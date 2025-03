JBL chystá velké překvapení, uvede sluchátka Tour One M3 s nejlepším ANC na trhu

JBL již brzy uvede na trh nový prémiový model sluchátek JBL Tour One M3. Třetí generace úspěšné řady Tour One podle dostupných informací přijde s významně vylepšeným aktivním potlačením hluku, které bude patřit mezi to nejlepší co u nás seženete. Model se dostane do prodeje v polovině dubna, přičemž míří na náročné posluchače, kteří hledají dokonalé potlačení hluku a prémiový zvukový zážitek.

Sluchátka Tour One M3 nabízí True Adaptive Noise Cancelling 2.0, který kombinuje 8 strategicky umístěných mikrofonů, pečujících o neustálé zachytávání okolních zvuků a také vylepšené pasivní utěsnění. JBL Tour One M3 se mohou pyšnit svojí excelentní eliminací hluku, a to zejména zvuků s nízkou frekvencí od 100-600 Hz, respektive hluku letadla nebo ruchu na vlakovém nádraží. Samozřejmostí jsou režimy Ambient Aware A TalkThru, které umožňují vnímat okolí bez nutnosti skládat sluchátka.

Novinka přichází s Legendary JBL Pro Sound s podporou LDAC 24bit/96kHz hi-res audio a prostorovým zvukem s head-trackingem pro realističtější zážitek. Nechybí ani bezkonkurenční výdrži baterie až 70 hodin bez ANC. Díky těmto vlastnostem nastavují sluchátka JBL Tour One M3 nový standard v kategorii prémiových sluchátek. Úspěšného předchůdce tohoto modelu, JBL Tour One M2, teď navíc seženete za velice atraktivní cenu.

Očekávaná cena sluchátek JBL Tour One M3 je 8 790 Kč, respektive 349 €.