TOPlist

Jen zvuk a vy. Od gramofonů v obýváku po soukromou galaxii v uších

PR článek
PR článek 21. 2. 9:00
Gramofon

Zvuk nás definuje, pomáhá nám chápat svět, vyjadřovat emoce a nacházet vnitřní klid. Ještě v padesátých letech 20. století byl poslech hudby společenskou událostí – celá rodina se sešla u jednoho reproduktoru. Zlom přišel v roce 1958 s prvními stereo sluchátky, která hudbu „uvěznila“ v hlavě posluchače. Z veřejné informace se tak stal hluboce soukromý prožitek.

Poslech hudby se v 70. a 80. letech přesunul z bytů do ulic. Masivní uzavřené mušle vystřídala lehká, otevřená konstrukce, která umožnila lidem se hýbat a hudbě konečně dýchat.

Digitální revoluce a hledání ticha

S příchodem CD a formátu MP3 se svět zvuku změnil podruhé. Digitální záznam přinesl křišťálovou čistotu, ale mnohým i jistou „plochost“. Právě tehdy nastoupilo digitální zpracování signálu (DSP), které začalo zvuk aktivně modelovat. Už nešlo jen o to, co slyšíme, ale hlavně o to, co slyšet nechceme. První technologie aktivního potlačení hluku (ANC) z konce 80. let otevřely cestu k nerušenému soukromí uprostřed hlučného davu. A na těchto základech se staví dodnes.

Svoboda bez drátů

Další revoluce se odehrála v našich kapsách. Mobilní telefony nahradily dříve používané přehrávače a tradiční kabely ustoupily moderním bezdrátovým kodekům. Z jednoduchých „špuntů“, které plnily roli lehkých sluchátek do kapsy, se staly sofistikované „zvukové laboratoře“ pro každé ucho. Dnešní sluchátka True Wireless (TWS) už nenabízejí jen obyčejný zvuk, ale:

  • špičkovou Hi-Fi kvalitu bez nutnosti kabelů
  • uvěřitelný prostorový zvuk, který vás virtuálně přenese do koncertní síně
  • extrémní izolaci, která vytvoří tichý ostrov (třeba i v hlučném metru)

Dívka se sluchátky (ilustrační obrázek)

Zdraví v rytmu ticha

Protože je každé ucho unikátní, hraje klíčovou roli ergonomie sluchátek. Vynikne však až v kombinaci s kvalitním ANC. To dokonce druhotně chrání váš sluch. Umožňuje poslouchat oblíbené skladby při mnohem nižší hlasitosti, protože nemusejí „přeřvávat“ okolí.

Odborníci v oblasti audiologie upozorňují, že v hlučném prostředí si uživatelé bez aktivního potlačení hluku (ANC) přirozeně zvyšují hlasitost přehrávání přibližně o 6 až 10 dB, aby „překřičeli“ okolí. Každé zvýšení o 3 dB přitom představuje zhruba dvojnásobnou zvukovou energii dopadající na vnitřní ucho. Právě proto může kvalitní ANC nepřímo přispívat k ochraně sluchu – umožňuje totiž poslouchat hudbu komfortně i při nižší hlasitosti bez nutnosti kompenzovat okolní hluk.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) může dlouhodobé vystavení hluku nad 85 dB vést k trvalému poškození sluchu, přičemž při hlasitosti kolem 100 dB – což odpovídá poslechu hudby na maximální úrovni ve sluchátkách – ho může poškodit už přibližně po 15 minutách.

Sluchátka se tak stávají i vaším únikem do ticha v open-space kanceláři nebo cestovním průvodcem, který vás díky inteligentním režimům nikdy úplně neodřízne od světa.

Budoucnost zvuku je blíž, než si myslíte. Vývoj v dílnách Samsungu právě teď překračuje hranice představivosti a brzy vám dovolí slyšet i to, co dříve zůstávalo skryto.

Co nás čeká dál

Další kapitola je už za rohem. 25. února v San Franciscu Samsung pořádá Galaxy Unpacked 2026, kde představí nejnovější řadu Galaxy a ukáže další krok v éře umělé inteligence – takové, která bude ještě víc „na míru“ každému z nás. Živý přenos můžete sledovat od 19 hodin SEČ na samsung.cz v Samsung Newsroom a na YouTube kanálu Samsungu.

Zdroj článku
Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Asus Zenbook Duo pro rok 2025
Unikátní Asus Zenbook Duo 2026 se dvěma displeji míří do prodeje, známe českou cenu
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 8:00
4
Banner lákající na Xiaomi
Soutěž o špičkový fotomobil. Vyhrajte novou řadu Xiaomi 17, premiéru má už za týden
PR článek
PR článek PR článek včera 19:20
Logo AI Gemini od Googlu
Návrat na trůn: nový AI model Gemini 3.1 Pro drtí v testech konkurenci
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
3
Hesla v Česku, ilustrační
Superrychlý internet i u vás doma? Babiš slibuje výrazné zlepšení do roku 2030
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
4

Kapitoly článku