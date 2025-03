Jarní slevy v PlayStation Store: Elden Ring za 8 stovek, Star Wars Outlaws za půlku

Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?

Během jarní slevové akce lze za sympatickou cenu pořídit třeba ikonické RPG Elden Ring

Na své si přijdou i fanoušci komiksového Spider-Mana nebo magického světa z knih o Harrym Potterovi

Příchod jarního období je ideální pro dohánění videoherních restů, které vás trápily po celý rok. I vzhledem k tomu, že během první poloviny letošního roku nevychází žádné velké kvantum zajímavých titulů. Sony přichystalo do svých tradičních jarních slev celou řadu zajímavých titulů. Pojďme se na některé z nich podívat.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.

Elden Ring

Sleva: 40 % (původní cena 1 419 Kč, nyní 851,40 Kč)

Žánr: RPG

RPG Hodnocení Metacritic: 96/100

96/100 Platnost slevy: do 10. dubna 2025

Elden Ring je RPG od japonské společnosti From Software. Na podporované platformy dorazil titul v únoru 2022, nejde tedy o nijak novou hru, ale pro fanoušky soulsovek jde o naprostou nutnost. Klasické fantasy RPG v japonském stylu si bere inspiraci z temného světa Dark Souls a Demon Souls a přináší vše od krás otevřeného světa až po epické souboje s bossy. Pod scénář k tomuto hrdinskému eposu je navíc podepsán herní designér Hidetaka Mijazaki a otec Hry o trůny George R. R. Martin.

Základní hra vyjde na 851 korun, což je sympatická cena za takto kvalitní RPG (na Metacritic i po letech 96/100). Navíc vloni vyšel příběhový dodatek Shadow of the Erdtree, který pořídíte za 949 korun, zde bohužel bez slevy. Na konci května pak přijde další dodatek nazvaný Nightreign. Abyste si naplno užili tyto DLC, hodí se nejprve zahrát původní hru. V současném herním suchu tak není moc na co čekat.

