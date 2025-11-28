JBL Tune 530BT recenze: skvělá sluchátka s fantastickou výdrží

- Nástupce nejprodávanějších sluchátek od JBL navýšil výdrž na baterii na neskutečných 76 hodin
- Kromě přehrávání hudby zvládnou i telefonní hovory
- Model Tune 530BT vyjde na 1 590 korun, jeho předchůdce nyní ve slevách pořídíte za 799 korun
Testovat prémiové produkty a vlajkové lodě jednotlivých značek je vždy radost, nicméně je třeba myslet i na to, že ne každý potřebuje to nejlepší (a někdy i nejdražší) na trhu a většina zákazníků hledí hlavně na poměr ceny a výkonu. To je také aspekt, kterým zaujmou sluchátka JBL Tune 530BT jakožto nástupce nejprodávanějšího modelu sluchátek v této cenové kategorii: JBL Tune 520BT. Pokud nevyžadujete speciální funkce a hledáte jednoduchá a levná sluchátka, která i tak hrají slušně, novinka od JBL by mohla tato očekávání splnit. Jak si vedla v naši recenzi se dočtete níže.
Design, zpracování a pohodlí
Náhlavní sluchátka JBL Tune 530BT běžně zakoupíte za 1 590 korun, je však nutno zmínit, že nyní v rámci Black Friday jejich předchůdce Tune 520BT slevil dokonce na 790 korun (pouze do 1. prosince), což už je opravdový low-cost. Novinku ale seženete hned v pěti barevných provedeních: černá, modrá, fialová, bílá a béžová. Já jsem testoval decentní černou verzi, raději bych ale vystoupil z řady s fialovou variantou. Obsah balení je velmi minimalistický. Kromě sluchátek a papírového manuálu zde totiž nenajdete ani nabíjecí kabel. Výrobce tak myslí na ekologii ale i na finanční úsporu.
Co se týče materiálů a zpracování, samozřejmě se zde bavíme hlavně o plastech, které nepůsobí nijak prémiově ani v kombinací matné a lesklé povrchové úpravy. Polstrování náušníků i hlavového mostu je taktéž základní, nicméně díky nízké hmotnosti 152 gramů to ničemu nevadí a sluchátka na hlavě nijak netlačí. Při chůzi nebo jiném běžném pohybu drží sluchátka na svém místě, například při předklonu mi ale postupně sklouzávají z hlavy dolů. Lehký běh zvládnou, vyloženě pro sportovní použití bych je ale nedoporučoval (doporučit lze například model JBL Endurance Zone).
Z hlediska konstrukce se jedná o tzv. on-ear, takže náušníky sedí přímo na uších a sluchátka jsou menší – neobepínají celé uši. Hlavový most je délkově nastavitelný a ve své poloze drží díky aretaci. Zároveň je zde kloub, který umožní sklopení sluchátek a celkové zmenšení jejich rozměrů. Na vnější straně každého sluchátka vidíme decentní logo výrobce, vnitřní strana ukrývá označení levé a pravé strany.
Ovládání pomocí tlačítek
Na pravém sluchátku najdeme zapínací a párovací tlačítko v jednom, dále nabíjecí USB-C konektor a také trojici tlačítek v jednolitém designu. Ta krajní slouží pro změnu hlasitosti a mezi nimi najdeme multifunkční tlačítko, jehož funkce můžeme ladit v aplikaci. V zásadě nabízí trojici funkcí: pozastavení/spuštění přehrávání, aktivaci/deaktivaci ekvalizéru nebo aktivaci hlasového asistenta. Zároveň je s ním možné ovládat také telefonní hovory.
Funkce a parametry
JBL Tune 530BT disponují 33mm dynamickými měniči, frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz a impedancí 30 ohmů. Citlivost dosahuje 102 dB SPL při 1 kHz a maximální SPL 94 dB. Pozitivní je, že ve výbavě nechybí rychlejší a úspornější Bluetooth 6.0 s LE Audio a multipoint připojením k více zařízením zároveň. Funkce JBL Pure Bass zajistí silnější a hutnější basy, beamforming s dvojicí mikrofonů zase přináší lepší telefonní hovory. Pokud vlastníte zařízení s Androidem nebo Windows, potěší vás funkce pro rychlé párování Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair.
Ačkoliv jsem v úvodu recenze zmiňoval, že sluchátka jsou opravdu základní model bez široké výbavy funkcí, nakonec musím přiznat, že mi toho vlastně mnoho nechybí. Ano, samozřejmě zde nenajdete ANC ani prostorový zvuk (který mi osobně nechybí), v doprovodné aplikaci ale můžete použít praktický ekvalizér. Sluchátka umí multipoint i telefonní hovory a „tlačítková výbava“ usnadní ovládání. Za cenu jen lehce přes patnáct set je tedy funkcí nakonec k dispozici více než dost.
Zvuk a telefonování
To, jak sluchátka hrají, mne opravdu překvapilo. 33mm měniče produkují plný zvuk, kterému nechybí basy ani konkrétní středy a výšky. Hudba je velmi detailní a jednotlivé hlasy nebo nástroje lze dobře rozpoznat, nedochází k žádnému slévání nebo zásadnímu zkreslení. Basů je z mého pohledu dostatek, pokud ale preferujete basovější hudbu, v aplikaci můžete jednoduše ještě přidat. U konkurenčních řádově dražších sluchátek bude zvuk o něco kultivovanější, vzhledem k ceně ale Tune 530BT nabízí opravdu královský zvukový přednes. Taktéž maximální hlasitost je dle mého soudu naprosto dostačující, pohyboval jsem se někde mezi 50 % a 70 %.
Izolace od okolních hluků je samozřejmě vzhledem ke konstrukci i chybějícímu ANC horší, může se tedy stát, že v blízkosti rušné silnice budete muset zvýšit hlasitost přehrávání, abyste vše srozumitelně slyšeli. Je to však jeden z mála ústupků, které u těchto dostupných sluchátek budete muset udělat. Taktéž telefonování je na velmi dobré úrovni a byl jsem až překvapen, že v průběhu několika delších telefonních hovorů nenastal jediný problém se srozumitelností na obou stranách. Pohyboval jsem se přitom v městském prostředí, nejednalo se tedy o telefonáty ze zvukově sterilního pokoje.
Výdrž na baterii
Předchozí verze JBL Tune 520BT na jedno nabití zvládala 57 hodin přehrávání. U novinky se podařilo výdrž posunout ještě o kus dál, bavíme se totiž až o 76 hodinách přehrávání hudby přes Bluetooth a 45 hodinách telefonních hovorů. 450 mAh baterie potřebuje k plnému nabití méně než 2 hodiny, za pouhých 5 minut ale dobijete na 5 hodin poslechu. Jedinou nevýhodou tedy zůstává chybějící nabíjecí kabel v balení. Klasické USB-C má dnes ale po ruce nejspíše téměř každý.
Doprovodná aplikace
Sluchátka pracují s aplikací JBL Headphones. Ta je velmi přehledná. Na úvodní obrazovce vidíme připojená sluchátka s obrázkem i modelovým označením a úrovní baterie. V záložce General můžeme přepínat mezi režimy zvuku a videa, zobrazovat a měnit nastavení multifunkčního tlačítka, aktivovat hlasové povely a měnit jejich jazyk (čeština k dispozici není) nebo aktivovat LE Audio.
Oddíl Audio ukrývá především ekvalizér, který umožní vytváření vlastních profilů i použití přednastavených režimů. Můžete zde měnit rozložení hudby mezi pravým a levým sluchátkem nebo si nastavit limiter hlasitosti. Funkce VoiceAware zase umožňuje nastavit, jak moc slyšíte vlastní hlas v průběhu telefonního hovoru. V poslední záložce Other najdeme relaxační režimy přehrávání speciálních mixů pro odpočinek, možnost aktivace automatického vypnutí sluchátek při delší neaktivitě a dále samozřejmě FAQ nebo tipy pro použití. Aplikace je přehledná a svižná, podporuje celkem 11 jazyků, ten náš mezi nimi bohužel není.
Závěrečné hodnocení
Nebudu lhát. Testování budgetových produktů je vždy složité v ohledu zhodnocení poměru ceny a výkonu. Do jaké míry je možné odpustit chybějící funkce nebo levné materiály s ohledem na cenu? Od sluchátek za cenu okolo tisícovky nemám vysoká očekávání, ať už jsou od menší značky nebo známého brandu, jakým je JBL. Model Tune 530BT mne ale velmi příjemně překvapil. Ano, zpracování produktu z hlediska materiálů a designu je opravdu na základní úrovni, nicméně vše je funkční a na první pohled bez problému.
Překvapen jsem byl především ze zvuku, který vzhledem k ceně není vůbec špatný. Dalším překvapením byly telefonní hovory, které u levných sluchátek často nestojí za moc, tady jsem ale taktéž nezaznamenal problém. Pozitivem je také možnost připojení aplikace a ladění pomocí ekvalizéru. To taktéž nebývá samozřejmostí. A v neposlední řadě musím vyzdvihnout výdrž 76 hodin, což je vlastně až úctyhodné.
Pokud chcete ušetřit a nepotřebujete ANC, nepotrpíte si na prémiové materiály a speciální pouzdra nebo prostorový zvuk, novinka od JBL vám může skvěle posloužit. Díky on-ear konstrukci a nízké hmotnosti ji na hlavě snesete i dlouhé hodiny a mnohé potěší i možnost výběru z několika barev. JBL dokazuje, že umí skvělé produkty i v nejnižší cenové kategorii.
JBL Tune 530BT
Design a zpracování7.2/10
Kvalita zvuku8.5/10
Výdrž baterie9.6/10
Funkce8.0/10
Pohodlí7.7/10
Klady
- ekvalizér v aplikaci
- nízká cena
- barevné varianty
- telefonní hovory
Zápory
- aplikace není v češtině
- chybí nabíjecí kabel
- bez voděodolnosti