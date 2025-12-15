Konec legendy? iRobot vyhlásil bankrot, budoucnost vysavačů Roomba je nejistá

- Světoznámá značka Roomba patřící firmě iRobot se ocitla ve finančních potížích
- Po neúspěšné akvizici ze strany Amazonu nyní vyhlásila firma bankrot
- O značku se bude starat dvojice hlavních výrobců
Mezi robotickými vysavači není patrně známější jméno, než je společnost iRobot a jeho produkty Roomba. Pro mnohé je právě Roomba synonymem pro autonomní vysavače, které brázdí nejednu domácnost a udržují ji v čistotě. Ani množství patentů a prvenství ale není zárukou úspěchů, obzvláště v současné situaci na trhu, kdy se čínská konkurence zlepšuje raketovým tempem a navíc dokáže také srážet cenu proklatě nízko. Jak to tak ale vypadá, finanční problémy iRobotu jsou větší, než si řada z nás myslela.
Velká značka robotických vysavačů ve finančních problémech
Společnost iRobot nedávno oznámila, že podala návrh na vyhlášení konkurzu. Firma nicméně splňuje podmínky pro to, aby mohl dále pokračovat v činnosti, namísto toho, aby byla společnost zlikvidována a věřitelé uspokojeni. Jedním z důsledků snahy o vyhlášení konkurzu je, že iRobot převede 100% vlastnictví podniku na své hlavní výrobce, společnosti Shenzhen PICEA Robotics a Santrum Hong Kong, které budou společně držet práva pod názvem Picea. iRobot hodlá pod novými majiteli pokračovat v běžném provozu, realizovat plán vývoje produktů a udržet si globální působnost.
Světoznámý výrobce robotických vysavačů ujišťuje, že převod vlastnictví nenaruší používání zařízení Roomba jejich majiteli. Uvádí, že transakce nebude mít žádný předpokládaný dopad na funkčnost aplikace, zákaznické programy, globální partnery, vztahy v dodavatelském řetězci ani průběžnou podporu produktů. Ve svém oznámení společnost uvedla, že tato transakce jí umožní vyřešit problémy s rozvahou a obnovit schopnost investovat do nové generace robotiky a inovací v oblasti inteligentních domácností.
Oznámení následuje po nedávných potížích iRobotu udržet se v zisku. Ve svých výsledcích za třetí čtvrtletí firma uvedla, že její tržby klesly značně pod interní očekávání kvůli přetrvávajícím nepříznivým tržním podmínkám, pokračujícím zpožděním výroby a nepředvídaným narušením dodávek. Tržby nadále stagnují poté, co Amazon musel na začátku roku 2024 ustoupit od plánované akvizice v hodnotě 1,7 miliardy dolarů (cca 35 miliard korun), protože se mu nepodařilo získat souhlas Evropské unie.