Nový iPhone SE 4 přinese dosud nejlepší výbavu a Face ID. Bude to ale s tučným příplatkem

iPhone SE 4 dorazí již co nevidět, předpokládá se jaro příštího roku

Analytik Gurman odhaduje podporu umělé inteligence a vyšší cenu

Zároveň s tím by mělo dojít k představení nových iPadů Air

Nové iPhony 16 se sotva ohřály na trhu, celá řada zákazníků na svůj model ještě čeká a kvůli pomalým dodávkám se ještě alespoň 3–4 týdny načeká. Pokud vás ale žádný ze čtyř nových iPhonů neoslovil, možná budete ideálním kandidátem na připravovaný iPhone SE, který má dorazit na jaře příštího roku.

iPhone SE 4 již brzy

Čerstvě o chystaném iPhonu SE 4. generace promluvil insider Mark Gurman z agentury Bloomberg. Nový levnější model má dorazit po letošní pauze, někdy v období prvního či druhého kvartálu roku 2025. Poslední iPhone SE byl uveden na trh v březnu 2022.

Apple is preparing to release a new iPhone SE model that gets rid of the home button, transitioning to an edge-to-edge screenhttps://t.co/scenKZt5rU — Mark Gurman (@markgurman) October 1, 2024

O změnách, které budou iPhone SE 4 provázet, se hovoří už nějakou dobu. Řadu z nich nyní potvrdil i sám Gurman. Komentoval například nový vzhled:

„Nový model se bude podobat iPhonu 14, včetně výřezu v horní části. Současný SE se více podobá iPhonu 8, poslední standardní verzi, která obsahuje domovské tlačítko.“

Nový iPhone, nová cena

Kromě toho Gurman zmiňuje podporu Apple Intelligence, která by zejména v USA mohla z nového iPhonu SE udělat učiněný bestseller. A to i navzdory tomu, že cena se pravděpodobně zvýší. Alespoň se to vzhledem k modernizaci produktové řady domnívá server Tom’s Guide s odkazem na Gurmana, přestože ten se o žádném zdražení nezmiňuje.

Poslední iPhone SE z roku 2022 vstupoval na trh s cenovkou 429 dolarů, přičemž v Česku stál 12 990 korun včetně DPH. Jak ale Gurman správně podotýká, s takovou cenou již poslední iPhone SE nedokázal držet krok s čínskou konkurencí, kterou například na našem trhu představuje hlavně Xiaomi a její podznačky.

I proto se velmi hlasitě hovoří o možném zdražení, a to až na 499 dolarů. To by mohlo českou cenu vyhnat až k hranici 15 tisíc korun. Současně s iPhonem SE 4. generace Gurman na jaře vyhlíží i premiéru dvou nových iPadů Air s 11″ a 13″ displejem, které by také měly cílit na méně náročné zákazníky.