Konec kopírování her a aplikací pomocí AI? Claude údajně úmyslně zhloupl

- Společnost Anthropic údajně omezila schopnosti Clauda kopírovat hry a aplikace
- AI v posledních týdnech výrazně urychlila vznik neoficiálních portů konzolových her na PC, někteří vývojáři naopak čelili výhružkám
- Nová pravidla sice omezují kopírování již existujícího kódu, podle některých uživatelů ale komplikují i základní úkoly
Herní a IT komunitou už několik týdnů otřásá (kromě blížícího se vydání GTA 6, pozn. red.) fenomén, který dělá velkou radost hráčům, zatímco herní vydavatelé či nezávislí vývojáři z něj mají vrásky na čele. Řeč je o portování videoher a softwaru napříč různými operačními systémy (nejčastěji z konzolí na PC) s pomocí umělé inteligence, která nadšencům tento poměrně náročný proces výrazně usnadnila.
Hloupější Claude
Už několik dnů to však platí pouze zčásti. Zdá se totiž, že společnost Anthropic vědomě omezila schopnosti modelu Opus 5.5, když začala blokovat požadavky, které se týkají reverzního inženýrství a přímo ovlivňují například oblíbený nástroj Reverse Engineer Anything (REA).
Z komunity zaznívají hlasy, že omezení může souviset s novým textovým pravidlem. To podle uživatele sociální sítě X s přezdívkou Chasm modelu nařizuje, aby vytvářel pouze hry zcela originální a vycházející z vlastních návrhů uživatelů. Vytváření kopií již existujících titulů má být naopak explicitně zapovězeno. Oficiálně se ale k existenci takového pravidla nikdo nevyjádřil, jakkoliv by jeho zavedení časově odpovídalo zhoršeným výsledkům vibe kódování.
Hrozba pro nezávislé tvůrce
Zavedení takového pravidla by nicméně bylo prvním krokem k ochraně softwaru, který se v uplynulých týdnech stal terčem reverzního inženýrství a kopírování. Někteří nezávislí vývojáři dokonce v poslední době museli čelit podvodníkům, kteří vyhrožovali, že s pomocí AI proniknou do kódu demoverzí her a vytvoří z nich funkční kopii ještě před vydáním originální plné verze.
Situace je však v současnosti poměrně nepřehledná. Na internetu se množí stížnosti, že Claude odmítá plnit i poměrně běžné úkoly, například opravu chyb. Navíc se objevují také případy, kdy si chatbot nedokázal poradit ani se základní analýzou po pádu Windows.
AI paradox
Začátkem září Anthropic představil tzv. Cyber Verification Program, který omezuje možnosti nejpokročilejších modelů v oblasti kyberbezpečnosti. Plný přístup k nim mají pouze členové bezpečnostní iniciativy s názvem Project Glasswing. Patří k nim společnosti jako Apple, Microsoft nebo Nvidia. Nelze vyloučit, že se tato omezení projevují také komplikacemi při kopírování videoher. Časově se však obě záležitosti neprotínají – problémy s vývojem her se objevují až v posledním týdnu.
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Podobně restriktivní přístup nedávno zvolila také společnost OpenAI, když deaktivovala účet vývojáře, který se snažil nabourat do kódu své chytré televize. Stejně tak lze očekávat, že společnosti jako Microsoft či Adobe se svými právníky intenzivně řeší, jak se postavit ke kopiím programů Office 365 a Creative Suite. Velcí hráči v oblasti umělé inteligence se nyní paradoxně obávají porušení autorských práv, ačkoliv sami své modely trénovali na informacích a uměleckých dílech z celého světa.