KEF Coda W: legendární jméno vstupuje do éry chytrého zvuku

Britská značka KEF představuje nový bezdrátový aktivní hi-fi systém Coda W, který spojuje více než šest desetiletí know-how s nejnovějšími technologiemi a elegantním designem. Novinka navazuje na ikonickou řadu Coda z 70. let, která kdysi zpřístupnila kvalitní zvuk širokému publiku — a nyní ji přináší do 21. století v podobě kompaktního, výkonného a cenově dostupného řešení pro moderní domácnosti.
Nadčasový design a skutečný hi-fi výkon
Na první pohled zaujme Coda W minimalistickým vzhledem s retro nádechem, uvnitř ale skrývá špičkovou audio technologii. Základem je měnič Uni-Q 12. generace, který je typický pro prémiové modely KEF. Ten zajišťuje mimořádně čistý, přirozený a prostorový zvuk.
Každý reproduktor je vybaven samostatnými zesilovači pro výškový a basový měnič, což znamená celkový výkon 200 W. O přesnou kontrolu a stabilitu zvuku se stará technologie Music Integrity Engine, známá z nejvyšších řad značky.
Všestranné připojení a flexibilita
KEF Coda W je navržena jako all-in-one audio řešení, které si poradí s prakticky jakýmkoli zdrojem zvuku. Kromě Bluetooth 5.4 s aptX Lossless nabízí i širokou paletu kabelových vstupů:
- HDMI ARC – ideální pro připojení k TV
- USB-C – pro počítač nebo notebook
- Optický vstup – pro streamery, Blu-ray přehrávače a konzole
- 2× RCA, z toho jeden s phono předzesilovačem pro gramofony
- Výstup pro aktivní subwoofer pro extra basový základ
Díky této výbavě se Coda W hodí nejen pro náročné posluchače hudby, ale i pro filmové nadšence nebo hráče, kteří chtějí vylepšit svůj audio zážitek bez složité instalace.
Chytré funkce a jednoduché ovládání
Celý systém lze pohodlně spravovat přes mobilní aplikaci KEF Connect, která umožňuje:
- úpravu EQ profilů,
- konfiguraci vstupů a výstupů,
- správu připojených zařízení,
- aktualizace firmwaru.
Ovládání je možné i pomocí přibaleného dálkového ovladače.
Klíčové parametry KEF Coda W
- 5,25″ Uni-Q 12. generace pro přesný a čistý zvuk
- Music Integrity Engine (MIE) – DSP optimalizované pro tento model
- 200 W výkon – samostatné zesilovače pro výšky a basy
- Bluetooth 5.4 aptX Adaptive / Lossless pro bezztrátový přenos
- HDMI ARC, USB-C, optický vstup, RCA s phono předzesilovačem
- Možnost připojit aktivní subwoofer
- Intuitivní ovládání přes aplikaci KEF Connect
- Cena: 21 990 Kč / 899 EUR za pár
- Dostupnost: listopad 2025
- Barvy: vintage burgundy, nickel grey, moss green, midnight blue, dark titanium
Hi-fi bez kompromisů pro chytrou domácnost
S Coda W se KEF podařilo spojit prémiový zvuk s jednoduchostí a moderní konektivitou. Výsledkem je stylový, výkonný a dostupný reproduktorový systém, který osloví jak audiofily, tak běžné uživatele hledající kvalitní zvuk bez složitostí.
Pokud hledáte elegantní a výkonné řešení, které zvládne hudbu, filmy i hry, Coda W by vám rozhodně neměla uniknout.
