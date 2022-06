Rychlejší než přímý přenos? Livesport je nezbytnost pro všechny sportovní fanoušky

Služba patří mezi celosvětově nejoblíbenější poskytovatele sportovních výsledků

Kromě mobilní aplikace pro Android, iOS a Huawei je k dispozici i webové rozhraní

Mimo výsledky nabízí celou řadu vlastního obsahu, jako například živé komentáře

Používání služby je zdarma, a to včetně všech pokročilých funkcí

Přišel víkend a s ním i dlouho očekávaný sportovní přenos. Připravíte si něco dobrého k snědku, něco na zapití, ztlumíte světla a ponoříte se do sportovního klání. Uprostřed nadějné akce vašeho týmu vás přeruší notifikace – prohráváte 0:1. O pár okamžiků později nevěřícně sledujete, jak váš tým dostává gól a jste naštvaní. Nikoli však na protihráče, ale na příliš rychlé upozornění, které vám prozradilo „nechtěný“ vývoj zápasu.

I tyto chvíle znají uživatelé českého Livesportu (v zahraničí známého jako Flashscore), který patří mezi přední poskytovatele sportovních výsledků na světě. Přesné a rychlé výsledky, které jsou výkladní skříní pražské firmy, totiž mohou vzbuzovat nejen chvíle radosti, ale také zmaru, obzvláště v případě, kdy je televizní sportovní přenos o několik sekund opožděn. Co Livesport nabízí a jak se používá?

Špička ve výsledkovém zpravodajství

Na úvod je potřeba zmínit několik základních informací. Livesport vznikl v roce 2006, přičemž v současné době nabízí téměř 40 sportů ve 47 zemích světa v rámci 43 jazykových mutací. Za dobu své existence se stal jedním z důležitých zdrojů sportovních informací pro více než 100 milionů unikátních uživatelů měsíčně. Nejnavštěvovanějšími projekty jsou globální Flashscore.com, italský Diretta.it a brazilský Flashscore.com.br.

Co ale nejvíce zajímalo Čechy? Za rok 2021 byl nejpopulárnějším sportem nepřekvapivě fotbal, nejsledovanějším týmem Slavia Praha, nejpopulárnějším fotbalistou Patrik Schick a nejsledovanějším zápasem hokejový souboj Dánska s Českem, který takto sledovalo přes 300 tisíc lidí. Služba je dostupná jak skrze webový prohlížeč (v responzivní variantě i v Lite verzi, která šetří data), tak v obchodech s aplikacemi App Store, Google Play a Huawei App Gallery.

První věc, co vás na stránkách či v aplikaci přivítá, je přehled zápasů. Pakliže nejste zvyklí pracovat s větším množstvím dat z celé řady různých sportů, může vás takové setkání překvapit. Za chvíli se ale budete v různých sekcích a podnabídkách cítit jako ryba ve vodě. Uživatelskému zážitku výrazně pomohl nedávný redesign, který z bílé a zelené barevné palety přesedlal na červenou a odstín černé. Tato změna rozhraní výrazně uhladila a zmodernizovala.

Livesport mění svou tvář!

Watch this video on YouTube

Přední světová služba pro sledování sportovních výsledků si zakládá na své rychlosti a také na přizpůsobení se konkrétním trhům, přičemž každý má své specifikum. Zatímco například na stránkách v Česku vidíme mezi populárními sporty fotbal, hokej, tenis, basketbal, házenou a volejbal, na finské mutaci Flashscore.fi zůstal fotbal, hokej, basketbal a tenis, avšak přibyl snooker, pesäpallo či motorsport.

Bohatá databáze téměř 40 různých sportů dělá z Livesportu skvělého pomocníka pro fanouška jak celosvětově nejpopulárnějšího fotbalu, tak například regionálně specifických sportů, kterými jsou například kabaddi, australský fotbal či kriket. Právě kriket patří mezi nejpopulárnější sporty na indickém subkontinentu a zároveň mezi ty nejobtížněji zpracovatelné. Zatímco fotbal se hraje plus minus 90 minut a nějaké to nastavení (či případné prodloužení a penaltový rozstřel), kriketový zápas se běžně táhne i několik dní, přičemž nechybí přestávky na oběd či na čaj a výjimkou není ani dohodnuté ukončení zápasu v případě, že jeden z týmů uzná, že svého soka už pravděpodobně nepřekoná.

Livesport nepřináší pouze nejznámější sportovní ligy světa, ale v rámci různých mutací jde také do hloubky, pokud jde o nižší soutěže. V případě Česka to jsou třeba nižší fotbalové soutěže až ke krajským přeborům, kde je možné sledovat výsledky i tak atraktivních zápasů jako třeba Čeladná – Dolní Datyně nebo Přední Kopanina – Uhelné sklady Praha. Tyto zápasy pochopitelně nedostávají stejný servis jako finále Ligy mistrů, ale možnost na jednom místě sledovat výsledky soutěží, kde se hraje takzvaně „za pivo a klobásu“, je poměrně unikátní.

Stejně tak unikátní je i proces, jakým Livesport svá data získává a zpracovává. U velkých zápasů a předních sportovních lig je získávání oficiálních dat a statistik poměrně snadné, ovšem v nižších soutěžích musí tvůrci zapojit trochu kreativity. Když zůstaneme u krajských přeborů, vhodným zdrojem informací o výsledku jsou povinné videozáznamy či zápisy rozhodčích, které jsou k dispozici už o poločase. Dříve se pro zjištění výsledku také využíval starý dobrý telefonní hovor – na něm šlo snadno poznat, zda jste se dovolali do kabiny vítězného, anebo poraženého týmu.

Livesport 2022 – Game Changing Numbers – Letiště (20s)

Watch this video on YouTube

O zpracovávání výsledků se stará celá armáda brigádníků a datových administrátorů, která o víkendech sestává z desítek či stovek lidí na třech místech v Česku (Praha, Brno a Třebechovice). Ti zpracovávají až stovky utkání najednou. Mezi nimi se svého času objevoval například i fotbalista Tomáš Petrášek, kapitán polského týmu Raków Częstochowa. Český reprezentant je autorem většiny ze zhruba 20 tisíc hlášek, které se zobrazují v textovém live komentáři u zápasů

Celý proces je do značné míry automatizovaný, aby se nejen urychlil, ale také aby eliminoval možnosti lidského pochybení. Zadat změnu skóre nebo střelce či aktualizovat textový komentář je v rukou zkušeného brigádníka otázkou několika sekund a pár kliknutí myši, díky čemuž zvládne obsluhovat více zápasů najednou. S více než 400 servery, jejichž datový tok činí 30 Gbit/s, není problém odbavit přes 1,5 milionu požadavků za sekundu.

Rychlost jako hlavní zbraň proti konkurenci

Rychlost zpracování výsledků je samotnou podstatou a velkou předností (a občas také handicapem) Livesportu. Se zpožděním, které televizní či internetové přenosy běžně mají, je notifikace ze služby ve většině případů o několik sekund rychlejší. Není proto výjimkou, že fanoušci sledují sportovní přenosy v televizi a v aplikaci současně, právě proto, aby při „infarktových“ situacích věděli „dopředu“, co se stane. Ti, kteří při sportovním zážitku nechtějí být rušeni, si mohou přímo v aplikaci veškeré upozorňování dopodrobna nastavit (pro každý sport zvlášť), stejně tak před každým zápasem nebo v jeho průběhu mohou notifikace z konkrétního zápasu ztišit.

Čím vyšší rychlost zpracovávání výsledků, tím větší pravděpodobnost výskytu chyby. V rámci eliminace infarktových situací (kdy je gól například nejprve uznán a následně pro ofsajd odvolán) využívá služba označení „velká šance“, která indikuje pravděpodobný gól, avšak dává pracovníkovi možnost vše v klidu zanalyzovat a počkat na finální verdikt. Obdobná situace nastává i v případě přezkoumávání videorozhodčím, o čemž uživatel taktéž ví díky speciální ikonce.

Jen zobrazováním sportovních výsledků by to ale Livesport daleko nedotáhl. Mezi jeho další činnosti patří také živé komentáře pro registrované (aktuálně fotbalová utkání a nově i hokej), předzápasová preview, pozápasové reporty (které jsou běžně k dispozici do dvou minut po utkání), sestřihy či detailní přehled vzájemných zápasů a historie utkání jednotlivých týmů. Se službou díky tomu můžete strávit desítky minut ještě před tím, než začne samotný výkop. Právě důraz na vlastní obsah je jednou z velkých předností Livesportu a jeho sportovní redakce, kterou vede Alan Záruba, bývalý kreativní ředitel televize Nova.

Aplikace vychvalovaná do nebes

V obchodech s aplikacemi se Livesport může pyšnit velmi pozitivním hodnocením (v App Store i Google Play svítí 4,9 z 5 hvězdiček), což je vzhledem ke kvalitě služby, kterou poskytuje, adekvátní hodnocení.

Mnoho lidí jistě napadla otázka, jak je možné zpracovávat i poskytovat takové množství dat a zároveň si za ně neříct o nějaký poplatek. Odpověď je jednoduchá – reklama. Ta je ovšem velmi decentně zpracovaná a jak na webu, tak v samotné aplikaci není nikterak přehnaně rušivá. Na iOS dokonce existuje možnost za drobný poplatek reklamy z aplikace na rok odstranit.

Livesport ale nemá pouze samé přednosti, našli jsme i pár funkcí, které by zasloužily vylepšení. Časová osa, na které se můžete pohybovat, je k dispozici pouze 7 dní před a 7 dní po aktuálním datu. Pokud vás tedy zajímá, jaké zápasy se budou hrát za dva týdny, musíte poměrně neprakticky rozklikávat konkrétní sport a ligu. Vzhledem k technické náročnosti s ohledem na množství zpracovaných dat je toto omezení pochopitelné, stejně ale zamrzí.

Livesport 2022 – Game Changing Numbers – Módní přehlídka (30s)

Watch this video on YouTube

Obdobně mi chybí detailnější informace o konkrétních hráčích a jejich statistiky, které sice v aplikaci jsou, ovšem v notně omezené formě. Stejně tak není možné sledovat jednotlivé hráče a třeba před zápasem dostat upozornění, jestli se do základní sestavy vešli, či nikoli. Tuto funkci ovšem Livesport plánuje přidat v blízké budoucnosti. Vytknout bych mohl také menší míru zapojení uživatelů, avšak i na tom už vývojáři v pražských kancelářích pracují a brzy bychom se mohli dočkat například hlasování či tipování výsledků.

Závěrečné hodnocení

Livesport patří mezi přední služby poskytující sportovní výsledky na světě a nutno říct, že zcela oprávněně. Jeho hlavní předností je bezesporu rychlost, která v mnohých případech předstihne i televizní přenosy, široká databáze sportovních výsledků, bohaté statistiky i doprovodné informace a v neposlední řadě také rozšiřující se nabídka vlastního obsahu, mezi který patří jak textová preview a pozápasová hodnocení, tak živé komentáře. Pro fanouška prakticky jakéhokoliv známějšího sportu je používání Livesportu prakticky nutnost.