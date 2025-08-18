JBL představilo sluchátka, která netlačí v uších

Není žádným tajemstvím, že výběr správných sluchátek občas působí jako loterie. Uši každého z nás jsou unikátní, a právě proto se často potýkáme s problémem, že sluchátka v nich nesedí tak jakoby měla. Sluchátka do uší mohou někoho tlačit, jinému mohou vypadávat, a v extrémnějších případech nás z nich po delším nošení dokonce může bolet hlava.
JBL je kromě svého opravdu širokého výběru audio zařízení známo také tím, že chce svůj ikonický zvuk dopřát opravdu každému. Právě proto představilo sluchátka, která netlačí a díky své unikátní technologii JBL Open Sound jsou vhodná pro všechny. Seznamte se se sluchátky JBL Endurance Zone a JBL Sense Lite.
Otevřená sluchátka bez úniku zvuku? Jednoduchá fyzika vás překvapí
Jelikož se nová otevřená sluchátka nevkládají přímo do uší a zvuk není tak izolovaný, je přirozené myslet si, že vaše hudba by moha obtěžovat okolí. Opak je však pravdou a ve skutečnosti jde jen o jednoduchou fyziku. Díky vedení zvuku vzduchem používají sluchátka zesilovače, které vysílají zvuk na povrch ucha, místo přímého vniknutí do zvukovodu.
Hlavní výhodou je ale samotné směřování zvuku. Speciální nastavení ovladačů zajišťuje, že zvuk proudí přímo do ucha a ne do okolního prostoru. Únik je tedy srovnatelný se sluchátky, která v uších drží pevně díky gumovým nástavcům. U tohoto typu sluchátek určitě ANC očekávat nemůžete. Právě naopak, kontakt s okolím určitě neztratíte.
Konstrukce JBL Open Sound sluchátek
Open-ear sluchátka, resp. otevřená sluchátka za uši jsou svým designem, který vede zvuk vzduchem a celkovým technickým provedením velmi specifickým audio zařízením, s cílem poskytnout co největší komfort při poslechu hudby. Díky ergonomickému háčku, který se vkládá za ucho, sluchátka pevně drží i při náročnějších sportovních aktivitách, přičemž samotné sluchátko máte celou dobu přiloženo u ucha, a ne přímo v něm, jak je tomu u sluchátek do uší běžné. Právě to zaručuje zmiňovaný komfort a pevný úchyt, který oceníte při běhu nebo náročnějším cvičení.
Tato sluchátka jsou skutečnou sportovní revolucí bez omezení jaký sport milujete. Díky zmiňované technologii JBL Open Sound Air-Conduction neztratíte kontakt s okolím, ani během vyšší hlasitosti, což je při sportu poměrně důležité. Ergonomický silikonový háček poskytuje stabilitu a nadmíru pohodlné nošení i během delšího nebo intenzivnějšího tréninku.
Voděodolnost a prachotěsnost třídy IP68 zaručí, že ani ten nejsilnější déšť sluchátka nepoškodí. Sluchátka jsou na sporty, které mají k vodě blízko. Vodáci nebo surfeři si určitě přijdou své. Nicméně je třeba dbát na to, že Bluetooth se pod vodou nešíří a tato ochrana slouží primárně na menší nehody, při kterých vám sluchátka spadnou do vody.
Funkce JBL PulseDry, kterou lze aktivovat přes aplikaci JBL Headphones, odstraní zbývající vlhkost pomocí jemného pulzování. Sluchátka JBL Endurance Zone jsou dostupná na jbl.cz a u autorizovaných prodejců až v pěti barvách za cenu 3 290 Kč.
Další model otevřených sluchátek za uši, JBL Sense Lite, jsou zlatou střední cestou do této kategorie. Díky dynamickému zvuku s adaptivním algoritmem zvýraznění basů můžete i přes odlišnou konstrukci očekávat bohatý zvukový zážitek, charakteristický pro JBL. Sluchátka jsou ideální pro běžné nošení, ale nezklamou vás ani při jakékoli aktivitě. Technologie JBL Open Sound funguje stejně spolehlivě, tedy nemusíte se bát, že by vás sluchátka tlačila, nebo naopak vypadávala, jak se nemusíte bát ani o to, že by se zvuk ze sluchátek šířil do okolí.
Odolnost třídy IP54 už při vodních sportech určitě bezpečná není, ovšem déšť a běžné postříkání se sluchátky ani nepohne. JBL Sense Lite jsou na výběr až v pěti různých barvách a jsou dostupné na jbl.cz a u autorizovaných prodejců za 2 790 Kč.