Jen zvuk a vy. Od gramofonů v obýváku po soukromou galaxii v uších

Zvuk nás definuje, pomáhá nám chápat svět, vyjadřovat emoce a nacházet vnitřní klid. Ještě v padesátých letech 20. století byl poslech hudby společenskou událostí – celá rodina se sešla u jednoho reproduktoru. Zlom přišel v roce 1958 s prvními stereo sluchátky, která hudbu „uvěznila“ v hlavě posluchače. Z veřejné informace se tak stal hluboce soukromý prožitek.
Poslech hudby se v 70. a 80. letech přesunul z bytů do ulic. Masivní uzavřené mušle vystřídala lehká, otevřená konstrukce, která umožnila lidem se hýbat a hudbě konečně dýchat.
Digitální revoluce a hledání ticha
S příchodem CD a formátu MP3 se svět zvuku změnil podruhé. Digitální záznam přinesl křišťálovou čistotu, ale mnohým i jistou „plochost“. Právě tehdy nastoupilo digitální zpracování signálu (DSP), které začalo zvuk aktivně modelovat. Už nešlo jen o to, co slyšíme, ale hlavně o to, co slyšet nechceme. První technologie aktivního potlačení hluku (ANC) z konce 80. let otevřely cestu k nerušenému soukromí uprostřed hlučného davu. A na těchto základech se staví dodnes.
Svoboda bez drátů
Další revoluce se odehrála v našich kapsách. Mobilní telefony nahradily dříve používané přehrávače a tradiční kabely ustoupily moderním bezdrátovým kodekům. Z jednoduchých „špuntů“, které plnily roli lehkých sluchátek do kapsy, se staly sofistikované „zvukové laboratoře“ pro každé ucho. Dnešní sluchátka True Wireless (TWS) už nenabízejí jen obyčejný zvuk, ale:
- špičkovou Hi-Fi kvalitu bez nutnosti kabelů
- uvěřitelný prostorový zvuk, který vás virtuálně přenese do koncertní síně
- extrémní izolaci, která vytvoří tichý ostrov (třeba i v hlučném metru)
Zdraví v rytmu ticha
Protože je každé ucho unikátní, hraje klíčovou roli ergonomie sluchátek. Vynikne však až v kombinaci s kvalitním ANC. To dokonce druhotně chrání váš sluch. Umožňuje poslouchat oblíbené skladby při mnohem nižší hlasitosti, protože nemusejí „přeřvávat“ okolí.
Odborníci v oblasti audiologie upozorňují, že v hlučném prostředí si uživatelé bez aktivního potlačení hluku (ANC) přirozeně zvyšují hlasitost přehrávání přibližně o 6 až 10 dB, aby „překřičeli“ okolí. Každé zvýšení o 3 dB přitom představuje zhruba dvojnásobnou zvukovou energii dopadající na vnitřní ucho. Právě proto může kvalitní ANC nepřímo přispívat k ochraně sluchu – umožňuje totiž poslouchat hudbu komfortně i při nižší hlasitosti bez nutnosti kompenzovat okolní hluk.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) může dlouhodobé vystavení hluku nad 85 dB vést k trvalému poškození sluchu, přičemž při hlasitosti kolem 100 dB – což odpovídá poslechu hudby na maximální úrovni ve sluchátkách – ho může poškodit už přibližně po 15 minutách.
Sluchátka se tak stávají i vaším únikem do ticha v open-space kanceláři nebo cestovním průvodcem, který vás díky inteligentním režimům nikdy úplně neodřízne od světa.
Budoucnost zvuku je blíž, než si myslíte. Vývoj v dílnách Samsungu právě teď překračuje hranice představivosti a brzy vám dovolí slyšet i to, co dříve zůstávalo skryto.
Co nás čeká dál
Další kapitola je už za rohem. 25. února v San Franciscu Samsung pořádá Galaxy Unpacked 2026, kde představí nejnovější řadu Galaxy a ukáže další krok v éře umělé inteligence – takové, která bude ještě víc „na míru“ každému z nás. Živý přenos můžete sledovat od 19 hodin SEČ na samsung.cz v Samsung Newsroom a na YouTube kanálu Samsungu.