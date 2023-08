Jen do zítřka: neomezená data zdarma mají u O2 i předplacenkáři

O2 začalo od srpna nabízet klientům předplacených karet neomezená data na 24 hodin

Balíček vyjde na 49 Kč, což je o 20 korun méně než u T-Mobilu

Do 15. srpna navíc mají zákazníci možnost vybrat si jeden den neomezených dat zdarma

Operátor O2 se rozhodl nabídnout svou službu Data naplno i zákazníkům s předplacenou kartou. Tuto službu nabízí zkraje srpna a to za denní taxu 49 Kč. Jen do 15. srpna si však mohou zákazníci vychutnat jeden darovaný den zadarmo.

Neomezená data pro předplacenkáře

Zákazníkům s předplacenými kartami O2 běžně nabízí jen základní datové balíčky, jako je 1 GB, 3 GB nebo 7 GB. Výjimkou je speciální karta Datamánie, která obsahuje předplacený 100GB balíček za 349 Kč měsíčně, tu však můžete získat pouze přes unikátní SMS zprávu, popřípadě když je vyhlášen otevřený prodej. Běžně se na e-shopu neprodává.

Od 4. srpna však O2 začalo nabízet zákazníkům s předplacenými kartami službu Data naplno na 24 hodin. Tuto funkci si může každý zákazník aktivovat v aplikaci Moje O2 a jakmile mu dorazí potvrzovací SMS zpráva (většinou do pár minut), na příštích 24 hodin může využívat neomezená data s rychlostí až 5G.

„Kdykoli bude potřeba být online, stačí si v aplikaci Moje O2 aktivovat Data naplno a užívat si celých 24 hodin neomezeného datování na nejrychlejší 5G mobilní síti,“ uvedla ředitelka segmentu mobilních služeb společnosti O2 Silvia Cieslarová.

Zdarma jen do zítřka

Zákazníci s tarifem, který obsahuje tuto službu, mohou Data naplno využít až 5× za měsíc. Jak už zaznělo, k dispozici jsou nově i předplacenkářům a to za 49 Kč jednorázově. O2 však jen do zítřka nabídlo všem klientům s předplacenou kartou možnost vyzkoušet si jednou Data naplno zdarma. Pokud jste tuto benefiční akci nestihli, čas máte do zítřka 15. srpna.

O2 díky funkci Data naplno jistě získá na svou stranu celou řadu zákazníků od konkurence. Předplacená karta od Vodafonu totiž nic podobného neumí a Twist karta T-Mobilu nabízí stejnou službu na 24 hodin za 69 Kč. Modrý operátor je tak o celých 20 korun levnější.