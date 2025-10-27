TOPlist

KEF Coda W: legendární jméno vstupuje do éry chytrého zvuku

Britská značka KEF představuje nový bezdrátový aktivní hi-fi systém Coda W, který spojuje více než šest desetiletí know-how s nejnovějšími technologiemi a elegantním designem. Novinka navazuje na ikonickou řadu Coda z 70. let, která kdysi zpřístupnila kvalitní zvuk širokému publiku — a nyní ji přináší do 21. století v podobě kompaktního, výkonného a cenově dostupného řešení pro moderní domácnosti.

Nadčasový design a skutečný hi-fi výkon

Na první pohled zaujme Coda W minimalistickým vzhledem s retro nádechem, uvnitř ale skrývá špičkovou audio technologii. Základem je měnič Uni-Q 12. generace, který je typický pro prémiové modely KEF. Ten zajišťuje mimořádně čistý, přirozený a prostorový zvuk.

Každý reproduktor je vybaven samostatnými zesilovači pro výškový a basový měnič, což znamená celkový výkon 200 W. O přesnou kontrolu a stabilitu zvuku se stará technologie Music Integrity Engine, známá z nejvyšších řad značky.

Všestranné připojení a flexibilita

KEF Coda W je navržena jako all-in-one audio řešení, které si poradí s prakticky jakýmkoli zdrojem zvuku. Kromě Bluetooth 5.4 s aptX Lossless nabízí i širokou paletu kabelových vstupů:

  • HDMI ARC – ideální pro připojení k TV
  • USB-C – pro počítač nebo notebook
  • Optický vstup – pro streamery, Blu-ray přehrávače a konzole
  • 2× RCA, z toho jeden s phono předzesilovačem pro gramofony
  • Výstup pro aktivní subwoofer pro extra basový základ

KEF

Díky této výbavě se Coda W hodí nejen pro náročné posluchače hudby, ale i pro filmové nadšence nebo hráče, kteří chtějí vylepšit svůj audio zážitek bez složité instalace.

Chytré funkce a jednoduché ovládání

Celý systém lze pohodlně spravovat přes mobilní aplikaci KEF Connect, která umožňuje:

  • úpravu EQ profilů,
  • konfiguraci vstupů a výstupů,
  • správu připojených zařízení,
  • aktualizace firmwaru.

Ovládání je možné i pomocí přibaleného dálkového ovladače.

Klíčové parametry KEF Coda W

  • 5,25″ Uni-Q 12. generace pro přesný a čistý zvuk
  • Music Integrity Engine (MIE) – DSP optimalizované pro tento model
  • 200 W výkon – samostatné zesilovače pro výšky a basy
  • Bluetooth 5.4 aptX Adaptive / Lossless pro bezztrátový přenos
  • HDMI ARC, USB-C, optický vstup, RCA s phono předzesilovačem
  • Možnost připojit aktivní subwoofer
  • Intuitivní ovládání přes aplikaci KEF Connect
  • Cena: 21 990 Kč / 899 EUR za pár
  • Dostupnost: listopad 2025
  • Barvy: vintage burgundy, nickel grey, moss green, midnight blue, dark titanium

KEF

Hi-fi bez kompromisů pro chytrou domácnost

S Coda W se KEF podařilo spojit prémiový zvuk s jednoduchostí a moderní konektivitou. Výsledkem je stylový, výkonný a dostupný reproduktorový systém, který osloví jak audiofily, tak běžné uživatele hledající kvalitní zvuk bez složitostí.

Pokud hledáte elegantní a výkonné řešení, které zvládne hudbu, filmy i hry, Coda W by vám rozhodně neměla uniknout.

KEF

Více informací o tomto systému naleznete zde.

Kapitoly článku