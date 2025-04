iPhone 17 Pro bude plný novinek. 10 věcí, které očekáváme

iPhone 17 Pro i Pro Max mají nabídnout široké spektrum novinek

Od designu a zpracování, přes výkon, až po tolik očekávané vylepšení fotoaparátu

Dali jsme dohromady 10 novinek, o kterých se spekuluje nejčastěji

Očekávaný iPhone 17 Pro, nejlépe vybavený model letošní generace, bude pro spoustu zákazníků „ten iPhone“. Ten, který přinese tolik očekávané inovace. Jak horké to s předpokládanými revolučními novinkami bude, se dozvíme až v září během oficiálního představení. Nicméně z různých spekulací a insiderských zdrojů už nyní máme slušnou představu o tom, co nového by mohl iPhone 17 Pro, potažmo Pro Max nabídnout. Pojďme se na to podívat.

Návrat k hliníku

Všechny vrcholné iPhony od modelu X disponovaly ocelovým či v pozdější době titanovým šasi s nejprve lesklým, posléze matným sklem na zádech. Letošní generace se má vrátit k hliníku, který Apple stále využívá u levnějších modelů. Důvod této změny není jasný – možná to ušetří nějaké výrobní náklady, možná Apple těžko shání partnery pro dodávky titanu.

Nový fotomodul

Většina spekulací týkající se designu nových iPhonů 17 se stáčí k novému fotomodulu protáhlému na celou šířku zad. Na tento design poukazují jak výrobci příslušenství, tak insideři spolupracující s čínskými dodavateli. Ačkoliv se to zdá být nad slunce jasné, že nový iPhone 17 Pro bude vypadat úplně jinak, ne všichni si to myslí.

Novinář Mark Gurman z Bloombergu před dvěma týdny glosoval: „Některé obrázky na internetu dokonce ukazují dvoubarevný design s tmavě černým blokem fotoaparátu na stříbrných zádech iPhonu. Ty však, stejně jako mnoho dalších renderů na internetu, nejsou přesným obrazem toho, co se chystá.“

Čip A19 Pro

Co je takřka nad slunce jasné, je příchod novější čipové sady. Tu Apple mění rok co rok za mírně výkonnější. Vloni přišel iPhone 16 Pro s čipem A18 Pro, letos tak lze očekávat přechod na A19 Pro. Co o tomto čipu víme? Nejspíš půjde znovu o čip postavený na 3nm architektuře od TSMC s 6jádrovým procesorem a vlastní 6jádrovou grafikou. Vylepšení stran výkonu a úspory je také jasné.

Vlastní 5G i Wi-Fi 7

Součástí výše popsané čipové sady A19 Pro bude s velkou pravděpodobností i tovární 5G čip C1, který Apple poprvé představil u iPhonu 16e. Co víc, možná od té doby Apple usilovně pracoval na druhé generaci, která dorazí s iPhony 17 na podzim tohoto roku, nejpravděpodobněji v září. Rovněž se často skloňuje přechod na vlastní Wi-Fi 7 čip, kterým americký gigant nahradí součástku od Broadcomu.

Vylepšené chlazení

Apple letos zapracuje také na chlazení. iPhony jsou v tomto ohledu velmi vydařené, s výjimkou několika generací se při vyšší zátěži nijak zvlášť nezahřívají a jejich vnitřnosti skvěle odolávají mrazu i letním vedrům. Díky změnám uvnitř těla by však mohlo dojít k vylepšení i v tomto ohledu; modely Pro a Pro Max dokonce mají dostat parní komoru známou z vlajkových lodí konkurence.

12 GB jednotné paměti

V roce 2024 americký výrobce u všech svých iPhonů 16 (včetně modelu 16e) přešel na 8 GB jednotné paměti, tedy RAM. To zejména kvůli fokusu na funkce umělé inteligence Apple Intelligence. Příslib nových AI vychytávek si možná bude žádat trochu víc, další vylepšení v tomto ohledu To by mohlo znamenat navýšení operační paměti na 12 GB u modelu 17 Pro a Pro Max.

iPhone 17 Pro latest details 🚨 – 6.3" and 6.9" sizes

– A19 chip (3nm)

– 12GB of RAM

– New rectangular camera design

– Three 48MP rear cameras Source: analyst Jeff Pu pic.twitter.com/0rcqGBOlBE — Apple Hub (@theapplehub) March 18, 2025

Větší baterie (s překvapením?)

Vzhledem k novým materiálům (hliník) by mohla mírně vzrůst i baterie. Současné modely mají akumulátory s kapacitou 3 582 mAh (16 Pro) a 4 685 mAh (16 Pro Max), u nové generace by se Apple měl přiblížit 5tisícové hranici. Objevují se i spekulace, že po vzoru konkurence nasadí novější typ křemíko-uhlíkové baterie. Jako pravděpodobné se to moc nezdá – přece jen, Apple na podobné inovace přechází až s pořádným odstupem – ale jiskra naděje tam je.

Třikrát 48 Mpx

Vůbec poprvé by měl Apple letos osadit všechny tři zadní fotoaparáty nových iPhonů 17 Pro (Max) čipem s rozlišením 48 Mpx. Současná generace využívá toto rozlišení u hlavní a širokoúhlé kamery. Teleobjektiv s vyšším rozlišením by nabídl jak podstatně kvalitnější zoom (hlavně ten digitální), tak plynulejší přechod mezi objektivy při nahrávání videí.

Novinky pro natáčení videí

Dnes již zmíněný novinář Gurman často uvádí, že iPhone 17 Pro bude zaměřen na vlogery a tvůrce obsahu. Slibný fokus na profesionály implikuje nasazení minimálně 2 nových funkcí pro nahrávání videí: duální záběr z přední i zadní kamery simultánně a také podporu pro 8K videa. Podle Gurmana jde o hotovou věc.

Vylepšená selfie kamerka

Všechny čtyři nové iPhony 17 by měly přinést posun u selfie snímače. Vždyť Apple od dob iPhonu 11 používá de facto ten stejný fotoaparát – 12Mpx kamerku s clonou f/1.9 a velikostí 1/3,6″. Letos má přejít na 24Mpx čelní fotoaparát se signifikantním posunem v oblast portrétů, skupinových fotek a také videa.

