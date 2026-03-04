Konec malých displejů: Samsung ukázal panel, který se umí roztáhnout o několik centimetrů

- Jihokorejský gigant Samsung na MWC přivezl své inovativní koncepty displejů
- Jeden z nich se dokáže roztáhnout do výšky o několik centimetrů
- Prozatím nevíme, zda se ho někdy dočkáme v nějakém reálném zařízení
Ohebné telefony už nejsou žádnou novinkou a do značné míry se jedná o již etablovaný segment smartphonů. Pokud navíc ještě letos dorazí spekulovaný iPhone Fold, bude se jednat o kategorii, kterou budou muset všichni brát vážně. Jihokorejský gigant Samsung je sice nekorunovaný král skládacích telefonů, nicméně to rozhodně neznamená, že by usnul na vavřínech, právě naopak – aktivně totiž experimentuje s různými typy displejů, přičemž některé z nich dovezl také na MWC do katalánské Barcelony.
Budoucnost pod taktovkou Samsungu
Samsung se pomalu chystá na telefony s výsuvným displejem a na svůj stánek na MWC přivezl jeden z prototypů. Posuvný displej je podle divize Samsung Display aktuálně ve vývoji, takže zatím nevíme, jak dlouho potrvá, než se tento koncept dostane až na pulty obchodů. Přesto se jedná o zajímavé pojetí rozšiřitelných displejů, zejména pro uživatele, kteří obecně příliš nefandí aktuálním skládačkám. Kolejnice telefonu se vysouvají nahoru, aby se zařízení rozšířilo shora, přičemž při vysouvání se displej roztáhne.
Protože se vysouvá pouze o zhruba pět centimetrů, alespoň tedy u tohoto konkrétního konceptu, otázkou zůstává, jak o něco větší plochu využijí uživatelé a také aplikace v praxi. Dceřiná společnost Samsung Display zveřejnila specifikace tohoto konceptu pod názvem „Samsung OLED Mobile Slidable“ – panel se rozšiřuje z 5,1 palce v poměru stran 16:9 na 6,7 palce v poměru stran 22:9 při plném vysunutí a disponuje rozlišením 1 080 × 2 640 pixelů a hustotou 426 ppi.
Tento konkrétní koncept se nicméně nemusí objevit v některém z příštích zařízení. Samsung s podobnými displeji experimentuje už delší dobu, například koncept nazvaný Flex Slidable ukázal již v roce 2022. U této verze se obrazovka dala rozbalit v horní i dolní části telefonu stisknutím tlačítka, a prozatím to nevypadá, že by se tento koncept přiblížil produkční fázi.