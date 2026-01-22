TOPlist

Katastrofa pro Apple i Teslu? Čínskému gigantovi unikla tajná data o budoucích produktech

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 22. 1. 20:00
0
Hacker za MacBookem (ilustrační obrázek)
  • Důležitému čínskému dodavateli nejspíše unikla citlivá data týkající se technologických gigantů
  • V ohrožení jsou projekty od Applu, Nvidie nebo Tesly
  • Zasažená firma se k celému incidentu oficiálně nevyjádřila

Ochrana dat je v současném světě mnohem větší výzva, než v minulosti a prolomení ochrany může znamenat řadu nepříjemností nejen pro samotnou firmu, ale také pro její partnery. Luxshare, klíčový dodavatel Applu se sídlem v Číně, údajně utrpěl závažné narušení bezpečnosti. Pokud se tato informace potvrdí, kybernetický útok by mohl zahrnovat citlivé a důvěrné informace o produktech nejen Applu, ale také dalších významných technologických společností.

Citlivá data technologických gigantů v ohrožení

Jak informovaly weby Cybernews a Hackread, k útoku se přihlásila ransomwarová skupina RansomHub. Útočníci minulý měsíc na svém fóru na dark webu oznámili, že získali technické údaje s datem 15. prosince 2025. RansomHub tvrdí, že Luxshare se pokusila interně incident utajit. Útočníci nicméně naléhají na Luxshare, aby je kontaktovala, aby zabránila zveřejnění informací.

„Čekali jsme na vás poměrně dlouhou dobu, ale zdá se, že vaše IT oddělení se rozhodlo utajit incident, který se ve vaší společnosti odehrál. Důrazně vám doporučujeme, abyste nás kontaktovali, abyste zabránili úniku vašich důvěrných údajů a projektových dokumentů,“ uvádí skupina ve svém příspěvku. Útočníci tvrdí, že získali „citlivé obchodní informace“ týkající se Applu, Nvidie, LG, Tesly a dalších významných firem. Jedná se mimo jiné o důvěrné 3D CAD modely produktů a technické návrhy, informace o opravách zařízení, harmonogramy a procesy přepravy a další. Soubory jsou datovány od roku 2019 do roku 2025, což by mohlo znamenat, že obsahují informace také o budoucích produktech.



Hacker používající počítač od Applu (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Poplach u Applu! Hackeři se mohli dostat k informacím o nových iPhonech

Data rovněž obsahují osobní identifikační údaje o lidech pracujících na konkrétních projektech, včetně informací o zaměstnancích Applu spolupracujících s Luxshare. K dispozici jsou také údaje o výrobě desek plošných spojů, výkresy komponentů, technická dokumentace a geometrické údaje. Luxshare a Apple kybernetický útok nepotvrdily ani se k němu veřejně nevyjádřily. Luxshare je klíčovým partnerem Applu, se kterou spolupracuje na výrobě produktů iPhone, Apple Watch, AirPods a dalších. zařízení.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Otevřená TWS sluchátka Huawei FreeClip 2 –recenze
Huawei FreeClip 2 recenze: nejlepší otevřená sluchátka na trhu?
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 19:00
1
Muž sedící u počítače
Nvidia chystá velká návrat. Brzy představí ARMový procesor pro počítače s Windows
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 18:00
0
Chytrý telefon iPhone 17 Pro v oranžové barvě
Nejlepší čas na upgrade. iPhone 17 Pro jen za 749 Kč měsíčně brzy skončí
PR článek
PR článek PR článek 17:48
Xiaomi 17 v modré barvě
Xiaomi 18 překvapí výbavou: tohle měly doteď jen ty nejdražší mobily
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 16:30
0

Kapitoly článku