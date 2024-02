Jako chameleon! Infinix na MWC ukázal unikátní koncept telefonu

Čínská společnost Infinix v Barceloně samozřejmě nechybí

Kromě standardních zařízení prezentuje i svůj koncept využívající barevný elektronický inkoust

Poprvé byl k vidění už na veletrhu CES

Na světovém mobilním kongresu v Barceloně nechybí ani čínská společnost Infinix, která se v poslední době snaží prosadit také na našem trhu. Kromě přehledu svých zařízení se neváhala pochlubit také zajímavým konceptem, který jistě osloví všechny, již se nemohou rozhodnout, jakou barvu zařízení chtějí. Koncept Infinix E-Color Shift totiž, jak již název napovídá, je vybaven zadním panelem využívajícím barevný elektronický inkoust, který umí měnit barvy podle vaší nálady.

Infinix se barev nebojí

Technologie E-Color Shift, kterou Infinix prezentuje na MWC, není žádnou novinkou. Čínská firma ji poprvé představila začátkem roku na veletrhu CES v Las Vegas, nicméně tentokrát jsme se na ni mohli podívat naživo. E-Color Shift je postavená na technologii E Ink Prism 3 a přináší zajímavé možnosti personalizace telefonu prostřednictvím změny barev a motivů na zadním krytu. Nutno říci, že naživo nevypadá koncept vůbec špatně a poměrně dobře si dovedeme představit jeho nasazení v praxi.

Tato technologie funguje na podobném principu jako elektronický inkoust, ovšem na rozdíl od běžných řešení není monochromatická a její struktura obsahuje barevné částice. Každá barva má jiný náboj a změnami napětí ve struktuře se požadované částice přesunou do popředí, čímž na její ploše vznikne prakticky libovolný barevný obraz. Ten je navíc stálý a jeho udržení nevyžaduje žádnou energii.

Jestli se tato technologie nakonec prosadí i do sériově vyráběných zařízení Infinixu, je prozatím záhadou, nicméně do budoucna by mohla tato vychytávka mladou a dynamickou značku odlišit od zástupu ostatních. Smartphone se sekundárním displejem postaveném na technologii e-ink již v minulosti přinesla ruská společnost YotaPhone, avšak ta zákazníky o výhodách druhého displeje přesvědčit nedokázala.