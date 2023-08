Jakými barvami překvapí iPhone 15? Možná se dočkáme návratu starých známých

Kromě obligátní černé a bílé nabízí Apple u svých iPhonů i odvážnější barevné varianty

Základní modely by opět mohly hýřit barvami jako je modrá či korálová

Vybavenější Pro verze nejspíše zůstanou konzervativní

Patrně každý z nás má svou oblíbenou barvu. Jakmile si ale chcete pořídit chytrý telefon, velmi často dostanete na výběr pouze z obligátní černé, šedé či bílé – jako zákazníci jednoduše preferujeme nenápadné odstíny, čemuž firmy vycházejí vstříc. Apple má nicméně s výrobou barevných zařízení dlouholeté zkušenosti a v posledních letech neváhá zákazníkům nabídnout celou barevnou paletu, aby si každý z nás mohl vybrat svou oblíbenou. Výjimkou nemá být ani chystaný iPhone 15/Plus a iPhone 15 Pro/Max, které se veřejnosti ukáží už 12. září na speciální tiskové konferenci.

Jakými barvami Apple překvapí?

Jaké barvy by chystaný iPhone mohl svým zájemcům nabídnout? Razantní změnu politiky v této oblasti od Applu neočekáváme a stejně jako v minulých letech i tentokrát by mělo platit, že základní model dostane více různých barevných odstínů, zatímco Pro modely se budou spoléhat spíše na konzervativní barevnou paletu. Zajímavostí je spekulace, která poodhalila možné barevné příslušenství v podobě nabíjecího kabelu, což by mohlo naznačovat také barvy, které se Apple chystá pro letošní rok použít.

Základní iPhone 15 a iPhone 15 Plus by mohly dostat jak konzervativní černou a bílou variantu, tak odvážnější světle modrou, banánově žlutou a také korálovou, která je na pomezí červené a oranžové a už dříve se vyskytla u modelu Xr. Samozřejmostí by měla být také červená varianta s puncem PRODUCT(RED), která by se veřejnosti nicméně měla představit až v příštím roce, obdobně jako tomu bylo v některých předchozích letech. Otazník visí nad žlutou barvou, kterou Apple odhalil v současné generaci a je tedy možné, že ji společnost nahradí nějakou jinou.

V případě iPhonu 15 Pro a iPhonu 15 Pro Max je nejpravděpodobnější, že se Apple bude držet spíše konzervativních barev. Znovu bychom tak mohli přivítat černou, šedou a bílou variantu, kterou doplní velmi populární tmavě modrá. Předchozí modely vsadily na temně fialový odstín společně se zlatou barvou, ty by ale Apple mohl pro letošní rok pro změnu vyřadit. Jaké barevné kombinace nakonec firma z Cupertina zvolí se dozvíme už za pár týdnů.