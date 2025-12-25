iPhone 18 míří do výroby: první testovací kusy bude mít Apple už na začátku roku

- Apple chystá první testovací kusy iPhonu 18
- Objevit by se měly už začátkem příštího roku
- Testovací cyklus naznačuje posunutí premiéry na rok 2027
Chytré telefony od Applu patří mezi ty nejoblíbenější na světě, a to zcela po právu. Jejich vývoj nicméně trvá nějaký ten pátek, tudíž není divu, že gigant z Cupertina začíná se značným předstihem. Zatímco současná generace iPhonu 17, která se sotva ohřála na pultech obchodů a kterou jsme mimo jiné velmi chválili v naší recenzi, je aktuálně žhavou novinkou, Apple už nyní připravuje první testy budoucí generace. S touto poměrně tradiční procedurou Apple rozhodně nehodlá otálet.
První iPhony 18 sjedou z výrobní linky už začátkem příštího roku
Alespoň pokud tedy můžeme věřit známému leakerovi s přezdívkou Fixed Focus Digital, který své spekulace a predikce pravidelně sdílí na čínské sociální síti Weibo. Jeho tvrzení naznačuje, že malosériová výroba bude zahájena během lunárního nového roku, tedy přibližně koncem února. Čínský informátor tvrdí, že výrobní linky pro modely iPhone 18 Pro již byly zřízeny, což naznačuje, že design hardwaru vybavenějších modelů již byl definitivně schválen. Informátor dodává, že rozsah změn vnějšího designu bude pravděpodobně menší, než někteří očekávají.
To odpovídá spekulacím, že modely iPhone 18 Pro budou mít velmi podobný design jako současné modely. Informace také odpovídá spekulacím o přechodu Applu na rozdělený cyklus uvádění nových modelů chytrých telefonů na trh. Podle této strategie by se modely iPhone 18 Pro měly objevit na trhu v září 2026 společně s prvním skládacím iPhonem od Apple, zatímco standardní iPhone 18 bude následovat později spolu s modelem iPhone 18e, který by měl být uveden na trh na jaře 2027.
Modely iPhone 18 by mohly být vybaveny zjednodušeným tlačítkem pro ovládání fotoaparátu bez kapacitního senzoru, aby Apple snížil náklady. Standardní iPhone 18 by mohl dostat rovných 12 GB RAM a zároveň by mohl využívat 2nm architekturu TSMC pro čip A20, avšak mimo tyto střípky prozatím nemáme mnoho dostupných informací. V případě iPhonů 18 Pro se očekává, že budou vybaveny čipem Apple A20 Pro a potenciálně budou disponovat technologií Face ID pod displejem, nemluvě o objektivu s proměnnou clonou a novém třívrstvém obrazovém senzoru vyrobeném Samsungem.