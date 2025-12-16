JBL Bar 1300 MK2 recenze: robustní zvuk, skvělý na filmy i hudbu

- JBL Bar 1300 MK2 je nový audiosystém pro vaši domácnost, který bojuje s těmi nejlepšími na trhu
- V balíčku dostanete velmi výkonný soundbar pod TV, dva prostorové reproduktory a basový subwoofer
- Celá sada vyjde na 38 tisíc korun, což není málo, ale oproti konkurenci je tato cena vlastně celkem agresivní
- Pro nejrychlejší čtenáře máme exkluzivní slevový kód, se kterým získáte skvělou slevu ve výši 10 %
Fanoušci americké značky JBL oceňují velmi dobrý basový profil a typický dynamický party zvuk, ať už jde o sluchátka, reproduktory nebo domácí audiosystém. Druhá generace jejich soundbaru Bar 1300 se přímo nabízí, pokud máte rádi víkendy strávené u filmů a seriálů, případně si domů občas pozvete kamarády na nějakou tu „house party“.
Domácí audio sestava JBL Bar 1300 MK2 představuje to nejlepší v portfoliu tohoto výrobce. S tím je však spojena i nemalá cena – celá sada se soundbarem, dvěma reproduktory pro prostorový zvuk a velký subwoofer totiž vyjde na 37 990 Kč. Pro srovnání, konkurenční řešení od Sonosu vyjde na zhruba 58 tisíc, takže JBL tak trochu útočí i cenou.
Získejte 10% slevu
Pro nejrychlejší čtenáře navíc máme speciální slevový kód JBLSMART1300. Pokud jej zadáte do objednávky, sníží se vám cena o 10 % na skvělých 34 191 Kč.
A přidám ještě jednu zajímavost na úvod. Věděli jste, že JBL ozvučuje většinu kin v USA a velké množství hudebních sálů v Evropě? JBL rovněž „zvučí“ obří světové akce jako je udílení cen Grammy, Super Bowl či festival Tomorrowland.
Design a provedení
Bar 1300 MK2 sází na typický „JBL look“ – masivnější, technicistní soundbar s perforovanou čelní i horní částí, který na rozdíl od čistého minimalismu typu Sonos Arc nebo KEF XIO rozhodně nechce být neviditelný. Navíc nejde o malý soundbar, který byste pod televizi schovali. Na šířku má 1,03 metru, na výšku jen 6 centimetrů, takže pokud máte televizi na centrálním stojánku jako já, umístit tam soundbar nebude problém. V balení je pochopitelně i sada pro přimontování na zeď.
Co už ale nepřehlédnete, jsou odnímatelné reproduktory pro prostorový zvuk. Ty můžete používat buď jako součást soundbaru, ze kterého se po připojení rovnou nabíjejí, nebo je můžete umístit za sebe a vylepšit tak celkový prostorový zvuk. Nejvhodnější je umístit je do výšky hlavy, tedy na stolek či poličku za gaučem, případně na opěrky, jako v mém případě. Největším „narušitelem“ vašeho obýváku pak bude obrovský basový subwoofer, který váží 12 kilogramů a měří 31,5 × 27,2 × 27,5 centimetru. Malý není, ale rozhodně stojí za to si pro něj vyhradit místo, protože basy, které produkuje, jsou jedním slovem bombastické.
Povrchová úprava všech prvků v sadě JBL Bar 1300 MK2 kombinuje matný plast s kovovými mřížkami. Subwoofer je úplně bez nějakých ovládacích prvků, ten jen připojíte do elektřiny a funguje. Odnímatelné zadní moduly s reproduktory mají samostatné zapínací a párovací tlačítko, ale také USB-C port pro nabíjení. Ovládací panel nabízí jen samotný soundbar, můžete přes něj měnit hlasitost a přepínat výstupy. Nechybí ani klasické dálkové ovládání na dvě AAA baterie.
Výhodou je i celkem solidní „kabelová svoboda“, protože kromě síťových kabelů do elektřiny, které lze šikovně schovat za televizní stolek, potřebujete jen HDMI do televize, v ideálním případě s technologií ARC/eARC (včetně 4K Dolby Vision Passthrough), která posílá zvuk z TV do soundbaru bez potřeby extra optického kabelu. Soundbar od JBL je samozřejmě kompatibilní se všemi televizemi, které disponují HDMI, ideální je však aby podporovaly také ARC standard.
Výbava a funkce
Klíčovou informací z výčtu technických specifikací je konfigurace 11.1.4. To znamená, že hlavní bar, dva zadní moduly a subwoofer vytvářejí 11 horizontálních kanálů, jeden samostatný kanál pro basy a čtyři výškové (upfiring) kanály pro prostorový zvuk. Celkový špičkový výkon až 2 470 W doplňují technologie jako Dolby Atmos, DTS:X či PureVoice 2.0 pro čistší dialogy a AI Sound Boost pro optimalizaci zvuku v závislosti na obsahu a hlasitosti.
Nechybí ani MultiBeam 3.0, což je velice šikovná technologie, která pomáhá lepšímu šíření zvuku bez ohledu na to, jak máte v místnosti umístěný nábytek a dokonce i stěny, od kterých se zvuk odráží.
Z hlediska konektivity nechybí již zmíněný HDMI eARC, několik HDMI vstupů pro přímé připojení zdrojů, optika ani Ethernet, bezdrátově pak soundbar podporuje Wi‑Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect a je připraven i pro Roon (Roon Ready). Zadní moduly lze navíc používat jako samostatné Bluetooth reproduktory, což je chytré a nesmírně praktické řešení, které konkurence obvykle nenabízí.
Osobně jsem si nejvíc oblíbil právě funkci streamingu přes Wi-Fi. Ve chvíli, kdy soundbar leží ladem – tedy nesledujete TV – můžete využít sestavu pro přehrávání hudby, k čemuž se hodí minimálně stejně skvěle. Přitom není nutné provádět žádné složité párování, při instalaci jen připojíte audiosystém k domácí Wi-Fi síti a pak už můžete pouštět hudbu prakticky z jakéhokoliv zařízení, které je připojení ke stejné Wi-Fi; ať už jde o tablet, mobil nebo počítač v úplně jiné místnosti.
Zvuk
JBL Bar 1300 MK2 je jedno z těch řešení, u kterého není potřeba dlouho hledat „wow moment“ – typicky přijde hned během sledování libovolného filmu s podporou Dolby Atmos, kdy se k masivnímu basovému základu přidá nad hlavou letící helikoptéra nebo déšť padající doslova kolem gauče. Tohle je opravdu zážitek, na který si snadno zvyknete a nebudete se s ním chtít rozloučit.
A není se moc čemu divit. Samotný soundbar pod televizí disponuje osmi oválnými měniči a sedmi 1″, k tomu má další čtyři 3″ širokopásmové a ještě jeden směřující nahoru. Každý prostorový reproduktor za hlavou má dva oválné měniče, jeden 2″ a jeden 3″. Nakonec je tu subwoofer, který má dva skutečně dunivé 8″ měniče.
To je dostatek síly, aby spolehlivě vyplnil i větší obývák, přičemž bas je typický JBL, jak jste zvyklí – energický, zábavný a fyzicky cítitelný, ale u vyšších hlasitostí už je dobré si jej v aplikaci lehce zkrotit, aby nepřebíjel zbytek pásma; nebo aby sousedům pod vámi neduněl stropní lustr.
Dialogy jsou díky vylepšení PureVoice 2.0 perfektně zřetelné i u tišších scén a není nutné sahat po separátním „dialog“ módu jako u levnějších soundbarů. Prostorovost pak těží hlavně z odpojitelných zadních modulů, které výrazně lépe vykreslí efekty za posluchačem než virtuální řešení pouze z předního soundbaru. Pro hudbu se vyplatí přepnout do některého z hudebních režimů a přidat jen mírnou dávku DSP – sestava se vám odvděčí širokou scénou, slušným rozlišením detailů a výkonem, který zvládne party i „kino večer“ bez zadýchání.
Výdrž odnímatelných reproduktorů
U soundbaru běžně výdrž neřešíte, protože je připojen k síti pod televizí. Pokud se ale rozhodnete využít skutečného prostorového zvuku a okraje soundbaru přestěhujete například za sedací soupravu, bude samozřejmě nutné počítat s jejich dobíjením. Podle mého pozorování vydrží každý z odmímatelných reproduktorů přibližně 10 hodin provozu. Samozřejmě ale velice záleží na tom, jak je používáte a jakou hlasitost máte nastavenou.
Pokud plánujete s manželkou nebo přítelkyní strávit u televize celý víkend, případně máte na víkend plán na domácí party, Silvestra nebo narozeniny, můžete si být jisti, že reproduktory budete hned v neděli (možná ještě nad ránem) nabíjet. Používat je můžete i během nabíjení, případně pokud máte v dosahu zásuvku, můžete je samozřejmě díky USB-C konektoru trvale připojit do sítě, případně sáhnout po powerbance.
Super je také to, že pokud potřebujete během sledování televize odejít do jiné místnosti, ale nechcete přijít alespoň o zvukovou stopu, jednoduše si s sebou jeden z reproduktorů vezmete. Díky technologii AuraCast můžete soundbar a odnímatelné reproduktory snadno propojit i s dalšími modely od JBL.
Mobilní aplikace
Ovládací centrum představuje aplikace JBL One, která slouží jak pro první zprovoznění sestavy, tak pro pozdější dolaďování. V rámci průvodce nastavíte připojení k Wi‑Fi, provedete automatickou kalibraci místnosti a spárujete jednotlivé moduly, přičemž rozhraní je přehledné i pro méně zkušené uživatele a většinu úkonů zvládnete během několika minut.
V aplikaci najdete jednoduchý ekvalizér, volbu režimů (film, hudba, noční režim, zvýraznění dialogů), přístup ke streamovacím službám (bez Spotify a Apple Music) i nastavení úrovně subwooferů a zadních kanálů. Zejména noční režim je skvělá funkce. Pokud chcete sledovat film a nechcete, aby celý systém duněl po domě/bytě a rušil například spící děti, jednoduše si v aplikaci aktivujete tento mód. Systém se obratem výrazně ztiší a především ubere na basové složce. Vy tak můžete dál pohodlně sledovat film, aniž byste kohokoliv dalšího budili.
Na rozdíl od některé konkurence nejde o audiofilsky detailní nástroj, ale pro cílovou skupinu dává smysl: změny jsou srozumitelně vysvětlené a rychle slyšitelné. Nechybí samozřejmě plná lokalizace do češtiny.
Závěrečné hodnocení
JBL Bar 1300 MK2 je typický „vlajkový“ produkt – dražší, přehnaně výkonný, ale zároveň mimořádně univerzální a vhodný pro všechny, kdo chtějí maximum efektu bez stavby složitého domácího kina. Silnou stránkou je brutální výkon, skutečně působivý Dolby Atmos zvuk s odpojitelnými zadními surroundy, široká konektivita a možnost používat zadní moduly jako samostatné Bluetooth repro.
Pokud ale zrovna míříte na kategorii „all‑in‑one“ pro náročnějšího uživatele, který chce mít během jednoho odpoledne z obýváku malé kino včetně výškových efektů, pak Bar 1300 MK2 patří do krátkého shortlistu kandidátů. Stačí se smířit se sebevědomější cenou a tím, že v tomto případě nejde o nenápadný doplněk k televizi, ale o dominantní kus výbavy, který bude chtít svůj prostor i pozornost. Ale tak to zkrátka u výkonných systémů bývá, fyzika se (naštěstí) obelhat nedá.
JBL Bar 1300 MK2
Design a zpracování8.6/10
Kvalita zvuku8.9/10
Funkce a výbava8.8/10
Doprovodná aplikace9.3/10
Klady
- fantastický zvuk s Dolby Atmos
- bohatá konektivita (Wi-Fi streaming)
- odnímatelné zadní prostorové reproduktory
- odnímatelné repro lze používat samostatně (Bluetooth)
- přehledná aplikace JBL One
- propojení s dalšími JBL reproduktory přes AuraCast
- užitečný "noční režim"
Zápory
- výborný, ale velký a těžký subwoofer
- omezená výdrž zadních reproduktorů