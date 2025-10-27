TOPlist

Jako z jiného světa: Nike ukázal futuristické novinky prošpikované technologiemi

Michael Chrobok
Michael Chrobok 27. 10. 9:00
Therma Fit Air Milano Jacket
  • Sportovní gigant Nike představil nové futuristické produkty
  • Mezi ně patří dvojice bot a také bunda, které můžete regulovat izolaci
  • Obuv bude k dispozici začátkem příštího roku, bundu poprvé oblečou američtí olympionici

Americká společnost Nike nezažívá nejlepší období. Během pandemie se gigant rozhodl změnit svůj obchodní model a stáhnul své produkty z klasických obchodů, přičemž k dispozici byly pouze online, případně skrze oficiální obchody Nike. Jakmile ale pandemie opadla, začaly se propadat také prodeje produktů s ikonickou fajfkou ve znaku, přičemž až doposud se tento negativní trend nepodařilo společnosti zvrátit. Před rokem se vedení firmy chopil Elliott Hill a ten se, seč mu síly stačí, snaží o to, aby Nike vrátil na původní trajektorii.

Futuristické oblečení od Nike

Nike se chce znovu zaměřit nejen na sportovce a jejich potřeby, ale také na inovace, které jsou pro značku typické. Nová „obuv založená na neurovědě“ od Nike je navržena tak, aby aktivovala mozek sportovce před a po důležitém zápase. Obě boty, pantofle (Mind 001 za 95 dolarů, cca 2 500 korun s daní) a šněrovací tenisky (Mind 002 za 145 dolarů, cca 3 600 korun s daní), mají v každé podrážce zabudovanou charakteristickou řadu 22 oranžových pěnových uzlů.

Futuristické boty Nike Mind
Dvojice nových bot Nike Mind

Nike tvrdí, že každý z těchto uzlů se při chůzi sportovce pohybuje nezávisle nahoru a dolů, jako „písty a gimbaly“, a napodobuje tak pocit chůze po zemi způsobem, který je „vědecky prokázán“ jako stimulující chodidlo a tím aktivující smyslové oblasti mozku. Pantofle Mind 001, nabízené v šedé a červené barvě, a tenisky Mind 002, nabízené pouze v šedé barvě, jsou na webových stránkách Nike Mind označeny jako předzápasová obuv a oboje budou k dispozici v lednu 2026.

To ale není všechno – Nike představilo novou bundu, která sportovcům umožňuje regulovat tělesnou teplotu, aniž by museli přidávat nebo sundávat vrstvy oblečení. Bunda Nike Therma-FIT Air Milano je vyrobena z měkkého, ale odolného dvouvrstvého kompozitního laminátového materiálu, který lze nafouknout nebo vyfouknout během několika sekund.

Podle Nike bunda po naplnění vzduchem lépe zadržuje tělesné teplo a poskytuje tak lepší izolaci, zatímco po vyfouknutí hřeje přibližně stejně jako lehká mikina s kapucí. Na rozdíl od tradičních péřových bund se bunda Air Milano snadněji sbalí a vejde se do tašky nebo kufru na cestách.



Futuristické boty Nike x Hyperice



Nike zatím neoznámilo, zda a kdy bude tato bunda k dispozici pro veřejnost ani kolik bude stát, ale poprvé se představí na zimních olympijských hrách v italském Miláně v roce 2026, kde ji budou nosit sportovci amerického týmu jako součást svých medailových outfitů.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

