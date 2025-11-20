TOPlist

Konec otravných cookies lišt! Evropská unie rozvolňuje vlastní pravidla

Michael Chrobok
20. 11. 18:00
4
EU Evropska unie unsplash
  • Taky vás štvou neustále vyskakující cookies lišty? Těm nyní konečně odzvonilo
  • Evropská komise rozvolnila pravidla GDPR, která se mimo jiné týkají právě cookies
  • Kromě toho umožnila trénink AI na datech uživatelů bez souhlasu či zjednodušila některé procesy

Ochrana uživatelských dat a transparentní komunikace webů ohledně toho, jaká data od návštěvníků sbírají a k čemu je využívají, je jistě bohulibá činnost. Nepříjemným vedlejším účinkem jsou neustále vyskakující cookies lišty, které zaplavily internet a ve finále dělají přesný opak – většina uživatelů je namísto obezřetnosti spíše apatická a místo zkoumání toho, jestli weby musí sbírat ty či ony informace pro svůj provoz, jen hledají co nejrychlejší způsob, jak se otravné lišty zbavit. To si podle všeho uvědomila i Evropská unie a přehodnotila svůj dřívější postoj.

Konec otravných vyskakujících cookies lišt

Evropská komise oznámila nový digitální balíček, který uvolňuje některá pravidla zavedená Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které chrání evropské spotřebitele od roku 2018. Součástí změny GDPR je modernizace pravidel pro soubory cookies, která by měla vést k menšímu počtu vyskakovacích oken s žádostí o souhlas s používáním cookies na webových stránkách. Komise uvádí, že uživatelé budou moci svůj souhlas s používáním souborů cookies vyjádřit jediným kliknutím a tyto preference budou uloženy v centrálním nastavení preferencí v prohlížečích a operačních systémech.

Pro prohlížeče to nicméně bude znamenat zavedení přepínačů pro GDPR, které bude informovat webové stránky o preferencích uživatele, čímž se eliminuje nutnost souhlasu s cookies na jednotlivých stránkách. Kromě toho návrh umožňuje používání osobních údajů k výcviku umělé inteligence bez výslovného souhlasu, zjednodušuje hlášení v oblasti kybernetické bezpečnosti či zlepšuje přístup k údajům prostřednictvím zjednodušených pravidel.



Evropska unie vs. společnost Apple (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Apple svlékl Evropskou unii do naha: uživatelé neušetří, nařízení DMA se míjí účinkem

Nový balíček zároveň odkládá implementaci některých částí zákona o umělé inteligenci, čímž dává společnostem delší lhůtu na splnění požadavků. Kritici těchto změn tvrdí, že Evropská komise oslabuje GDPR a ochranu spotřebitelů. Organizace European Digital Rights (EDRi) uvedla, že změny Komise mohou „narušit samotné základy lidských práv a technologické politiky v EU“. Jestli se jedná o správný krok směrem k většímu pohodlí uživatelů, nebo o chybu, ukáže teprve čas.

4
Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

