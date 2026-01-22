Katastrofa pro Apple i Teslu? Čínskému gigantovi unikla tajná data o budoucích produktech

- Důležitému čínskému dodavateli nejspíše unikla citlivá data týkající se technologických gigantů
- V ohrožení jsou projekty od Applu, Nvidie nebo Tesly
- Zasažená firma se k celému incidentu oficiálně nevyjádřila
Ochrana dat je v současném světě mnohem větší výzva, než v minulosti a prolomení ochrany může znamenat řadu nepříjemností nejen pro samotnou firmu, ale také pro její partnery. Luxshare, klíčový dodavatel Applu se sídlem v Číně, údajně utrpěl závažné narušení bezpečnosti. Pokud se tato informace potvrdí, kybernetický útok by mohl zahrnovat citlivé a důvěrné informace o produktech nejen Applu, ale také dalších významných technologických společností.
Citlivá data technologických gigantů v ohrožení
Jak informovaly weby Cybernews a Hackread, k útoku se přihlásila ransomwarová skupina RansomHub. Útočníci minulý měsíc na svém fóru na dark webu oznámili, že získali technické údaje s datem 15. prosince 2025. RansomHub tvrdí, že Luxshare se pokusila interně incident utajit. Útočníci nicméně naléhají na Luxshare, aby je kontaktovala, aby zabránila zveřejnění informací.
„Čekali jsme na vás poměrně dlouhou dobu, ale zdá se, že vaše IT oddělení se rozhodlo utajit incident, který se ve vaší společnosti odehrál. Důrazně vám doporučujeme, abyste nás kontaktovali, abyste zabránili úniku vašich důvěrných údajů a projektových dokumentů,“ uvádí skupina ve svém příspěvku. Útočníci tvrdí, že získali „citlivé obchodní informace“ týkající se Applu, Nvidie, LG, Tesly a dalších významných firem. Jedná se mimo jiné o důvěrné 3D CAD modely produktů a technické návrhy, informace o opravách zařízení, harmonogramy a procesy přepravy a další. Soubory jsou datovány od roku 2019 do roku 2025, což by mohlo znamenat, že obsahují informace také o budoucích produktech.
Data rovněž obsahují osobní identifikační údaje o lidech pracujících na konkrétních projektech, včetně informací o zaměstnancích Applu spolupracujících s Luxshare. K dispozici jsou také údaje o výrobě desek plošných spojů, výkresy komponentů, technická dokumentace a geometrické údaje. Luxshare a Apple kybernetický útok nepotvrdily ani se k němu veřejně nevyjádřily. Luxshare je klíčovým partnerem Applu, se kterou spolupracuje na výrobě produktů iPhone, Apple Watch, AirPods a dalších. zařízení.