Jak snadno převést PDF do Wordu? S nástrojem UPDF je to hračka

Programů na úpravu PDF je nepřeberné množství

Mezi ty nejlepší na trhu patří bezesporu UPDF

Ten si nyní můžete pořídit za velmi zajímavou cenu

Práce s dokumenty je pro mnoho uživatelů denním chlebem. Ať už se jedná o specializované formáty, nebo o ty zcela běžné, bez správných nástrojů se s nimi pracuje jen velmi obtížně. Najít takový, který je jednoduchý na obsluhu a přitom nabízí celou řadu užitečných funkcí, je v mnoha případech větší oříšek, než by se mohlo zdát. Pakliže pracujete velmi často s formáty, jako je .doc či PDF, mohl by vašemu trápení ulehčit šikovný program s názvem UPDF.

Převod PDF do Wordu snadno a rychle

Co vše vlastně nástroj jménem UPDF umí? Ve zkratce je to práce s PDF soubory a jejich převádění do jiných formátů, aniž by došlo ke ztrátě dat či jinému poškození souboru vlivem konverze, například z formátu PDF do Wordu. UPDF zvládá převádět mimoto také do PowerPointu (.pptx), Excelu (.xlsx), CSV (.csv), Rich Text Formatu (.rtf), obyčejného textu (.txt), celé řady obrazových formátů (.png, .jpg, .bmp, .gif, .tiff), XML (.xml), HTML (.html) nebo do PDF/A. Samotný proces konverze je velmi jednoduchý a zvládne jej téměř každý.

V UPDF stačí jen otevřít požadovaný soubor a v pravém horním rohu klepnout na ikonu Exportovat PDF. Následně si vyberete požadovaný formát, a pokud se vám bude zamlouvat vygenerovaný náhled, můžete zahájit konverzi. Obdobně snadno můžete konvertovat do jiného formátu také naskenované dokumenty, které se velmi často nacházejí ve výchozím formátu PDF. Postup je v tomto případě naprosto stejný, jako kdybyste konvertovali klasický PDF dokument.

Mezi jednu z velmi zajímavých funkcí patří hromadná konverze vícero souborů. To se může hodit v případech, kdy potřebujete rychle a efektivně pracovat s řadou souborů – zatímco jiné nástroje vám velmi často umožňují konvertovat pouze jeden jediný soubor, což se může nepříjemně protáhnout, v programu UPDF můžete najednou konvertovat libovolné množství souborů. Kromě toho můžete vybrané soubory sloučit do jednoho a obavy nemusíte mít ani v případě, kdy do celku zapomenete jeden vložit – s oběma případy si UPDF snadno poradí. Třešničkou na dortu je pak možnost všechny PDF hromadně vytisknout nebo dokonce zašifrovat, aby byly uchráněny před nechtěnými čtenáři.

Umělá inteligence umí pomáhat i s PDF

Mezi ty nejzajímavější funkce, které může UPDF nabídnout, patří bezesporu zapojení umělé inteligence. UPDF AI umožňuje kupříkladu vytvářet shrnutí, překládat části dle vašich preferencí, přidávat dodatečný kontext ke slovům či celým frázím, přepisovat vybrané pasáže nebo vám dávat návrhy, jak soubor ještě více vylepšit. Kreativní možnosti, které umělá inteligence v rámci programu UPDF nabízí, jsou jedním z hlavních taháků a také velkou konkurenční výhodou.

Konkurence se na UPDF nechytá

Jak si ale stojí UPDF v porovnání s alternativami, ať už těmi placenými, či těmi, které jsou k dispozici zdarma? Nejvážnějším konkurentem jsou nástroje od Adobe, konkrétně Acrobat Pro DC a Acrobat Classic DC. Ostatně společnost Adobe stojí za samotným formátem PDF, a není tedy divu, že by nejeden uživatel mohl považovat jejich výchozí nástroje za tu nejvhodnější volbu pro svou pracovní rutinu. Přesto UPDF oproti těmto programům nabízí řadu výhod, což lze velmi přehledně shrnout do následující tabulky:

Adobe Acrobat Standard DC Adobe Acrobat Pro DC UPDF Cena 3 563 Kč/rok 5 483 Kč/rok 810 Kč/rok, 1 250 Kč doživotní Podporovaný systém Windows Windows, Mac, iOS a Android Windows, Mac, iOS a Android Čtení PDF ano ano ano Zobrazení PDF jako prezentace ne ne ano Anotace PDF ano ano ano Samolepky ne ne ano Úprava textu, obrázků a odkazů ano ano ano Vložení formátovaného textu přetažením ne ne ano Převod PDF do Wordu, Excelu, PPT, textu, RTF, HTML, XML a obrázků (PNG, JPEG, TIFF) ano ano ano Převod PDF do CSV, BMP, GIF ne ne ano Extrahování textu z naskenovaného PDF ne ano ano

Mnoho uživatelů nicméně ve snaze ušetřit rádo sáhne po alternativách, které jsou zdarma či v rámci samotného programu Microsoft Word a jeho online varianty. S tím se nicméně pojí celá řada problémů, především pokud chcete konvertovat více souborů najednou, slučovat je do jednoho souboru, případně do již vytvořeného sloučeného souboru vkládat další. Velmi často se také může stát, že Word či Word Online nezvládne správně konvertovat veškeré formátování, včetně různých poznámek. Naštěstí nástroj UPDF těmito neduhy netrpí a dokazuje, že někdy je vhodné si za ty správné nástroje připlatit.

Nyní v akci za neodolatelnou cenu

Cena přitom není v případě UPDF žádnou překážkou. Vzhledem k množství funkcí, které tento nástroj nabízí, je jeho cena velmi příznivá. V současné době lze navíc využít velice zajímavou 40% slevu (30 dolarů, cca 810 Kč s DPH/měsíčně) v případě, že se rozhodnete k pravidelné měsíční platbě, případně dokonce můžete získat i 63% slevu (46 dolarů, cca 1 250 Kč s DPH), pokud vám více vyhovuje jednorázová platba s doživotní licencí.

Následně můžete program UPDF využívat v rámci plnohodnotné verze až na čtyřech zařízeních s operačním systémem Windows, macOS, Android nebo iOS. O své peníze navíc nemusíte mít obavy – v případě, že by vám UPDF nevyhovoval, můžete požádat o vrácení peněz do 30 dnů. Jestli ale pracujete s PDF soubory pravidelně, rozhodně dejte tomuto nástroji šanci.