Jsou datacentrum Amazonu rizikem pro zdraví? Experti upozorňují na spojitost s rakovinou i potraty

- Serverová farma v americkém Oregonu má údajně negativní dopady na zdraví obyvatel
- Ačkoli samotné datové centrum není příčinou problému, podle expertů ho výrazně zhoršuje
- Amazon se proti nařčením brání, podle něj ke kontaminaci spodních vod nepřispívá
Farmy jsou v současném světě stále velmi důležitou součástí našich životů, nicméně řeč není o těch skutečných, na kterých rostou různé plodiny, ale o datových (či serverových) farmách. Ty v posledních dekádách rostou jako houby po dešti a snaží se uspokojit stále vzrůstající nároky služeb a uživatelů na internet. I když velká datacentra s sebou nesou řadu pozitivních dopadů, podle některých mohou mít i řadu velmi negativních důsledků, obzvláště v případě, kdy jsou datové farmy umístěny hned vedle těch skutečných farem.
Servery Amazonu nejspíše zhoršují zdraví obyvatel
Okres Morrow v americkém státě Oregon je domovem nejen velkých farem produkujících potraviny, ale také několika datacenter patřících Amazonu, který je se svým Amazon Web Services největším poskytovatelem cloudových služeb na světě. Někteří experti se nicméně domnívají, že umístění datových farem vedle těch skutečných vede k alarmující koncentraci dusičnanů v pitné vodě, což může souviset s nárůstem onemocnění rakovinou a vyšší mírou potratů v dané oblasti. S informací přišel magazín Rolling Stone.
Podle jeho zjištění sice Amazon nevyužívá žádné nebezpečné dusičnany pro ochlazování svých serverů v datových centrech, nicméně jejich koncentrace zrychluje zamoření podzemních zásob pitné vody v regionu. Jedná se o kombinaci špatného nakládání s odpadními vodami, písčité půdy a staré dobré fyziky, která vedla k tomu, že koncentrace dusičnanů v pitné vodě v některých studnách dosahuje až 73 ppm (částic na milion), což je 10krát více než státní limit 7 ppm a sedmkrát více než federální limit.
„Příchod společnosti Amazon proces kontaminace spodních vod ještě urychlil. Datová centra každoročně odebírají stovky milionů litrů vody z vodonosné vrstvy, aby ochladila své počítačové vybavení, které se poté odvádí do kanalizačního systému,“ uvedli experti, které Rolling Stone oslovil. Výsledkem je, že se na místní farmy čerpá více odpadních vod s vysokým obsahem dusičnanů. Porézní půda se však rychle nasytí a více dusičnanů se dostává do vodonosné vrstvy. Situace se ještě zhoršuje, když Amazon tuto kontaminovanou vodu, která již překračuje federální zákonné limity pro dusičnany, čerpá k chlazení svých datových center.
Problém je složitější, než se na první pohled zdá
Amazon pochopitelně tuto verzi popírá. Mluvčí společnosti Lisa Lewandowski řekla magazínu Rolling Stone, že tato zpráva je „zavádějící a nepřesná“ a že „objem vody, který naše zařízení spotřebovávají a vrací, představuje pouze velmi malou část celkového vodního systému – nestačí to k tomu, aby to mělo nějaký významný dopad na kvalitu vody“. Mluvčí také uvedla, že problémy s podzemní vodou v této oblasti „výrazně předcházejí přítomnosti AWS.“
Nárůst obsahu dusičnanů v pitné vodě byl spojován s nárůstem vzácných druhů rakoviny a potratů. Menší medializace tohoto případu souvisí také s tím, se přibližně 40 procent obyvatel daného okresu žije pod hranicí chudoby, tudíž disponuje menší politickou a ekonomickou silou, stejně tak menšími znalostmi, aby se proti tomuto mohli efektivně bránit. Pro Evropu a také Česko může tato situace být dobrým poučením pro to, aby bedlivě sledovaly rapidní nárůst datových center a především dbaly na jejich správné umístění.