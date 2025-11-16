Kamery, vysavače i hodinky jsou v extrémních slevách. Black Friday drtí ceny příslušenství od Xiaomi

TOPlist

Listopad je v polovině a s ním i Black Friday, který i letos míří na chytré příslušenství nejen do domácnosti. V Mobil Pohotovosti můžete koupit robotické vysavače, ale i kamery, chytré hodinky nebo domácí spotřebiče od Xiaomi za top ceny. Pokud chcete udělat radost sobě, nebo někomu nadělit bezvadný dárek k blížícím se Vánocům, teď na tom výrazně ušetříte.

Chytré hodinky značky Xiaomi

Největší pozornost si zaslouží dvojice, která spolu perfektně ladí – chytré hodinky Xiaomi Watch S4 a sluchátka Redmi Buds 6 Pro. Hodinky si drží elegantní design a s několika denní výdrží, přesným měřením zdraví a plynulým chodem, tvoří ideální doplněk k vašemu chytrému telefonu.

Sluchátka potom přinášejí aktivní potlačení hluku, čistý zvuk a výdrž, na kterou se můžete spolehnout i na dlouhých cestách.

Robotické vysavače za super ceny

Pokud máte doma rádi uklizeno, ale nechcete všechen volný čas trávit s mopem v ruce, Xiaomi přišlo s robotickým vysavačem, který za vás práci převezme. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro vysává, mopuje, dokonce se sám čistí a díky inteligentnímu mapování se neztratí ani v bytovém labyrintu. Pro ruční úklid je tu pak Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max.

Ve svém domě se potřebujeme cítit vždy bezpečně, proto Xiaomi přišlo s řešením, které vám dá klid i přehled. Xiaomi Smart Camera C400 je chytrá IP kamera, která zvládne sledovat dění doma i venku. Nabízí ostrý obraz, noční vidění a jednoduché ovládání přes aplikaci. Instalace je snadná, stačí zásuvka a Wi-Fi.

A pokud hledáte něco praktického do kuchyně, Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L je ideální volba. Zvládne zdravé vaření bez oleje, má velkou kapacitu pro celou rodinu a ovládání přes aplikaci vám umožní nastavit vše i na dálku.

Kompletní nabídku příslušenství od Xiaomi najdete na mp.cz.

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

