iRobot po letech dohání konkurenci, nové modely konečně dostaly Lidar

Společnost iRobot představila novou řadu svých robotických vysavačů Roomba

Vůbec poprvé ve všech nových modelech použila LiDAR

Známe oficiální české ceny, nejlevnější robot startuje na 6 tisících korun

Společnost iRobot a jejich robotické vysavače Roomba patří ve svém segmentu mezi nejpopulárnější. V posledních letech nicméně v odvětví robotických vysavačů začíná Roombě značně narůstat konkurence, ať už jde o zavedené značky jako Xiaomi, Roborock nebo i o nové a dynamické firmy typu Dreame.

Zároveň poslední období nebylo pro iRobot zrovna jednoduché, ať už se jedná o neúspěšnou akvizici ze strany Amazonu či o nucené propouštění zaměstnanců. Na tyto výzvy iRobot reaguje několika novými modely, které mají za úkol nasměrovat společnost správným směrem.

Roomba konečně s LiDARem

Podle společnosti se jedná o největší uvedení produktu na trh v historii iRobotu. My novináři to můžeme komentovat snad jen zvoláním „No konečně!“ Firma v rámci svých letošních po dlouhých letech konečně přináší technologii, jenž mnoha uživatelům chyběla – LiDAR. Tato technologie, kterou používá většina konkurentů, by měla přinést rychlejší mapování a více funkcí do vysavačů Roomba. Společnost také uvádí na trh novou aplikaci iRobot, která přidává pohled na úklid v reálném čase podporovaný LiDARem, a začala zveřejňovat specifikace sacího výkonu svých robotů.

Podle Warrena Fernandeze, vedoucího produktového managementu v iRobotu, mají všechny nové modely 7 000 Pa a čtyři úrovně sání. Jen pro představu – konkurence v podobě Roborocku Saros 10 nabídne sací výkon až 22 kPa, tudíž Roomba má minimálně v tomto ohledu ještě co dohánět. Kde naopak iRobot výrazně zabral ku prospěchu věci je design, který je nyní více industriální a čistší. Elegantní vzhled nové řadě rozhodně nelze upřít.

Co je to LiDAR? LiDAR (zkratka Light Detection and Ranging) je technologie založená na laserových paprscích, které měří vzdálenosti od okolních objektů a vytvářejí přesnou 3D mapu prostoru. U robotických vysavačů se LiDAR používá k navigaci a orientaci v místnosti – umožňuje vysavači efektivně plánovat trasu, vyhýbat se překážkám a pokrýt celý prostor s maximální efektivitou. Oproti kamerovým nebo infračerveným systémům poskytuje LiDAR přesnější skenování i ve tmě.

Hlavním přínosem LiDARu je rychlejší a přesnější orientace v prostoru i mapování i pro levnější modely Roomba, včetně úklidu vybraných místnosti a možnosti vytvořit v aplikaci čisté zóny a zóny, do kterých robot nesmí vstupovat. Pro modely vyšší třídy to znamená rychlejší mapování a svižnější navigaci. Novinkou je také ultrazvukový senzor detekce koberců u všech robotů Roomba, takže se roboti mohou při mopování kobercům vyhýbat. Všechny modely disponující mopováním mají tři úrovně průtoku vody a disponují i technologií iRobot SmartScrub.

Nejvybavenější model 505 s řadou prémiových funkcí

Nejvybavenějším novým modelem je robot s krkolomným názvem Roomba Plus 505 Combo Robot Plus AutoWash Dock za 799 eur (cca 20 tisíc korun, oficiální českou cenu budeme znát za několik dní). Jde o první Roombu se dvěma rotujícími mopovacími podložkami pro drhnutí tvrdých podlah a také dokáže vysunout pravý mop směrem ven, aby mohl uklízet podél okrajů, či zvednout mop o 10 milimetrů, aby se vyhnul kobercům s nízkým vlasem. Tímto iRobot srovnává krok s produkty od Roborocku a Dreame.

Model 505 je vybaven novým multifunkční dokovací stanicí, která myje a suší mopovací polštářky, automaticky doplňuje nádržku na vodu a vyprazdňuje koš. Nechybí ani vyhřívané sušení, což nemá ani Combo 10 Max, aktuálně nejvybavenější model od iRobotu.

Stejně jako model 10 Max, je i model 505 vybaven detekcí překážek pomocí umělé inteligence, a to díky vestavěné kameře, takže by měl rozpoznat a vyhnout se věcem, jako jsou kabely, ponožky nebo nepořádek po domácích mazlíčcích. Nová 505ka dostane rovněž podporu standardu Matter, což zajistí plnohodnotnou integraci do chytrých domácností postavených na HomeKitu, Alexe od Amazonu či Google Home.

Ani nižší modely 405, 205 či 105 se nemají za co stydět

Nižší model drží jedno úsměvné prvenství. Dostal totiž úsměvně dlouhý a poměrně komplikovaný název – Roomba Plus 405 Combo Robot Plus AutoWash Dock. V základu nabízí podobnou výbavu, jako vyšší model. V několika drobnostech se ovšem liší: například neumí vysunout mop tak, aby vytřel i v rozích, nenabízí detekci překážek pomocí AI a chybí mu také vysoušení mopovacích podložek skrze teplý vzduch. Co mu ovšem nechybí je navigace skrze ClearView LiDAR.

iRobot nezapomněl ani na cenově dostupné modely. Ty s číselným označením Roomba 105 a 205 disponují stejným mapováním založeným na LiDARu, mohou se pochlubit sáním s tlakem 7 000 Pa, virtuálním ochrannými zónami, automatickou detekci koberců či funkcí rozpoznávání objektů, jakou má model 405. Oba nové modely budou k dispozici jak ve variantě pouze pro vysávání, nebo případně ve variantě Combo, která nabízí odnímatelnou plochou mopovací podložku z mikrovlákna.

Model 105 pracuje s dokovací stanicí s automatickým vyprazdňováním, ale model 205 využívá novou technologii DustCompactor. Ta v praxi co nejvíce stlačuje nasbírané nečistoty, abyste je nemuseli tak často vysypávat. Podle vyjádření společnosti jej v ideálním případě nebudete muset vysypávat až dva měsíce, zatímco v případě doku s automatickým vyprazdňováním je to až 75 dní.

Cena a dostupnost

Všechny nové modely budou dostupné také v Česku, konkrétně ve druhé polovině března. Zatímco některé české ceny již známe, ostatní budou známy během následujících dní:

Roomba Combo 105 – 5 999 Kč

Roomba Combo 105+ – 8 499 Kč

Roomba Combo 205 – 9 999 Kč

Roomba Combo 405+ – 699 eur (cca 17 500 Kč)

Roomba Combo 505+ – 799 eur (cca 20 tisíc Kč)

Ačkoli má značka Roomba mezi uživateli dobré jméno a lze se na ni spolehnout, rostoucí čínská konkurence je něco, co by neměla podceňovat. Přístup „když je nemůžeš porazit, přidej se k nim“, díky kterému po dlouhých letech iRobot konečně své robotické vysavače osadil LiDARem by mu mohl v jeho snahách o udržení se na čele trhu pomoci, otázkou ovšem zůstává, jakou odezvu budou mít tyto kroky u zákazníků.