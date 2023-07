K čemu neomezené tarify? Průměrný Čech spotřebuje 7 GB dat, tvrdí analýza

Měsíční spotřeba mobilního internetu vzrostla, ačkoliv ne tolik, jak se očekávalo

Evropskými premianty zůstávají pobaltské státy a Rakousko

V Česku je průměrná měsíční spotřeba 7 GB, oproti loňsku vzrostla jen lehce

Poslední zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) týkající se spotřeby mobilních dat evropských uživatelů ukazuje, že trend stoupá, i když ne tak výrazně, jako v minulých letech. Čeští spotřebitelé navíc patří k těm nejméně náročným ze všech 38 zemí v organizaci.

Mobilní data na vzestupu

OECD zveřejnilo dva grafy, které ukazují, jak se vyvíjel trend měsíční spotřeby mobilních dat za posledních 12 let. Průměr členských zemí stoupá již od roku 2011, výrazněji se pak zvedá od roku 2014. Za poslední 4 roky je průměrný nárůst o 3–5 GB ročně.

Oproti roku 2021 se však nárůst v roce 2022 poněkud zpomalil. Analýza uvádí 17% nárůst, kdežto v předchozích obdobích se počítalo s nárůstem až o 29 %. Řeč je pochopitelně o průměrném využívání mobilních dat. Nejaktivnější národy totiž rostly i za poslední rok klidně o 5 GB na měsíc.

Češi spotřebují 7 GB měsíčně

A to už se pomalu ale jistě dostáváme k průměrné měsíční spotřebě jednotlivých států OECD. K absolutním premiantům patří pobaltské státy: nejvyšší průměrnou měsíční spotřebu má Lotyšsko, a to hned 42 GB (vloni to bylo 35 GB).V těsném závěsu jsou Finové s průměrnou spotřebou rovných 40 GB na měsíc.

Bronzovou medaili ve spotřebě mobilního internetu drží Rakousko, kde uživatelé průměrně spotřebují 30,5 GB za měsíc. Nutno dodat, že data OECD pokrývají nejen klasické tarify s gigabajtovým FUPem, ale též neomezené tarify, které obzvlášť v Česku patří ke stále oblíbenějším.

Právě spotřeba v České republice může být pro mnohé překvapením – ačkoliv vzhledem k ceně za mobilní data to zase tak zvláštní být nemusí. Průměrný Čech za 30 dní spotřebuje necelých 7 GB dat, průměrný Slovák oproti tomu 9 GB dat, takže v tomto jsme si s východními sousedy poměrně rovni. Doplním, že západní soused Německo disponuje stejnou průměrnou měsíční spotřebou na hlavu 7 GB a Poláci „prosurfují“ měsíčně 13 GB dat.

Bez zajímavosti není ani situace „za velkou louží“. USA má totiž měsíční spotřebu vlastně na podobné úrovni jako my, podle OECD 9,5 GB měsíčně. Zvláštní situace je také v Mexiku, kde měsíční útrata dat klesla oproti loňsku na zhruba 4,5 GB, přestože vloni byla 5 GB. Mexičané tak coby výjimka nepotvrzují jinak klasický trend, kdy internet v mobilu vytlačuje běžné SMS a volání.