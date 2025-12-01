TOPlist

Když nevíš, zeptej se AI. Rodiče řeší přes umělou inteligenci i pubertu a šikanu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 1. 12. 12:00
0
Rodiče se i v Česku dopouští sharentingu, tedy rizikové sdílení svých dětí na internet
  • Rodiče dnes hojně spoléhají na umělou inteligenci i při výchově dětí
  • Pouze 37 % rodičů z Velké Británie pro tyto účely AI nevyužívá
  • Ti, kteří ano, se radí ohledně šikany, puberty, ale třeba i stravy pro svá dítka

Nástroje generativní umělé inteligence dnes pro mnoho lidí fungují jako osobní asistent, kouč, diskutabilně i jako terapeut nebo životní kouč. Obecně se ukazuje, že lidé v nesnázích stále více suplují umělou inteligencí odbornou pomoc. A to i v případě rodičů, kteří si neví rady s výchovou svých ratolestí, jak odhaluje průzkum z Velké Británie.

Umělá inteligence pro rodiče i děti?

Studie společnosti 72Point a Purposeful Relations, která čítá 5 000 respondentů, ukázala, že pouze 37 % rodičů nezletilých dětí nikdy nezvažovalo využít umělou inteligenci k pomoci s výchovou svých ratolestí. Z těch, kteří AI ke klíčové rodičovské povinnosti využívají, si nejčastěji nechávají poradit s domácími úkoly (45 % rodičů) a také s výběrem vhodné zábavy či knih pro své děti (39 %).



Děti na sociálních sítích



Hned 35 % rodičů z Velké Británie se dokonce ptá umělé inteligence, jaké jídlo má dětem uvařit, aby bylo nutričně vyvážené. Notná část dotazovaných (38 %) také odpověděla, že s umělou inteligencí probírá, kdy mají děti jít spát. Zatím jde spíše o drobné tipy či rady, nic vážného.

AI (ne)vyřeší problémy dětí

Jenže – 40 % dotazovaných rodičů a zákonných zástupců odpovědělo, že se k AI uchylují i v případě, když potřebují s dítětem probrat něco nepříjemného, typicky šikanu, smutek nebo mezilidské vztahy. Třetina se s AI radí ohledně puberty a 29 % rodičů probírá s umělou inteligencí emoce a mentální vývoj dětí.

Studie – jak moc rodiče nezletilých dětí věří umělé inteligenci?
A tady vyvstává ještě jeden problém. Podle inkriminovaného průzkumu totiž 71 % dotazovaných rodičů, kteří k výchově dětí používají AI, odpovědělo, že jim odpovědi přijdou velmi (14 %) nebo dostatečně důvěryhodné (57 %). Opačný postoj zastává 29 % poptávaných rodičů.

„Rodiče, kteří využívají umělou inteligenci k řešení svých rodičovských problémů, by měli vždy ověřit, odkud tyto informace pochází, a v ideálním případě se obrátit na tyto zdroje, aby získali další informace. […] Spoléhání se na umělou inteligenci by se však mělo omezit pouze na rešerši informací. Rodiče by se v případě potřeby měli také poradit s odborníky a vyhledat pomoc a podporu u přátel a rodiny,“ reagovali na výsledky autoři studie.

Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

