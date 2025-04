Jen pro prvních 666! Exkluzivní sběratelskou edici Dooma si zahrajete přímo na krabici

Pokud jste fanoušci her a název Doom ve vás vyvolá příjemné mrazení v zádech, připravte se. Společnost Limited Run Games se rozhodla odpovědět na věčnou otázku „Spustí to Doom?“ tím nejšílenějším způsobem. Vytvořila totiž sběratelskou edici, kde samotná krabice obsahuje displej, tlačítka a plně funkční verzi hry Doom. A tohle není pouze vtip. Opravdu si ho můžete zahrát přímo na krabici.

Cena? Symbolických 666,66 dolarů (přibližně 14 700 Kč). A přestože se to může zdát jako šílenost, tahle edice má duši. Je v ní tolik nápadů, detailů a pečlivé práce, že na ni jen tak nezapomeneme. A navíc, bude jen 666 kusů. Takže pokud si ji pořídíte, vlastníte kus herní historie, která se už nebude opakovat.

Kromě samotné krabice, která vám na stole doslova ožije, najdete v balení i čtyři kazety s Doom soundtrackem (ano, klasické magnetofonové kazety). Nechybí třípalcová figurka Cacodémona na magnetickém podstavci, certifikát pravosti a přenosná konzole ve tvaru Cacodémona, která opět umí spustit Doom.

Sure, you die and come back in DOOM, but you only have one chance at this. The Will It Run Edition is limited to 666 units! Pre-orders are live on 4/18, so wishlist today!https://t.co/85YUesDDix pic.twitter.com/ECROFFDQTR

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) April 11, 2025