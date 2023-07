iPhone 15 Pro obdrží neviditelnou, ale významnou konstrukční změnu

Letošní vrcholné iPhony dostanou vylepšenou konstrukci

Díky odnímatelným zádům mají být snazší a levnější opravy

Cena samotných telefonů ale zřejmě naroste

Pokud se nic nepředpokládaného nestane, Apple v září představí čtyři nové iPhony. Pro letošní rok v Cupertinu neplánují v portfoliu žádnou velkou rošádu, v podstatě nám naservírují to samé, co loni, pouze s několika mezigeneračními vylepšeními. Větší množství změn podstoupí vrcholné „Pro“ modely, které se dočkají výkonnějšího čipsetu, programovatelného akčního tlačítka nebo periskopického fotoaparátu (pouze u modelu Max). Kromě toho Apple plánuje významnou konstrukční novinku, která sice tolik vidět nebude, může ale uživateli ušetřit nemalé prostředky.

iPhone 15 Pro půjde jednodušeji rozebrat a složit

Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg dostanou iPhony 15 Pro a 15 Pro Max přepracované šasi s odnímatelným zadním sklem. Design telefonů se tímto krokem nezmění, avšak výrazně se zjednoduší jejich opravy – do útrob telefonů totiž nebude nutné vnikat přes displej, ale snazší cestou přes záda.

Apple si tuto konstrukci vyzkoušel už loni na levnějších iPhonech 14 a 14 Plus a u domácích kutilů tím nasbíral spoustu kladných bodů – server iFixit dokonce udělil iPhonu 14 skóre opravitelnosti 7 z 10, což bylo v případě jablečných telefonů nejvyšší hodnocení za posledních šest let. U vrcholných iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max Apple ponechal původní nerozebíratelnou konstrukci, nicméně letos by mělo dojít k nápravě.

Pokud se tento mezigenerační „upgrade“ potvrdí, můžeme počítat s výrazným zlevněním oprav – za výměnu zadního skla u iPhonu 14 dáte v oficiálním servisu 4 590 korun, přitom u iPhonu 14 Pro stojí stejný úkon bolestivých 15 790 korun.

Nová konstrukce a všechny další mezigenerační změny ale možná budou vyžadovat vyšší počáteční investici – Gurman očekává, že Apple u všech letošních iPhonů zvedne cenu. Největší skok máme očekávat u vrcholného iPhonu 15 Pro Max, který má jako jediný dostat periskopický fotoaparát a titanový rám. Navýšení ceny by u tohoto modelu mělo být zhruba 200 dolarů (asi 5 tisíc korun), ostatní modely údajně zdraží zhruba o 100 dolarů (asi 2500 korun).

