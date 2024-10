iPhone SE 4 spojí starý design a umělou inteligenci. Známe klíčové parametry

Apple příští rok představí 4. generaci levného iPhonu SE

Chystaný model má nabídnout moderní technologie ve starším hávu

Chybět nemá technologie Face ID a podpora Apple Intelligence

Spokojit se ale zřejmě budeme muset pouze s jedním fotoaparátem

Obvykle přesný informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg v tomto týdnu prozradil, že Apple příští rok na jaře odhalí novou generaci iPhonu SE. Chystaná novinka se má podobat dva roky starému iPhonu 14, což znamená, že Apple nadobro skoncuje se starým designem s malým displejem a domovským tlačítkem. S touto zprávou koresponduje i únik parametrů, který zveřejnil server 9to5Mac odvolávající se na své spolehlivé zdroje.

iPhone SE 4. generace: umělá inteligence a pouze jeden fotoaparát

Všechny dosavadní generace iPhonu SE využívaly z úsporných důvodů šasi starších iPhonů, a ani příští generace nemá být jiná. Tentokráte ale Apple provede alespoň drobnou úpravu – na zádech nového iPhonu SE údajně najdeme pouze jediný fotoaparát namísto původních dvou. Zbytek těla má být ale stejný, těšit se tak můžeme na zařízení s plochými boky i displejem.

Obrazovka údajně zůstane stejná jako u iPhonu 14, má se tedy jednat o OLED panel s úhlopříčkou 6,1″ a rozlišením 1 170 × 2 532 pixelů. Nahoře uprostřed najdeme široký výřez pro selfie kamerku a True Depth kamerku s podporou funkce Face ID – oválný Dynamic Island si tak Apple nechá pouze pro dražší modely. Selfie kamerka má mít rozlišení 12 megapixelů, fotoaparát na zádech pák má být založen na stejném 48Mpx snímači jaký mají iPhony 15 a 15 Plus – teoreticky by tak měl být schopný 2× bezztrátového přiblížení. Oželet však musíme širokoúhlý snímač.

Pravděpodobně největším lákadlem nového iPhonu SE má být podpora Apple Intelligence. Apple bude chtít svůj nejlevnější telefon postavit tak, aby byl připraven na budoucnost, proto do něj údajně vsadí stejný čipset, jaký pohání letošní iPhone 16, tedy Apple A18 s 5jádrovým procesorem a 8 GB RAM.

Poprvé s vlastním modemem

Jiná písnička se ale má odehrát v oblasti modemu. Zatímco dosud Apple u svých telefonů využíval čipy pro bezdrátovou komunikaci od Qualcommu, u iPhonu SE údajně nasadí modem vlastní výroby. Apple už spoustu let snaží o to, aby se od společnosti Qualcomm osamostatnil. Nejprve investoval velké prostředky do Intelu, avšak ten nedokázal zadání z Cupertina splnit.

Apple se nechtěl svého snu vzdát, a proto v roce 2019 modemovou divizi od Intelu koupil s tím, že se o vývoj postará vlastními silami. V zákulisí nejprve padaly ambiciózní termíny, ty však posléze vystřídala skepse završená informací, že Apple vývoj modemu nadobro odpískal. Aktuálně to tedy vypadá, že projekt stále žije, a že jeho první ovoce spatří světlo světa už v příštím roce.

Modem samotný je údajně vyvíjen pod kódovým označením „Centauri“ a údajně má zabezpečit kompletní bezdrátovou konektivitu – kromě sítí 5G má v sobě obsahovat i moduly Wi-Fi, Bluetooth a GPS. Díky vlastnímu návrhu být modem od Applu velmi úsporný, podle 9to5Mac údajně drasticky sníží spotřebu baterie, zejména v režimu nízké spotřeby. Apple bude chtít svůj modem experimentálně otestovat nejprve v iPhonu SE, zřejmě teprve poté se rozhodne, zda jej nasadí i do dražších zařízení.

Cena mezigeneračně naroste

Aktuální generace iPhonu SE šla na trh s cenou 429 dolarů (v ČR 12 990 korun), což z ní dělalo dostupnou vstupenku do světa Applu. Nástupnický model ale s největší pravděpodobností podraží – TrueDepth kamerka, nejnovější čipset či lepší 48Mpx fotoaparát nepochybně s cenou zahýbají, v tuto chvíli se spekuluje o rozmezí 459-499 dolarů, což by znamenalo zdražení na úroveň 15 500 korun.