Když Evropa, my také: Japonsko chce rovněž otevřít iOS dalším obchodům s aplikacemi

Japonsko se nejspíše vydá stejnou cestou jako Evropská unie

S pomocí legislativy chce dát uživatelům větší svobodu výběru v rámci mobilních systémů

V Zemi vycházejícího slunce by si uživatelé mohli vybrat nejen zdroj aplikací, ale také platební metodu

Když chcete nainstalovat aplikace do zařízení s iOS, nezbývá vám jiná možnost než zamířit do App Store. Tato logika platí již od začátku a vypadalo to, že se na ni ani nic nezmění. Opak je ale pravdou. Před nedávnem si Evropská unie posvítila na praktiky giganta z Cupertina a ten se musí starému kontinentu podvolit hned v několika oblastech. V rámci verze operačního systému iOS 17 dostanou Evropané možnost instalovat aplikace z obchodů třetích stran. Kromě toho již došlo na nasazení jednotného konektoru USB-C u letošního iPhonu 15 a Apple stále vede spor o iMessage, který chce EU zpřístupnit také na Androidu.

Japonsko se inspiruje u Evropské unie

U Evropy to nicméně nekončí – podle posledních spekulací serveru Nikkei Asia chce podobné úlevy také Země vycházejícího slunce, tedy Japonsko. Apple a Google podle všeho budou nuceni otevřít iOS, respektive Android, pro aplikace, které pocházejí ze zdrojů třetích stran. Uživatelé si prý budou moci zvolit i alternativní způsoby plateb za nákupy v aplikacích. To by ohrozilo nejen kontrolu nad aplikacemi, ale ohrozilo by příjmy obou firem.

Apple se o implementaci nových změn nezmínil. Musel pro vývojáře vypracovat zvláštní předpisy, aby je přiměl dodržovat pokyny obchodu s aplikacemi. Konkrétních informací o dalším postupu cupertinského giganta je však v této fázi málo. Nejnovější zpráva uvádí, že japonské regulační orgány připravují antimonopolní legislativu, která zváží, zda Apple a Google otevřou své systémy pro obchody s aplikacemi třetích stran v systémech iOS a Android, čímž ukončí jejich monopol v této oblasti.

Japonská vláda by mohla tamním společnostem umožnit integraci jejich obchodů s aplikacemi pro systémy iOS a Android. Navíc díky platebním metodám třetích stran mohou uživatelé očekávat nižší ceny aplikací. Již dříve bylo oznámeno, že Apple pracuje na otevření pro obchody s aplikacemi třetích stran v regionech, kde je k tomu nucen. V ostatních částech regionu společnost potenciálně nemá v plánu tyto možnosti nabízet, pakliže ji k tomu legislativa nedonutí a nepůjde o významné trhy pro Apple či Google.