Konzoli nechte doma: těchto 10 AAA her si zahrajete přímo na mobilu

- XCOM 2, Alien: Isolation i Tomb Raider běží přímo v telefonu s celou kampaní, bez streamování z cloudu
- iPhone 8 Plus zvládne Alien: Isolation, pro Resident Evil 4 nebo Death Stranding potřebujete alespoň iPhone 15 Pro
- Strategiím dotykový displej sedí; Total War: Empire dostal na mobilu dokonce rozšíření, které na PC nevyšlo
AAA hra na mobilu může znamenat zjednodušenou odnož se známým jménem nebo streamování, při kterém hra ve skutečnosti běží na vzdáleném serveru a do telefonu přichází jen obraz. V obchodech ale najdete i plnohodnotné porty: telefon nebo tablet spouští samotnou hru se stejnou kampaní, jakou znáte z počítače či konzole. Sedm z deseti her v našem výběru převedlo britské studio Feral Interactive, které dlouhá léta přenáší PC hry na Mac a s předělaným ovládáním je vydává i pro iOS a Android. Zbylé tři hry přibyly poté, co Apple na podzim 2023 představil iPhone 15 Pro jako telefon pro konzolové hry.
Hry jsme seřadili od těch, které se dají hrát prstem úplně přirozeně, až po náročné akce pro výkonnější iPhony, u kterých oceníte gamepad. Všechny si koupíte v Google Play nebo App Storu, bez předplatného.
XCOM 2 Collection (2016): na válku s mimozemšťany stačí prst
Země prohrála válku s mimozemšťany a vy velíte odboji, který se snaží okupanty vyhnat. Mezi misemi rozhodujete o výzkumu a vybavení mobilní základny, v bojích pak posíláte vojáky od krytu ke krytu, a pokud některý z nich padne, do dalších misí už se nevrátí. Protože se hraje na tahy a nepřítel počká, až se rozhodnete, nahrazuje dotykový displej myš skoro bez ztrát: na vojáka i cíl prostě klepnete.
Kolekce obsahuje velké rozšíření War of the Chosen i čtyři další DLC a v aplikaci už nic nedoplácíte. Na iPhonech je od roku 2020, na Androidu od roku 2021 a Feral ji dál aktualizuje. Letošní červnová aktualizace přidala podporu Bluetooth myši a klávesnice, otáčení obrazu, úspěchy a videa ve vyšším rozlišení, takže se XCOM 2 na tabletu s klávesnicí a myší ovládá stejně jako na počítači.
Nároky: Android 13, iOS 18, 8,5 až 11 GB místa
Company of Heroes (2006): Normandii nejlíp osvobodíte na tabletu
Kdo chce velet v reálném čase, najde u Feralu klasiku z druhé světové války. V kampani vedete americkou rotu Able od vylodění v Normandii až po obklíčení u Falaise. Hra ve své době proslula tím, že se vojáci kryjí za zídkami a ploty, které se pod palbou postupně rozpadají. Na rozdíl od XCOMu tu nikdo nečeká, až se rozhodnete, a proto Feral ovládání přestavěl: rozkazy vydáváte přes kruhovou nabídku a ostnatý drát kreslíte prstem přímo do mapy.
Na menším telefonu máte pro ovládání desítek jednotek méně místa, na tabletu se ale velí pohodlně. Online bitvy až pro čtyři hráče navíc od loňského června propojují majitele iPhonů i telefonů s Androidem. Podmínkou jsou obě rozšíření, Opposing Fronts a Tales of Valor, která kolekce pro iOS obsahuje rovnou, zatímco na Androidu se dokupují v aplikaci.
Nároky: Android 12, iOS 15, přibližně 6 GB místa a další 2 GB pro rozšíření
Total War: Empire (2009): rozšíření, které na PC nevyšlo
Total War: Empire je dobyvatelská strategie z 18. století. Na tahové mapě světa spravujete říši, obchodujete a vyjednáváte, bitvy na souši i na moři pak řídíte v reálném čase. Na mobily hra vyšla v listopadu 2024 s rozhraním postaveným pro dotyk a na iPadu i na Androidu ji můžete ovládat také myší a klávesnicí.
Rozšíření A New World z loňského září přidává 44 hratelných frakcí, pozdější kampaň začínající rokem 1783 a 14 nových lodí. Feral ho vytvořil jen pro mobilní verzi, takže i ten, kdo Empire zná z počítače, tu najde něco nového.
Nároky: Android 12, iOS 17 (od iPhonu XR), 12 GB místa
Alien: Isolation (2014): vetřelec, kterého nejdřív vyzkoušíte zdarma
Od strategií je to k Alienovi velký skok. Amanda Ripleyová pátrá po osudu své matky na vesmírné stanici Sevastopol, po které se volně pohybuje vetřelec. Zabít ho nejde, takže se schováváte ve skříňkách a pod stoly a hlídáte detektor pohybu, jehož pípání může zaslechnout i on. Dotyková tlačítka i virtuální páčku si můžete rozmístit podle sebe, při plížení a rychlých únicích je ale ovládání s gamepadem přesnější.
Mobilní verze vyšla v prosinci 2021 a obsahuje všech sedm DLC včetně mise Last Survivor, ve které se jako Ellen Ripleyová vrátíte na palubu Nostromu. Poběží i na iPhonu 8 Plus z roku 2017, na Androidu vyžaduje alespoň verzi 10 a podporovaný model telefonu. První dvě mise si zahrajete zdarma a zbytek hry odemknete jedním nákupem.
Nároky: Android 10, iOS 16.5 (od iPhonu 8 Plus), 11 GB místa
Tomb Raider (2013): restart série, který rozjedete i na starším iPhonu
Zatímco Alien je na mobilech skoro pět let, Tomb Raider na iOS a Android vyšel letos v únoru. Restart série vypráví o začátcích mladé archeoložky Lary Croftové: po ztroskotání uvízne na ostrově Yamatai, kde musí lézt po skalách, lovit a bojovat o holý život. Součástí mobilní verze je dvanáct DLC, tedy kostýmy, vylepšení a bonusová hrobka s výzvou.
Ovládat ho můžete dotykem, gamepadem i myší s klávesnicí a na podporovaných zařízeních míříte nakláněním telefonu. Na Google Play mu bezmála 12 tisíc hráčů dalo průměrně 4,9 hvězdičky z pěti. A přestože jde o plnohodnotnou konzolovou hru, rozjedete ji i na iPhonu XS z roku 2018.
Nároky: Android 13, iOS 18 (od iPhonu XS), 11 až 12,5 GB místa
Hitman: Absolution (2012): zakázky teď zadávají ostatní hráči
Méně lezení a víc převleků nabízí Hitman. Agent 47 se v Absolution postaví proti agentuře, pro kterou dřív zabíjel, a každou úroveň můžete projít potichu v cizím oblečení, nebo s velkým hlukem. Feral ho na mobily vydal loni v říjnu po svém starším portu Hitman: Blood Money a ovládání opět nabízí ve třech podobách: dotykem, gamepadem i myší s klávesnicí.
Letos v květnu přibyl zdarma režim Contracts, ve kterém si v prostředí příběhové kampaně vyberete až tři cíle, zakázku zveřejníte a ostatní hráči na iOS i Androidu se ji pokusí splnit lépe než vy. Mobilní verze tím dohnala originál, který Contracts nabízel už v roce 2012.
Nároky: Android 13, iOS 18 (od iPhonu XS), 12 GB místa
GRID Legends (2022): závodní seriál se skutečnými herci
Kdo má po plížení chuť na rychlost, najde u Feralu nejmladší hru z tohoto výběru, kterou si zahrajete i na Androidu. Deluxe Edition obsahuje všechna DLC původní verze, deset závodních disciplín s vozy od nákladních aut po hypersporty a přes 130 variant tratí a městských okruhů. Kariéru doplňuje příběhový režim Driven to Glory, natočený se skutečnými herci.
Řídit můžete dotykem, nakláněním telefonu i gamepadem. Daní za působivou grafiku jsou vyšší nároky: z iPhonů hra podporuje modely 12 Pro a 13 Pro včetně verzí Max a řadu 14 či novější. Detailnější textury aut si stáhnete jen na zařízeních s alespoň 8 GB operační paměti. Online závody proti živým soupeřům v mobilní verzi chybí, ale ve hře najdete žebříčky nejrychlejších časů a týdenní a měsíční výzvy.
Nároky: Android 12, iOS 17, 11 až 14 GB na iOS, 15 až 18 GB na Androidu podle textur
Resident Evil 4 (2023): moderní horor pro výkonné iPhony
Resident Evil 4 je remake hororové klasiky z roku 2005: agent Leon Kennedy hledá na španělském venkově unesenou dceru amerického prezidenta. Proti nepřátelům používáte střelné zbraně, můžete se k nim ale také připlížit zezadu a potichu je zlikvidovat nožem. Ten v remaku slouží i k odrážení útoků, dokonce jím zastavíte motorovou pilu. Používáním se ovšem opotřebovává, takže vás čekají návštěvy obchodníka, který ho opraví a zároveň prodává a vylepšuje zbraně.
Na iPhone a iPad hra dorazila v prosinci 2023, necelý rok po vydání na PC a konzolích; na Androidu ji nenajdete. Začátek si vyzkoušíte zdarma a k plné hře si můžete dokoupit Separate Ways, které sleduje stejnou záchrannou operaci z pohledu Ady Wongové. Myš ani klávesnici hra nepodporuje a gamepad Capcom přímo doporučuje. Kdo se do série zakousne, najde na iPhonu i Resident Evil Village, sedmý díl a remaky dvojky a trojky.
Nároky: iPhone 15 Pro / Pro Max nebo řada 16 a novější, iPad s čipem řady M nebo A17 Pro, kolem 30 GB místa
Assassin’s Creed Mirage (2023): rozehranou hru si vezmete z konzole s sebou
Basim se v Mirage učí řemeslu asasínů v Bagdádu 9. století. Hlavní příběh se oproti obřím dílům posledních let soustředí na jedno město, plížení a tiché atentáty. Před útokem sbíráte stopy o svých cílech, pohybujete se po střechách a hledáte cestu kolem stráží. Když na sebe příliš upozorníte a stráže po vás začnou pátrat, pomůže strhávat plakáty s vaší podobiznou nebo podplácet úředníky.
Letos v únoru dostala i mobilní verze bezplatné rozšíření Valley of Memory, ve kterém Basim opouští Bagdád a vydává se do pouštní oblasti AlUla pátrat po svém otci.
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Handheldy vs. smartphony: proč kapesní konzole stále poráží i ty nejvýkonnější chytré telefony
Na telefonech si Mirage zahrajete jen na iPhonu, dostupná je také verze pro iPad. Obě vyšly v červnu 2024 a prvních 90 minut je zdarma. Přes účet Ubisoft Connect hra sdílí postup s verzemi pro PC a konzole, takže můžete hrát večer na PlayStationu a ráno ve vlaku pokračovat na iPhonu. Stejně jako u Resident Evil 4 se vyplatí gamepad.
Nároky: iPhone 15 Pro / Pro Max nebo řada 16 a novější, iPad s čipem řady M nebo A17 Pro, 24 GB místa
Death Stranding Director’s Cut (2021): kurýr, který potřebuje 50 GB
Hideo Kojima v Death Stranding posílá kurýra Sama Portera Bridgese přes rozpadlou Ameriku, aby doručoval zásilky a znovu propojil izolovaná města. Director’s Cut k původní hře z roku 2019 přidává nové mise a vybavení. Mobilní verze vyšla v lednu 2024 jen pro iPhone a iPad. Jedním nákupem získáte také verzi pro Mac a mezi všemi třemi zařízeními se postup synchronizuje přes iCloud.
Před prvním spuštěním hra stáhne asi 13 GB dat a během hraní stahuje další, celkem až zhruba 50 GB. Podporuje ovladače DualSense, DualShock 4, Xbox i Backbone One. Kvůli velikosti a dlouhým pochodům krajinou dává největší smysl na iPadu s gamepadem, na telefonu působí spíš jako ukázka, co zvládne mobilní čip.
Nároky: iPhone 15 Pro / Pro Max nebo řada 16 a novější, iPad s čipem řady M nebo A17 Pro, kolem 50 GB místa
Víc než výkon telefonu rozhoduje ovládání
Resident Evil 4, Mirage a Death Stranding ukazují, kam až mobilní čipy došly. Pro běžné hraní na telefonu ale víc znamená ovládání a velikost displeje. Z trojice strategií se na menší telefon nejlépe hodí XCOM 2, protože s rozkazy nemusíte spěchat. Company of Heroes a Empire víc těží z většího displeje tabletu. Alien, Tomb Raider a Hitman se prstem ovládají dobře, s gamepadem ještě líp. Resident Evil 4, Mirage a Death Stranding dávají smysl hlavně s ovladačem a desítkami volných gigabajtů. Místo je potřeba hlídat i u ostatních her: pro instalaci je u většiny vhodné mít zhruba dvakrát tolik volného místa, kolik hra nakonec zabere.