Jen červená to může být. Apple Watch Series 9 jsou dostupné v nové barvě

Apple Watch Series 9 dostávají nový barevný kabátek

Červená barva (Product) RED připomíná boj proti nemoci AIDS

Tuto iniciativu lze podpořit i nákupem obsahu v App Store, na Apple.com, nebo ve vybraných hrách

Na 1. prosinec připadá Světový den boje proti AIDS, čehož využil Apple k představení nové barevné varianty Apple Watch Series 9. Jablečné hodinky z letošního v září se oblékly do kabátku (Product) RED, tedy do červené barvy znázorňující zapojení Applu do iniciativy (RED), která zachraňuje životy lidem nakaženým virem HIV.

Apple Watch Series 9 v nové barvě

Hodinky Apple Watch Series 9 v barvě (Product) RED se po hardwarové stránce nijak neliší od základního modelu, mají stejný design, totožné rozměry obou velikostí (41 i 45 mm) i kompletní hardwarovou výbavu. Oproti „obyčejné“ verzi jsou zde tři rozdíly:

Hliníkové tělo v červené barvě

Červený silikonový pásek

Speciální rudé verze ciferníků Paleta, Sluneční ručičkové, Metropolitan, Světový čas, Číslice mono, Gradient, Proužky a Typograf

Hodinky Apple Watch Series 9 V barvě (Product) RED jsou dostupné od dnešního dne, cena je stejná jako u ostatních variant, tedy 11 490 korun za menší model a 12 290 za větší. Za příplatek 3 tisíce korun u obou variant lze do hodinek doplnit podporu mobilních sítí.

Pomáhejte hraním a nakupováním

Společně s novou barvou hodinek Apple oznámil, že v rámci iniciativy (RED) bude možné pomáhat i hraním her. Ve hrách Monopoly GO, Gardenscapes a EA Sports FC Mobile je aktuálně k dispozici exkluzivní herní obsah (avatary, štíty, fotbalový hráči apod.), který bude dostupný pouze po omezenou dobu. Veškerý výtěžek z prodeje tohoto obsahu mezi 1. a 4. prosincem půjde do Globálního fondu na boj proti AIDS.

Podpořit tento fond můžete i tak, že mezi 28. listopadem a 8. prosincem provedete platbu pomocí služby Apple Pay na stránkách Apple.com nebo v obchodě App Store. Za každý takto provedený nákup Apple přispěje do fondu 1 dolarem.

Apple je součástí iniciativy (RED) již 17 let, za tu dobu přispěl do Globálního fondu na boj proti AIDS částkou převyšující čtvrt miliardy dolarů, čímž pomohl více než 11 milionům lidí na péči a podpůrné služby.