Kalkulačka jako kus umění? Casio vytvořilo matematikův sen, stojí ale majlant

- Casio se pláclo přes kapsu a vytvořilo kalkulačku, kterou by nám v mládí ve škole všichni záviděli
- Namísto toho, aby využilo luxusní materiály, vsadilo na speciální lakování
- Exkluzivní edice je k dispozici pouze v 650 kusech za cenu okolo 15 tisíc korun
Kalkulačka nás provázela a provází především v rámci školních let, přičemž samotné jednoúčelové fyzické zařízení časem přirozeně nahradí aplikace. Pořídit samotnou kalkulačku není nic složitého a také ani drahého. Pokud tedy nechcete něco trochu lepšího. Toho malého, ale zajímavého trhu si je evidentně vědoma také japonská společnost Casio, která mimo jiné vyrábí světově proslulé kalkulačky.
Luxusní kalkulačka od ikonické japonské značky
Casio představilo nový model kalkulačky s označením S100X s tradičním japonským ručně malovaným povrchem, který využívá mízu z lakového stromu a dodává kalkulačce lesklý černý povrch, přičemž nechybí ani stylové červené akcenty po okrajích. Toto řešení působí velmi luxusním dojmem, možná ještě více, než kdyby Casio model S100X jednoduše pozlatilo. Japonský minimalismus a střídmost hraje v tomto případě prim.
Casio oslovilo japonskou společnost Jamakuju Šicuki, která se výrobou lakovaných předmětů zabývá již od roku 1930, aby tělu kalkulátoru z frézované hliníkové slitiny dodala jedinečný povrch. Podle serveru Hypebeast trvalo mistrovskému řemeslníkovi Ryuji Umedovi měsíc, než dokončil lakovací techniku. Proto je model Casio S100X limitováno na pouhých 650 kusů po celém světě a jeho cena je 99 000 jenů, tedy přibližně patnáct tisíc korun.
Ačkoli se nejedná o pokročilou vědeckou kalkulačku, model S100X obsahuje funkce převodu měn i výpočtu daní, a je vybaven širokým 12místným displejem s modrým podsvícením, které ladí s barvou inkoustu plnicích per. Je napájen vestavěným solárním panelem a jednou knoflíkovou baterií, která by podle Casio měla zajistit provoz až na sedm let při přibližně hodinovém denním používání. Pokud tedy tu a tam používáte kalkulačku a chcete mít něco trochu luxusnějšího, tohle je jistě zařízení, které se na vašem pracovním stole bude vyjímat.