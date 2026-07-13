Konec otravných aplikací pro elektromobily: brzy bude v EU stačit jen platební karta

- Vybrané starší veřejné rychlonabíječky budou od ledna 2027 přijímat kartu nebo bezkontaktní platbu
- Při jednorázovém nabíjení nemá řidič zakládat účet u provozovatele ani roamingové služby
- Aplikace, RFID čipy i smluvní tarify zůstanou, jen nebudou jedinou cestou k nabíjení
Od 1. ledna 2027 začne platit nová povinnost z evropského nařízení AFIR. Provozovatelé části starších veřejných rychlonabíječek budou muset umožnit platbu kartou nebo bezkontaktně telefonem či hodinkami.
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Pravidlo se týká bodů s výkonem nejméně 50 kW podél hlavních evropských dálkových tras, označovaných jako síť TEN-T, a na bezpečných a chráněných parkovištích. Neznamená to tedy, že terminál dostane každá starší nabíječka.
Bez registrace a bez další aplikace
AFIR pracuje s pojmem ad hoc nabíjení. Pro řidiče to znamená jednoduchý nákup konkrétní služby: přijede, zaplatí, nabije a odjede. Při jednorázovém nabíjení po něm provozovatel nemá chtít účet, dlouhodobou smlouvu ani předplacený tarif.
Neznamená to, že nabíjení proběhne bez ověření platby. Kartu nebo digitální peněženku ověří banka stejně jako v obchodě. Řidič ale kvůli jedné zastávce nebude muset instalovat aplikaci, potvrzovat podmínky služby a vyplňovat registrační formulář.
U rychlonabíječek přibude terminál
Dotčené starší rychlonabíječky budou muset mít čtečku platebních karet, nebo bezkontaktní zařízení schopné kartu přečíst. Fungovat proto může fyzická karta i karta uložená v telefonu nebo hodinkách.
Jeden terminál navíc může obsloužit více stojanů v jednom nabíjecím areálu. Nemusí tedy být přímo u každého konektoru, ale řidič ho musí najít a použít bez hledání správné aplikace. Pravidlo se netýká bodů, kde je nabíjení zdarma.
QR kód znamená jiný režim
Hranice 50 kW rozhoduje hlavně o způsobu placení. U nově zprovozněných veřejných bodů pod 50 kW může místo terminálu stačit bezpečná internetová platba, třeba přes QR kód. Řidič si jej načte telefonem a otevře platební stránku.
Aplikace a tarify zůstanou
Kdo nabíjí často, může aplikace, RFID čipy i nabíjecí roaming používat dál. Ukážou obsazenost stojanů, historii nabíjení, případně spojí více sítí do jednoho účtu. Zůstane i Plug & Charge, kdy auto podle předem sjednaného tarifu samo ověří řidiče a spustí nabíjení.
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Evropská komise ve svém výkladu k AFIR rozlišuje mezi digitální peněženkou a aplikací jedné sítě. Přiložení telefonu s kartou k NFC terminálu je běžná platba. Vstup do aplikace provozovatele je smluvní služba.
Ceny nemusí být u všech způsobů stejné. Provozovatel je ale musí uvádět transparentně a pro rozdílné ceny musí mít objektivní a přiměřený důvod.
Rok 2027 z veřejného nabíjení neudělá jednu síť s jednou aplikací a jednou cenou. U vybraných starších rychlonabíječek ale řidiči ubude krok navíc: hledání správné aplikace jen kvůli jedné zastávce.