Investoři žalují Nike o 110 milionů kvůli NFT, firma se prý dopustila podvodu

Gigant vsadil na rostoucí trh NFT, projekt ovšem začátkem letošního roku ukončil

Naštvaní investoři nyní podali na Nike žalobu

V ní požadují odškodnění ve výši 5 milionů dolarů (cca 110 milionů korun)

Pamatujete na NFT? Různé druhy obrázků a GIFů zapsaných do blockchainu svého času zaplavily internet a chvíli to vypadalo, že půjde o budoucnost umění v moderní době. Když pomineme několik prvních projektů, které si i nyní stále drží svou hodnotu, většina z nich skončila v lepším případě na příliš vysoké ambice, v horším se ukázalo, že se jedná o prostý podvod. Ačkoli tato bublina již splaskla, do obchodování s NFT se pustili i velké firmy, jenž toho v mnoha případech naslibovaly poměrně hodně, včetně takových gigantů, jako je Nike. A to se nelíbí některým zákazníkům, kteří do jejich NFT „investovali“.

Nike se sázka na NFT příliš nevydařila

Skupina zákazníků tento týden zažalovala společnost Nike kvůli jejímu loňskému rozhodnutí ukončit projekt s názvem RTFKT. Kupci NFT obviňují Nike z toho, že udělala takzvaný „rug pull“ – intenzivním marketingem vyhnala cenu NFT co nejvíce nahoru, načež projekt opustili, ponechali si zisk a investorům zbyly jen oči pro pláč. Skupina také tvrdí, že by si NFT od Nike nekoupili, kdyby tušili, že se jedná o „neregistrované cenné papíry“, uvádí agentura Reuters. Hromadná žaloba požaduje odškodnění ve výši 5 milionů dolarů (cca 110 milionů korun) za údajné porušení zákonů na ochranu spotřebitele v New Yorku, Kalifornii, na Floridě a v Oregonu.

Nike se pokusila vstoupit do segmentu NFT tím, že v roce 2021 koupila RTFKT. Stejně jako například v případě Starbucks Odyssey tato strategie příliš nevyšla a firma následně od tohoto nápadu upustila. V prosinci loňského roku prostřednictvím účtu RTFKT na sociální síti X oznámila, že plánuje ukončit činnost RTFKT do konce ledna letošního roku. Vzhledem k tomu, že rizikovost investic do NFT byla skloňována poměrně často, je poměrně nepravděpodobné, že by tato žaloba měla větší šanci na úspěch.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.