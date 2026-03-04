Když čipy nestačí. Nvidia sází 4 miliardy na fotoniku a má k tomu dobrý důvod

- Nvidia oznámila strategické investice po 2 miliardách dolarů do amerických fotonikových společností Lumentum a Coherent, celkem tedy 4 miliardy dolarů
- Součástí dohod jsou také další miliardové závazky k nákupu komponentů a zajištění budoucích výrobních kapacit pro laserové a optické produkty
- Škálování AI infrastruktury je stále méně o výkonu čipů a stále více o rychlosti a efektivitě datových přenosů
Nvidia investuje celkem 4 miliardy dolarů do dvou fotonikových společností, po 2 miliardách do Lumentum a Coherent. Obě investice byly oznámeny v pondělí 2. března a jsou součástí víceletých strategických dohod. Součástí každé dohody jsou taky další několikamiliardové závazky k nákupu produktů a budoucí přístupová práva k pokročilým laserovým a optickým síťovým komponentám.
Rychlejší přenosy, rychlejší výzkum
Cílem je zajistit si pro své vlastní potřeby dodavatelský řetězec a urychlit výzkum v oblasti „silicon photonics“, tedy technologie, která přenáší data světlem namísto elektrických signálů. Nvidia uvádí, že optické propojení a pokročilá integrace paketů jsou „základem pro další fázi AI infrastruktury”, protože umožňují vysokorychlostní pásma přenosu dat s nízkou spotřebou energie.
Investice do Lumentum pak prý umožní společnosti rozšířit výrobní kapacity a výzkum pro potřeby budoucích datových center určených především pro AI. Firma zároveň oznámila výstavbu nového výrobního závodu v USA. Cílem toho všeho je jednoduše rychlost – rychlejší přenos dat, rychlejší datacentra, rychlejší vývoj, výzkum a ve výsledku tak snad i konkurenční výhoda.
Fotonika nové generace
Nvidia pak s Coherent spolupracuje na vývoji fotoniky nové generace s cílem budovat AI infrastrukturu v prý bezprecedentním měřítku a s ještě vyšší energetickou účinností. Trhy na zprávu reagovaly nepřekvapivě pozitivně. Akcie Lumentum uzavřely téměř o 12 % výše, Coherent vzrostl o 15 % a samotná Nvidia přidala přibližně 3 %.
Na investici se krásně ukazuje, že škálování datacenter je v době boomu AI nikoliv pouze o čipech jako takových, ale také o komunikaci mezi čipy. A v kontextu budoucích plánů Nvidie mohou být více či méně klasické kabely už příliš omezující, tudíž nastupuje sázka na fotoniku.
Nvidia pod tlakem
Nvidia ale taky zároveň čelí tlaku ze strany cloudových gigantů, kteří stále více vyvíjejí vlastní čipy. Meta minulý týden podepsala dohodu s AMD v hodnotě 60 miliard dolarů. To jen zvyšuje potřebu Nvidie udržet si technologický náskok. Investice do fotoniky, společně s důrazem na americkou výrobu, je pak pro Nvidii součástí odpovědi na tento tlak.
Nicméně i tak se chtě nechtě blíží budoucnost, kdy Nvidia nebude jediným, výhradním a možná ani dominantním dodavatelem čipů pro datacentra, respektive pro AI potřeby těch největších firem. AMD sice vystrkuje růžky, ale jednou z největších hrozeb pro Nvidii musí být logicky Google s jeho vlastními TPU, které už navíc nepoužívá jen a pouze on. Ostatně Google dřív nabízel své TPU jen v rámci svých cloudových služeb, zatímco teď už je začíná prodávat i fyzicky a jedni z největších zákazníků jsou například OpenAI či Apple.