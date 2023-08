Jabra uvedla vlajková sluchátka Elite 10 a Elite 8 Active. Chlubí se odolností i vylepšeným ANC

Dražší model Elite 10 je nyní nejvybavenější v nabídce dánské značky

Za cenu 6 299 korun nabízí prostorový zvuk i dvojnásobně účinné ANC

Levnější Elite 8 Active s cenou 5 199 korun ocení především sportovci

Dánská značka Jabra využila veletrh IFA pro představení dvojice nových sluchátek s označením Elite 10 a Elite 8 Active. Už dle názvu je zřejmé, že se jedná o vrcholné modely a sám výrobce je označuje jako „nejpokročilejší“. Pokud byste rádi nové modely porovnali se svými předchůdci, Elite 10 je nástupce modelu Elite 7 Pro a také Elite 85t. Levnější Elite 8 Active pak zastoupí model Elite 7 Active a přinese především vysokou odolnost.

Jabra Elite 10

Nejvybavenější a také nejdražší model s českou cenou 6 299 korun nabídne ANC s automatickým přizpusobením dle hladiny okolního hluku. Oproti běžnému ANC u ostatních modelů sluchátek má toto „vylepšené“ blokovat dvojnásobek okolního hluku. Z hlediska tvaru se můžeme těšit na polootevřený design, který uleví uším a nepůsobí takový tlak, jako běžná uzavřená sluchátka, která zvukovod zacpou úplně. Koncovky jsou silikonové a k dispozici je dokonce 5 barevných variant, aby si vybral opravdu každý.

Krytí IP57 zamezí vniku vody nebo prachu a celkem 6 mikrofonů zajistí kvalitní telefonní hovory. Základní výdrž baterie je 6 hodin, po vložení do nabíjecí krabičky se ale dostanete až na 27 hodin. Po vypnutí ANC se jedná ještě o lepší hodnoty (8 a 36 hodin). K dispozici je také bezdrátové nabíjení nebo rychlé dobíjení, které zajistí hodinu poslechu už po pěti minutách nabíjení.

Měniče mají průměr 10 mm a nechybí ani podpora Dolby Atmos nebo Dolby Head Tracking pro zážitek z prostorového zvuku. Bezdrátové připojení zajistí Bluetooth 5.3 a nechybí ani multipoint režim pro propojení s několika zařízeními zároveň. Z hlediska kodeků se musíme spokojit s AAC a SBC, oba modely by ale do budoucna měly dostat podporu LC3 a LC3 Plus.

Jabra Elite 8 Active

Další novinka bude cílit především na aktivnější uživatele, kteří využijí ještě lepší odolnost IP68 nebo vojenský standard MIL-STD-810G. Za cenu 5 199 korun získáte velmi odolná sluchátka, které můžete ponořit až do hloubky 1,5 m a jsou plně odolná proti vniknutí prachu. I samotné pouzdro nabídne slušné krytí IP54.

Opět nechybí ANC, 6 mikrofonů pro telefonní hovory nebo Dolby Atmos. Výdrž je v tomto případě 8 hodin pouze u sluchátek a 32 hodin včetně nabíjecího pouzdra. Pokud vypnete ANC, dostanete se až na 14 hodin / 56 hodin s pouzdrem. Opět se dočkáme bezdrátového nabíjení nebo podpory Google Assistant, Fast Pair, Swift Pair nebo Spotify Tap. K dispozici budou čtyři barevné varianty.