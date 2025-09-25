TOPlist

Jak Apple testuje AirPody? Podívejte se do laboratoří v Cupertinu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 25. 9. 15:00
Laboratoř, ve které se ladí produkty společnosti Apple
  • Kvalita zvuku je pro Apple velmi důležitá
  • Své produkty pečlivě testuje ve speciální laboratoři
  • Redaktor serveru Engadget měl možnost do ní nahlédnout

Ať už jste se zvukem sluchátek AirPods spokojení či nikoli, jedná se o nejprodávanější bezdrátová sluchátka na světě a pro mnoho uživatelů se jedná o sluchátka referenční. Apple se při jejich výrobě soustředí na pečlivé testování a ladění každého detailu, k čemuž mu slouží specializované zařízení, které zahrnuje mini nahrávací studia s opravdovými nástroji. Redaktor serveru Engadget Billy Steele měl možnost se do tohoto zařízení podívat zblízka a přesvědčit se na vlastní oči, jakým způsobem se AirPody testují.

Laboratoř, kde se ladí produkty od Applu

I když sluchátka AirPods jsou patrně nejzásadnějším produktem, který vyžaduje testování a ladění zvuku, laboratoř ve skutečnosti testuje všechny produkty Applu, které jsou schopné reprodukovat nahraný zvuk – což pochopitleně zahrnuje iPhone, iPad a Mac. Nahrávací studia s živými nástroji slouží k tomu, aby tým zabývající se kvalitou zvuku v Applu mohl porovnat skutečný zvuk s nahraným výstupem. Tým také tráví spoustu času poslechem široké škály nahraných zvukových zdrojů.

Aby vytvořili zvukový profil, který zákazníky potěší a zároveň si zachová veškerou autentičnost, poslouchá specializovaný tým Applu tisíce hodin hudby, filmů, podcastů a videí z YouTube v mono, stereo a Dolby Atmos. V ladicích studiích je také spousta vinylových desek, které nabízí nezaměnitelný zvuk. Během vývojového procesu tým otestuje řadu verzí hardwaru s mnoha variantami nastavení. Cílem je, aby všechna rozhodnutí týkající se ladění vyhovovala co možná nejvíce uživatelům, s tím, aby ideálně všichni slyšeli stejný zvuk z produktů Applu.



Testovací místnost iPhonů v Cupertinu



Speciální místnost s názvem Fantasia Lab slouží k generování nebo simulaci jakéhokoli zvuku, který se může vyskytovat v reálném světě. Používá se k ladění funkcí jako ANC, aby bylo zajištěno, že jsou schopny blokovat co nejvíce hluku a zároveň maximalizovat přesnost vnějšího zvuku v transparentním režimu. Tuto místnost lze také použít k simulaci plnohodnotného zážitku z živého koncertu, aby bylo možné jej porovnat s prostorovým zvukovým výkonem AirPods. Jinými slovy se za zvukem vycházejícím ze sluchátek AirPods skrývá mnohem více práce, než jste si doposud mysleli.

