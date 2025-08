iPhony místo filmových kamer! Apple nabízí jedinečný pohled do zákulisí filmu 28 let poté

Apple zveřejnil video z natáčení povedeného hororu 28 let poté, který vznikal primárně s pomocí iPhonů

Podle režiséra Dannyho Boylea jim zařízení od Applu umožnila natáčet na velmi odlehlých místech

Pro několik zpomalených scén filmaři využili speciální platformu, kterou osadili až 20 iPhony

Úspěšné tažení po světových kinosálech má za sebou povedený hororový film 28 let poté, který po dlouhých osmnácti letech (28 týdnů poté mělo premiéru v roce 2007, pozn. red.) už potřetí přenesl diváky do agresivním virem zmítané Velké Británie. Snímek dosud utržil 150 milionů dolarů, což je vzhledem k 60milionovému rozpočtu velmi slušný výsledek. Místo tradičních filmových kamer přitom tvůrci vsadili primárně na iPhony, se kterými pořídili většinu záběrů, byť pochopitelně s pomocí profesionální filmového příslušenství.

Už dříve se filmaři pochlubili, že pro několik zpomalených scén bylo třeba vytvořit speciální platformu osazenou až dvaceti iPhony 15 Pro a 15 Pro Max vedle sebe. Nevšední průběh natáčení zachycuje nové zákulisní video, které se objevilo na YouTube kanále Applu a svým komentářem ho doprovází režisér filmu Danny Boyle.

Autentická přírodní scenérie

Podle Boylea mohli filmaři díky iPhonům pracovat na velmi odlehlých místech, na která by se se standardní filmovou technikou dostávali jen s velkými obtížemi. Zařízení od Applu jim umožnila pracovat velmi rychle, lehce a bez větších stop. „Chtěli jsme, aby prostředí ve filmu vypadalo, jako by se ho dlouhých 28 let nedotkl žádný člověk,“ vysvětlil Boyle.

Poklonu slavnému režisérovi, který má na kontě kultovní snímky jako Trainspotting či Milionář z chatrče, vysekl i technologický gigant z Cupertina. „Boyle posunul možnosti iPhonu v některých scénách filmu 28 let poté na novou úroveň,“ napsal Apple v popisku videa.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.