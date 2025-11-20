Konec otravných cookies lišt! Evropská unie rozvolňuje vlastní pravidla

- Taky vás štvou neustále vyskakující cookies lišty? Těm nyní konečně odzvonilo
- Evropská komise rozvolnila pravidla GDPR, která se mimo jiné týkají právě cookies
- Kromě toho umožnila trénink AI na datech uživatelů bez souhlasu či zjednodušila některé procesy
Ochrana uživatelských dat a transparentní komunikace webů ohledně toho, jaká data od návštěvníků sbírají a k čemu je využívají, je jistě bohulibá činnost. Nepříjemným vedlejším účinkem jsou neustále vyskakující cookies lišty, které zaplavily internet a ve finále dělají přesný opak – většina uživatelů je namísto obezřetnosti spíše apatická a místo zkoumání toho, jestli weby musí sbírat ty či ony informace pro svůj provoz, jen hledají co nejrychlejší způsob, jak se otravné lišty zbavit. To si podle všeho uvědomila i Evropská unie a přehodnotila svůj dřívější postoj.
Evropská komise oznámila nový digitální balíček, který uvolňuje některá pravidla zavedená Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které chrání evropské spotřebitele od roku 2018. Součástí změny GDPR je modernizace pravidel pro soubory cookies, která by měla vést k menšímu počtu vyskakovacích oken s žádostí o souhlas s používáním cookies na webových stránkách. Komise uvádí, že uživatelé budou moci svůj souhlas s používáním souborů cookies vyjádřit jediným kliknutím a tyto preference budou uloženy v centrálním nastavení preferencí v prohlížečích a operačních systémech.
Pro prohlížeče to nicméně bude znamenat zavedení přepínačů pro GDPR, které bude informovat webové stránky o preferencích uživatele, čímž se eliminuje nutnost souhlasu s cookies na jednotlivých stránkách. Kromě toho návrh umožňuje používání osobních údajů k výcviku umělé inteligence bez výslovného souhlasu, zjednodušuje hlášení v oblasti kybernetické bezpečnosti či zlepšuje přístup k údajům prostřednictvím zjednodušených pravidel.
Nový balíček zároveň odkládá implementaci některých částí zákona o umělé inteligenci, čímž dává společnostem delší lhůtu na splnění požadavků. Kritici těchto změn tvrdí, že Evropská komise oslabuje GDPR a ochranu spotřebitelů. Organizace European Digital Rights (EDRi) uvedla, že změny Komise mohou „narušit samotné základy lidských práv a technologické politiky v EU“. Jestli se jedná o správný krok směrem k většímu pohodlí uživatelů, nebo o chybu, ukáže teprve čas.