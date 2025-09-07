Konec jedné éry: OnePlus už nebude spolupracovat s Hasselbladem, už má připravenou náhradu

- Značka OnePlus oznámila ukončení partnerství s fotografickým gigantem Hasselblad
- Čínská firma si chce nově ladit své fotoaparáty vlastními silami
- Výsledkem je vlastní zobrazovací engine DetailMax, který má zachycovat snímky blízké realitě
Před pěti lety uzavřel výrobce smartphonů OnePlus partnerství s legendární fotografickou značkou Hasselblad. Spolupráce těchto značek byla původně plánovaná na tři roky, trvání se nakonec protáhlo až do letošního roku. Nyní se ale cesty obou firem rozcházejí, u příštího vlajkového smartphonu OnePlus legendární logo Hasselblad neuvidíme.
OnePlus končí se značkou Hasselblad, fotoaparáty si bude ladit sama
Smartphony značky OnePlus už od první generace nabízely téměř vlajkové parametry za agresivní cenu. Kompromisy byly patrné zejména na fotoaparátech, což mělo změnit právě partnerství se značkou Hasselblad. Ta se od modelů OnePlus 9 a 9 Pro starala o to, aby byly výsledky z fotoaparátů co možná nejlepší.
Firma využívala své zkušenosti z profesionálních fotoaparátů a spolupracovala s OnePlus na softwarových algoritmech pro zpracování obrazu – ke kalibraci a ladění barev nebo ke zlepšování kompozice a obrazové estetiky. Na telefonech se rovněž objevovaly typické prvky pro fotoaparáty Hasselblad, např. logo značky nebo oranžové tlačítko spouště.
Značka OnePlus neprozradila důvody, proč se se značkou Hasselblad rozchází, naopak švédskou firmu v rozlučkovém blogovém příspěvku pochválila za posedlost přesností a detaily, za vytříbený estetický smysl nebo za přesné zachycení okamžiků tak, jak si je lidé pamatují. Ukončení spolupráce ale OnePlus nevnímá jako konec úsilí zlepšovat fotografické schopnosti svých telefonů, ale jako nový začátek.
DetailMax Engine: ještě reálnější zachycení světa
Nová kapitola fotoaparátů OnePlus se jmenuje DetailMax Engine. Jedná se o systém vyvinutý vlastními silami, který má přinést do mobilní fotografie autenticitu. Podle interních zjištění firmy uživatelé netouží po umělých vylepšeních nebo po obrázcích falešného měsíce, ale po co nejrealističtějších snímcích bez přehnaného zkrášlování a zkreslování.
Z tohoto důvodu začali v OnePlus vyvíjet vlastní DetailMax Engine, který má využívat plný potenciál hardwaru a pokročilých algoritmů k pořizování maximálně realistických snímků. Šéf značky Pete Lau tvrdí, že již nějakou dobu testuje raný prototyp a že výsledky z něj jsou velmi slibné, byť ještě vyžadují spoustu ladění. Je ale přesvědčen, že nové smartphony od OnePlus nastaví nový standard mobilní fotografie. Předpokládáme, že prvním modelem využívajícím DetailMax Engine se stane nadcházející vlajkový model OnePlus 15, jehož (čínskou) premiéru očekáváme někdy v příštím měsíci.
Rozchod OnePlus a Hasselblad je poměrně velkým překvapením – čínská značka do tohoto partnerství vstoupila prakticky ve stejný čas jako její mateřská firma Oppo. Zatímco OnePlus si jde ve vývoji vlastní cestou, Oppo v červenci spolupráci se značkou Hasselblad prodloužilo. Legendární švédská značka tak ze světa fotomobilů (zatím) úplně nezmizí.