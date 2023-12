KeySmart SmartCard recenze: praktický lokátor o velikosti kreditky

Hledáte skladný lokátor a nechcete přívěsek na klíče?

SmartCard má tloušťku necelé 2 mm a schováte ho mezi platební karty

Baterie vydrží až 5 měsíců, dobijete ji bezdrátově

Na českém trhu se prodává za 999 Kč

Apple svůj lokalizační štítek AirTag vypustil už před téměř třemi lety. Ačkoliv se nejednalo o první zařízení tohoto typu, novinka poměrně rozčeřila vody trhu s lokalizačními zařízeními. Použití napříč sítí Apple zařízení prostřednictvím služby Find My (Najít) dávalo mnohem větší smysl, než řešení menších společností, které se musely spoléhat na omezený dosah Bluetooth nebo řádově řidší pokrytí jinými zařízeními stejné značky, které umí ztracený předmět lokalizovat.

Pokud se bavíme o AirTagu, jeho rozměry jsou sice subtilní, do běžné peněženky jej ale vzhledem k tloušťce patrně neumístíte. Začaly tedy vznikat i ploché lokátory s možností nenápadného zasunutí mezi ostatní karty v peněžence. Jedním z takových je také produkt SmartCard od americké značky KeySmart, který jsem měl možnost otestovat.

Vzhled, tvar a rozměry

Lokalizační karta dorazila v malinké papírové krabičce, která kromě manuálu v českém i anglickém jazyce neobsahovala nic jiného než samotný produkt. Díky tloušťce zhruba 2 mm zabere stejné místo asi jako 2 běžné kreditní karty (ty mají většinou tloušťku okolo 0,8 mm). U jedné z kratších stran je menší výřez, takže je možné lokátor umístit i na klíčenku nebo jiný přívěsek, tím ale ztratí svou zásadní výhodu v podobě možnosti nošení v peněžence.

Přední strana v levém horním rohu ukrývá jen drobné logo výrobce. V pravém dolním rohu je ikonka tlačítka, které na dotyk mírně vystupuje z profilu. Zároveň je díky odezvě (kliknutí) poznat, když toto tlačítko zmáčknete. Jedná se o ovladač pro párování. Ikona blesku na kartě označuje střed cívky pro bezdrátové nabíjení (standard Qi). Matné černé provedení není nijak extravagantní a tím pádem na první pohled neprozradí, že se jedná o technologickou vychytávku namísto běžné platební karty.

První spuštění a párování

Před prvním použitím se doporučuje kartu plně dobít,. Samotné párování probíhá velmi jednoduše a v podstatě se nijak neliší od jiných Find My produktů od Applu. Při párování je potřeba stisknout tlačítko na kartě. Poté spusťte aplikaci Najít a v záložce Předměty zvolte možnost přidání nového zařízení pod ikonou +. Poté zvolte variantu Přidat jiný předmět a potvrďte přidání karty SmartCard.

Funkce a lokalizace

A jak tedy karta funguje? Jedná se o jednoduchý produkt, na který nejsou kladeny vysoké nároky. Kromě odolnosti IPX7, svého speciálního tvaru a bezdrátového nabíjení nemá žádné výjimečné funkce. V tomto případě to ale není na škodu. SmartCard je zařízení, které máte umístit do peněženky a ideálně na něj zapomenout až do momentu, kdy peněženku ztratíte nebo vám ji někdo odcizí.

Pak se teprve ukáže jeho přidaná hodnota a v ideálním případě přesné zaměření ztracené peněženky. Pokud k tomuto dojde, stačí když otevřete aplikaci Najít a přejdete do oddílu Předměty. Tam byste měli svou kartu a ideálně tedy i peněženku najít. Pokud navíc aktivujete režim Ztraceno, nálezce si může zobrazit informace o majiteli. Zároveň si můžete nastavit například notifikace, které vás upozorní na zapomenutí karty, když se od ní nečekaně vzdálíte. Během několikaměsíčního testování mi lokalizace peněženky pomocí SmartCard fungovala na jedničku. Pouze jednou se mi stalo, při zhruba měsíční neaktivitě (rozumějte kdy jsem neměl potřebu přes iPhone peněženku hledat), mi v aplikaci Najít zůstal cca tři týdny starý údaj “Naposledy viděno”. Pomohl stisk tlačítka na kartě, čímž se probrala.

Hledání ztracené karty zjednoduší také možnost přehrávání zvuku z integrovaného reproduktoru na kartě. Ten je poměrně ostrý a je slyšet na několik metrů. Využijete jej tedy například doma, pokud vám peněženka někam zapadne nebo zůstane v kapse nějakého kabátu či batohu.

Baterie a nabíjení

Baterie uvnitř karty dle informací od výrobce vydrží zhruba 5 měsíců. Já sám SmartCard testuji od srpna, kdy byla plně nabitá. Aktuálně mi zbývá okolo 25 % baterie, tudíž výrobcem udávaný počet měsíců je zcela reálný. Na rozdíl o AirTagu ale akumulátor není vyměnitelný a snadno jej může dobít skrze Qi bezdrátovou nabíječku. Vzhledem k tloušťce karty jiná možnost dobití, například přes kabel, neexistuje.

Při spuštění nabíjení se u otvoru karty rozsvítí jinak téměř neviditelná dioda červeně. Jakmile ja karta plně dobitá, dioda začne svítit zeleně.

Závěrečné hodnocení

KeySmart SmartCard je ideální řešení pro lokalizaci peněženky, protože má rozměry přesně pro tento účel. Samozřejmě ale může posloužit i při hledání čehokoliv jiného, stejně jako AirTag nebo další lokalizační příslušenství. V podstatě se jedná o jednoúčelové zařízení, které kromě spolupráce s Apple Find My disponuje podporou bezdrátového nabíjení, odolností vůči vodě nebo možností přehrávat zvuk pro přesnou lokalizaci. A vlastně mě nenapadá, co dalšího by produkt tohoto zaměření ještě měl umět. To, k čemu je určený, zvládá perfektně.

Díky navázání na službu Find My není možné přívěšek používat na telefonech s Androidem, ale je učena pouze pro ekosystém značky Apple. Cena 999 Kč včetně DPH mi za tento typ příslušenství přijde zcela odpovídající. Jednoduchý design navíc nepoutá pozornost a na první pohled vás nenapadne, že nejde o klasickou platební nebo jinou čipovou kartu. Pokud čas od času hledáte ztracenou peněženku nebo jiné předměty, SmartCard může váš problém velmi snadno vyřešit.

Klady snadno se vejde do peněženky

možnost přehrávání zvuku při hledání

kompatibilita s Apple Find My (Najít)

bezdrátové nabíjení

notifikační dioda Zápory pouze pro Apple ekosystém

