu pravidel FAA. I velké technologické firmy začaly zasahovat. Meta, která vlastní Facebook a Instagram, v říjnu 2024 odstranila účty, které sdílely informace o soukromých letech celebrit. Podle společnosti to představuje opravdu velké bezpečnostní riziko.

Podobně se k věci postavil i sám Musk. Na platformě X zabanoval účty, které informace o letech soukromých letadel sdílely, a to nejen účet Jacka Sweeneyho. Co to znamená pro celebrity? Rozhodně více klidu. A pro veřejnost? Méně informací o tom, kde se pohybují nejbohatší a nejslavnější. Někteří to berou jako zásah do transparentnosti, jiní jako nutnou ochranu soukromí.

Autor článku David Dohnal Fanoušek technologií a fotbalu, který ve volném čase rád chodí aktivně cvičit. Mým idolem je Dwayne Johnson.