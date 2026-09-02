Kingdom Come i 3D tiskárny: 5 českých projektů, které dobyly svět

- České technologické firmy dokážou z domácího vývoje vytvořit produkty používané po celém světě
- Kingdom Come: Deliverance II překonalo hranici šesti milionů prodaných kopií, Operace Flashpoint se stala nejprodávanější PC hrou na světě
- Flashscore používá přes sto milionů lidí měsíčně, Prusa Research posílá 3D tiskárny do více než 160 zemí
- LINET vyrábí v Želevčicích nemocniční lůžka používaná ve 120 zemích
Český technologický export může vypadat jako středověká Kutná Hora, vojenský simulátor, upozornění na gól, 3D tiskárna nebo nemocniční lůžko. U všech pěti projektů zůstala rozhodující tvůrčí, vývojová nebo výrobní práce spojená s českými týmy a místy, i když se vlastnická struktura některých firem časem změnila.
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Nejde o žebříček a jednotlivá čísla nelze poctivě srovnat. Počet prodaných her vypovídá o něčem jiném než počet uživatelů sportovní služby nebo počet lůžek instalovaných v nemocnicích. Pětice ale ukazuje několik velmi odlišných cest, jak může technologie z Česka překročit hranice: přes výrazné téma, otevřenost, rychlost, komunitu i každodenní práci zdravotníků.
Warhorse proměnil český středověk z údajné překážky v hlavní přednost
Studio Warhorse nabízelo vydavatelům realistické RPG ze středověké Evropy bez magie a draků, s náročným bojem a hrdinou, který se musí naučit i číst. Právě tahle kombinace však budila pochybnosti. Investor chtěl důkaz, že o podobnou hru skutečně stojí dost hráčů. Jejich zájem měla ověřit crowdfundingová kampaň.
Na Kickstarteru chtělo studio získat 300 tisíc liber. Nakonec vybralo 1,1 milionu, tedy více než trojnásobek cílové částky. Crowdfunding doplnil rozpočet a zároveň posloužil jako veřejný test nápadu, kterému tradiční vydavatelé nevěřili.
Když první Kingdom Come: Deliverance nakonec vyšlo, nabídlo místo univerzálního fantasy světa Čechy 15. století, vesnice, města a společnost, která reaguje na Henryho chování. Pokračování stejný přístup rozvinulo a přivedlo hráče také do Kutné Hory, jednoho z hospodářských center středověkého Českého království.
Pečlivě zpracované české prostředí patří k nejvýraznějším částem hry. Kingdom Come: Deliverance II staví na zdejší historii a nechává hráče procházet místy, která lze navštívit i dnes. Historické prostředí přitom zasahuje přímo do hraní: Henryho činy ovlivňují, jak na něj svět reaguje.
V červnu 2026 vydavatel oznámil, že pokračování překročilo hranici šesti milionů prodaných kopií. Český středověk tedy nebyl překážkou, kterou by studio muselo před zahraničním publikem schovávat. Stal se podstatnou součástí identity hry a zároveň argumentem, proč si jí v přeplněném žánru všimnout.
Bohemia Interactive si nejdřív pronajala kancelář, potom přivezla tank
O několik let dříve začal podobně nepravděpodobně i příběh Bohemia Interactive. Marek a Ondřej Španělovi vyvíjeli doma. Když je měl navštívit první americký vydavatel, neměli ani kancelář, a tak si ji podle Markova vyprávění na týden pronajali a předstírali, že jsou zavedené studio. Dočasné řešení se jim zalíbilo natolik, že si kancelář ponechali.
Cesta k Operation Flashpoint přesto nebyla přímočará. První vydavatel zanikl, peníze docházely a tvůrci stále neměli jistotu, že hru dokončí. Na brněnský Invex proto přivezli skutečný tank T-55, vedle něhož nechali návštěvníky hrát ranou verzi. Byl to reklamní kousek ve stylu začínající firmy, která nemá velký rozpočet, ale potřebuje, aby si jí někdo všiml. O dva roky později Operation Flashpoint vyšel a položil základ pozdější sérii Arma. Po vydání se stal nejprodávanější PC hrou na světě a prodal téměř dva miliony kopií.
Studio také dlouhodobě zpřístupňovalo nástroje pro úpravy a dovolovalo hráčům, aby v otevřených světech stavěli vlastní scénáře. V roce 2012 komunitní mod DayZ pro Arma 2 výrazně zvýšil prodeje starší hry a později se proměnil v samostatný titul.
Studio Warhorse nabídlo světu konkrétní českou historii. Bohemia Interactive uspěla s jiným druhem otevřenosti: vedle hotových her vytvořila světy a nástroje, ve kterých mohli další lidé rozvíjet vlastní nápady.
Livesport proměnil několik sekund v globální výhodu
U her český původ poznáte podle krajiny, jmen nebo dějin. U Livesportu je naopak téměř neviditelný. Pražská firma sbírá, zpracovává a distribuuje živá sportovní data. Zahraniční fanoušci ji znají hlavně díky webu a aplikaci Flashscore, kde sledují výsledky, statistiky a průběh utkání.
Flashscore používá přes sto milionů lidí měsíčně. Aby je služba dokázala rychle informovat, musí průběžně přijímat data z utkání, zpracovávat je a rozesílat uživatelům po celém světě.
Livesport proto využívá více než 600 vlastních serverů a jeho infrastruktura podle firmy zvládá až milion požadavků za sekundu. Televizní a internetové vysílání mívá několikasekundovou prodlevu, takže notifikace může oznámit gól dřív, než ho divák uvidí na obrazovce.
Rychlá notifikace se hodí fanouškům, kteří přenos nemohou sledovat nebo chtějí hlídat více utkání. Při sledování televize se stejná vlastnost může obrátit proti nim: aplikace někdy prozradí gól dřív, než ho uvidí.
Pražská firma Prusa Research vyvíjí a vyrábí 3D tiskárny. První součástky odcházely k zákazníkům v krabicích od pizzy. Firma vyrostla z práce na otevřeném projektu RepRap, jehož cílem byla tiskárna schopná vyrábět část dílů pro další tiskárny.
Josef Průša konstrukci modelu i3 nezamkl do firemního trezoru. Výrobci i domácí konstruktéři ji mohli převzít, upravit a někdy také kopírovat. U běžného hardwaru by takový krok vypadal jako dar konkurenci. V mladém oboru 3D tisku se však spolu s otevřeným návrhem šířilo i povědomí o značce Prusa a kolem tiskáren rostla komunita, která konstrukci zkoušela a vylepšovala.
Druhou část úspěchu představovala fyzická výroba. Na pražské tiskové farmě dnes stovky firemních strojů vyrábějí plastové díly pro další tiskárny. Farma zároveň slouží jako dlouhodobý zátěžový test, při němž může firma odhalit problémy při nepřetržitém tisku a v dalších úpravách je odstranit.
Firma dnes posílá tiskárny do více než 160 zemí. Spolu s hotovým výrobkem nabízí konstrukci, kterou lze studovat a upravovat, náhradní díly, jež si může zákazník vytisknout, a zkušenosti získané na farmě, kde tiskárny pomáhají vyrábět své nástupce.
LINET začal ve statku, jeho lůžka obstála i během pandemie
LINET v Želevčicích vyvíjí a vyrábí nemocniční a pečovatelská lůžka, matrace a další zdravotnickou techniku. U nemocničního lůžka má technologie ustoupit do pozadí a pomáhat pacientovi i personálu. Zbyněk Frolík firmu založil v roce 1990 a výrobu rozjel v opuštěném statku u Slaného, který v přepočtu podle tehdejšího průměrného kurzu vyšel zhruba na 160 tisíc Kčs.
LINET své produkty navrhuje se zdravotníky. Každé madlo, ovladač nebo způsob polohování totiž může ovlivnit, kolik síly musí sestra během směny vynaložit. Technika má usnadnit přesun a polohování pacienta, omezit riziko pádu a snížit fyzickou zátěž personálu.
Praktický význam těchto detailů vynikl v roce 2020. Během první vlny pandemie firma přesunula výrobu k lůžkům pro akutní a intenzivní péči a uváděla poptávku po 22 tisících kusech. Zakázky mířily mimo jiné do Itálie, Španělska a Spojených států. Některé modely umožňovaly základní polohování nožním ovládáním, takže zdravotník nemusel při každé změně sahat na panel rukama.
Z někdejšího statku se tak stal výrobní závod pro techniku, která musí spolehlivě fungovat ve chvílích, kdy je zdravotnictví pod největším tlakem. LINET dnes uvádí 1,2 milionu instalovaných pokročilých lůžek ve 120 zemích. Vývoj i výroba přitom zůstávají v Želevčicích, i když mateřská skupina sídlí v Nizozemsku.
Instalovaná lůžka slouží při každodenní péči v nemocnicích a zařízeních dlouhodobé péče: pomáhají s polohováním pacienta, přesunem po chodbě nebo prevencí pádu.
Česká stopa pokračuje i po světovém úspěchu
Úspěch těchto pěti projektů se nedá měřit stejným metrem. Spojuje je ale schopnost proměnit zdánlivou nevýhodu v rozpoznatelnou přednost. Warhorse vsadilo na téma, které vydavatelé považovali za příliš okrajové. Studio Bohemia Interactive pustilo hráče do svých světů. Prusa Research otevřela konstrukci, Livesport postavil produkt na několika sekundách a LINET přenesl zkušenost zdravotníků do hardwaru používaného po celém světě.
Český původ je přitom pokaždé vidět jinak. Kingdom Come jej ukazuje přímo na obrazovce, zatímco u výsledku zápasu nebo nemocničního lůžka ho zahraniční uživatel vůbec nemusí znát. Důležitější je, že za produkty dál stojí práce týmů v Praze, Brně nebo Želevčicích. K českému místu vzniku se tak přidává pokračující vývoj v Česku i poté, co projekty uspěly ve světě.