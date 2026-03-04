TOPlist

Konec malých displejů: Samsung ukázal panel, který se umí roztáhnout o několik centimetrů

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 3. 19:00
1
Roztahovatelný displej od Samsung Display
  • Jihokorejský gigant Samsung na MWC přivezl své inovativní koncepty displejů
  • Jeden z nich se dokáže roztáhnout do výšky o několik centimetrů
  • Prozatím nevíme, zda se ho někdy dočkáme v nějakém reálném zařízení

Ohebné telefony už nejsou žádnou novinkou a do značné míry se jedná o již etablovaný segment smartphonů. Pokud navíc ještě letos dorazí spekulovaný iPhone Fold, bude se jednat o kategorii, kterou budou muset všichni brát vážně. Jihokorejský gigant Samsung je sice nekorunovaný král skládacích telefonů, nicméně to rozhodně neznamená, že by usnul na vavřínech, právě naopak – aktivně totiž experimentuje s různými typy displejů, přičemž některé z nich dovezl také na MWC do katalánské Barcelony.

Budoucnost pod taktovkou Samsungu

Samsung se pomalu chystá na telefony s výsuvným displejem a na svůj stánek na MWC přivezl jeden z prototypů. Posuvný displej je podle divize Samsung Display aktuálně ve vývoji, takže zatím nevíme, jak dlouho potrvá, než se tento koncept dostane až na pulty obchodů. Přesto se jedná o zajímavé pojetí rozšiřitelných displejů, zejména pro uživatele, kteří obecně příliš nefandí aktuálním skládačkám. Kolejnice telefonu se vysouvají nahoru, aby se zařízení rozšířilo shora, přičemž při vysouvání se displej roztáhne.

Protože se vysouvá pouze o zhruba pět centimetrů, alespoň tedy u tohoto konkrétního konceptu, otázkou zůstává, jak o něco větší plochu využijí uživatelé a také aplikace v praxi. Dceřiná společnost Samsung Display zveřejnila specifikace tohoto konceptu pod názvem „Samsung OLED Mobile Slidable“ – panel se rozšiřuje z 5,1 palce v poměru stran 16:9 na 6,7 palce v poměru stran 22:9 při plném vysunutí a disponuje rozlišením 1 080 × 2 640 pixelů a hustotou 426 ppi.

Tento konkrétní koncept se nicméně nemusí objevit v některém z příštích zařízení. Samsung s podobnými displeji experimentuje už delší dobu, například koncept nazvaný Flex Slidable ukázal již v roce 2022. U této verze se obrazovka dala rozbalit v horní i dolní části telefonu stisknutím tlačítka, a prozatím to nevypadá, že by se tento koncept přiblížil produkční fázi.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Pneumatiky Nokian Hakkapeliitta 01
Jako James Bond: Nokian odhalil revoluční pneumatiky s výsuvnými hroty
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
0
MacBook Neo
Apple má počítač za cenu iPhonu. MacBook Neo potěší hlavně šetřivé
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:06
2
Unihertz Titan 2 Elite v ruce
Comeback tlačítkových telefonů? Tenhle se bude líbit i vám, vypadá jako Blackberry
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
3
Grafická karta Nvidia GeForce RTX
Když čipy nestačí. Nvidia sází 4 miliardy na fotoniku a má k tomu dobrý důvod
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 12:00
0

Kapitoly článku