Gemini dohání konkurenci: dokumenty, tabulky a prezentace jdou nově upravit přímo v chatu

- Gemini od 29. října umí soubory, které vytvoří, také zobrazit a upravit přímo v konverzaci
- Mobilní aplikace zatím zvládne jen PDF, dokumenty, tabulky a prezentace vyžadují web
- Anthropic má podobné nástroje v Claudu od září a od října je nabízí i zdarma
Google minulý čtvrtek dotáhl funkci, kterou do Gemini přidal na jaře. Soubory, které asistent vygeneruje, se teď dají prohlížet a přepisovat přímo v chatu, takže kvůli jednomu překlepu už netřeba odbíhat do jiné aplikace. Jde tedy o funkci, na kterou jsme z jiných konkurenčních AI chatbotů zvyklí už nějakou dobu.
Označit, zeptat se, přepsat
Náhled souboru jde roztáhnout na celou obrazovku a psát do něj ručně jako v běžném editoru. Druhá cesta vede přes označení kusu textu, ke kterému se pak dá Gemini na něco zeptat, případně ho nechat přepsat. Google to předvádí na studijním materiálu v PDF, který vznikl z nahraných ručně psaných poznámek z přednášky, a asistent v něm podle zadání mění text i vizuální prvky.
Další osud souboru záleží na formátu. Prezentaci si člověk projde v náhledu, nechá Gemini doladit tón či strukturu a pak ji otevře v Prezentacích Google, nebo stáhne jako PPTX či PDF. Trackery, tabulky a datové modely jdou rovnou do Tabulek Google. Texty v PDF, Dokumentech Google, LaTeXu, Markdownu nebo TXT pak jde nahrát na Disk Google.
Na telefonu zatím jen PDF
Náhled a úpravy PDF fungují na webu i v mobilní aplikaci. Všechno ostatní, tedy dokumenty, tabulky, prezentace, Markdown, TXT i kód, ale zatím zvládne jen webová verze Gemini. Kdo by chtěl ladit prezentaci cestou v tramvaji, má smůlu, a kdy se to změní, Google neuvádí.
Dostupnost je jinak poměrně velkorysá. Funkce běží ve všech jazycích, ve kterých je aplikace Gemini k dispozici, a týká se zákazníků Google Workspace, předplatitelů Workspace Individual i majitelů osobních účtů Google. Firemní správci ji samostatně vypnout nemůžou, zbývá jim jedině vypnout celou aplikaci Gemini.
Anthropic měl náskok
Samotné generování souborů Google spustil 29. dubna. Gemini od té doby vyrobí dokumenty, tabulky a prezentace Google, ale taky PDF, soubory Wordu a Excelu, CSV, LaTeX, RTF, TXT nebo Markdown. Kdo chtěl výsledek opravit, musel ho ovšem stáhnout nebo poslat na Disk a pracovat s ním jinde, případně zadat nový prompt. Měnit dokumenty pomocí Gemini šlo i dřív, jenže až uvnitř Dokumentů, Tabulek či Prezentací Google.
Anthropic přitom Claude Docs a Claude Slides spustil už 16. září a dokument nebo prezentaci z nich jde upravovat ručně i promptem, a to i v telefonu. Od 8. října navíc obojí vyšlo z bety a běží ve všech tarifech včetně bezplatného. Trumfem Googlu tak zůstává hlavně napojení na vlastní kancelářský balík, protože tabulka z Gemini se rovnou otevře v Tabulkách Google a prezentace v Prezentacích.