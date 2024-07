iPhone SE 4 se dočká hned několika zásadních vylepšení, mezi nimi Face ID či USB-C

Spekulace o chystaném iPhonu SE 4 v poslední době nabírají na intenzitě

Po včerejších spekulacích ohledně designu se tentokrát informace týkají možné výbavy

K představení by mělo dojít mezi březnem a květnem příštího roku

iPhone SE patří mezi oblíbená zařízení v portfoliu Applu, především pro svou cenovou dostupnost. Aktuální třetí generace „SEčka“ je na trhu už více než dva roky, což zavdává spekulacím, že gigant z Cupertina pomalu chystá nástupce. Zatímco internetem kolují informace o možné podobě, která má vycházet z prozatím nepředstaveného iPhonu 16 a za kterými stojí leaker s přezdívkou Fixed Focus Digital, nyní svou trochou do mlýna přispěla mnohem známější osoba, konkrétně Ice Universe.

iPhone SE 4 by měl udělat velký krok kupředu

Ten se sice nepouští do spekulací ohledně designu, zato ovšem tvrdí, že iPhone SE 4 nabídne řadu zásadních vylepšení oproti stávajícímu modelu. Informace byly uvedeny v jeho příspěvku na čínské sociální síti Weibo, kde byly také podrobně popsány specifikace řady iPhone 17. Jak se již dříve proslýchalo, čtvrtá generace iPhonu SE by měla být vybavena funkcí Face ID a konektorem USB-C, což by byl významný upgrade oproti dosavadním modelům, které byly všechny vybaveny čtečkou otisků prstů Touch ID Home a portem Lightning.

Displej zařízení se zřejmě zvětší z 4,7 na 6,06 palce a poprvé bude vybaven panelem typu OLED. Očekává se také, že novému iPhonu SE nebude chybět ani čipset A18, který dostane také řada iPhone 16, 6 až 8 GB paměti RAM typu LPDDR5, hliníkové šasi a jeden zadní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx. Čtvrtá generace iPhonu SE bude zřejmě uvedena na trh mezi březnem a květnem příštího roku za cenu 499 až 549 dolarů (cca 14 až 15,5 tisíce korun s daní). Toto datum se předpokládá s ohledem na to, že současný model byl uveden na trh v březnu roku 2022.

Ve včerejším článku jsme vám zprostředkovali spekulace, které se týkaly možné podoby iPhonu SE 4. Ten by měl podle leakera Fixed Focus Digital vycházet z prozatím nepředstavené řady iPhone 16. Vzhledem k tomu, že by toto rozhodnutí bylo v rozporu s dosavadní filozofií Applu a jeho přístupem k cenově dostupné řadě SE, je potřeba tyto informace brát se značnou rezervou.