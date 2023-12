ISOCELL Vizion: Samsung představil nové snímače pro rozšířenou realitu

Samsung představil nové senzory z rodiny ISOCELL Vizion

Jsou určené do průmyslových aplikací a do náhlavních souprav pro rozšířenou a virtuální realitu

Jeden ze senzorů umí zaznamenávat hloubku scény, druhý se pyšní globální závěrkou

Aby se Samsung při návrhu elektronických zařízení nemusel spoléhat pouze na technologie třetích stran, investuje nemalé prostředky do výzkumu a vývoje a část komponent si navrhuje nebo dokonce vyrábí vlastními silami. Korejský gigant umí zásobit sebe i konkurenční výrobce displeji, čipovými sadami, paměťovými čipy nebo fotosenzory. A právě z poslední škatulky jsou i jeho poslední dva snímače z rodiny ISOCELL Vizion.

ISOCELL Vizion 63D: rychlý a prostorově úsporný ToF senzor

Snímače ISOCELL Vizion nejsou klasické fotosenzory, které vídáváme ve smartphonech, ale snímače do specializovaných zařízení – průmyslových robotů nebo náhlavních souprav pro rozšířenou realitu. To ale neznamená, že by ve smartphonech rovněž nemohly najít uplatnění. První představenou novinkou je ToF senzor, který slouží k zaznamenávání hloubky scény na základě měření fázového posunu mezi vyzařovaným a odraženým světlem.

ToF senzory nejsou ve světě mobilních technologií žádnou novinkou, avšak právě představený ISOCELL Vizion 63D je prvním senzorem tohoto typu, který má v sobě integrovaný hardwarový obrazový procesor (ISP). Díky tomu dokáže zaznamenávat 3D obraz bez pomoci dalšího čipu, což jednak pomáhá snížení spotřeby, ale také rychlejšímu přenosu dat. Čip je schopný zpracovávat snímky s rozlišením QVGA (640 × 240 pixelů) rychlostí až 60 fps, s pomalejší frekvencí zvládne i záznam VGA (640 × 480 pixelů) videa.

ISOCELL Vizion 63D má ale i další výhody – je citlivější na světlo a dokáže si lépe poradit s šumem, díky čemuž je obraz ve finále ostřejší a netrpí rozmazáním pohybu. Umí také zaznamenávat obraz do větší hloubky, a to až do 10 metrů.

ToF senzory budou s příchodem sofistikovaných AR/VR souprav čím dál žádanějším zbožím, a to jak kvůli záznamu obsahu, tak i kvůli orientaci v prostoru.

ISOCELL Vizion 931: přesné zachycení dynamických momentů

I druhý představený senzor patří do rodiny Vizion, tentokrát se ale jedná o klasický obrazový snímač, jehož hlavní výhoda tkví v „globální“ závěrce. Zatímco běžné senzory snímají scénu řádek po řádku, takže výsledek může být především v dynamických scénách zkreslený, čip ISOCELL Vizion 931 umí celou scénu zachytit najednou – snímky jsou tak dokonale ostré a nezkreslené.

Bohužel ani v tomto případě se nejedná o čip použitelný v mobilních fotoaparátech, neboť jeho rozlišení je pouze 640 × 640 pixelů. Samsung mezi způsoby použití uvádí skener oční duhovky nebo obličeje, popř. AR/VR soupravy či herní systémy.

Zda se nově představené snímače objeví v dlouho spekulovaných AR/VR brýlích od Samsungu, zatím netušíme.